Британія має дозволити Україні запускати ракети великої дальності по території РФ, - ексглава МЗС Клеверлі

Колишній глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна має отримати дозвіл від Британії запускати ракети великої дальності по території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Клеверлі, який претендує стати лідером Консервативної партії, запитали, чи повинна Британія дозволити Києву запускати ракети великої дальності по території Росії.

Він відповів, що Україна повинна мати можливість використовувати їх для нейтралізації пускових установок, щоб захистити себе, і він розчарований тим, що не було досягнуто угоди зі США.

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Клеверлі зауважив, що без їхнього використання (ракет великої дальності. - Ред.) "Україна не зможе захистити себе".

Крім того, ексглаву МЗС запитали, чому тоді консервативний уряд не дозволив Україні їх використовувати, на що Клеверлі відповів, що він цього домагався.

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Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це,