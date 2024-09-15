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Велика Британія (5338) зброя (7281) ракети (3928) Клеверлі (78)

Британія має дозволити Україні запускати ракети великої дальності по території РФ, - ексглава МЗС Клеверлі

ексглава МЗС Клеверлі

Колишній глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна має отримати дозвіл від Британії запускати ракети великої дальності по території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Клеверлі, який претендує стати лідером Консервативної партії, запитали, чи повинна Британія дозволити Києву запускати ракети великої дальності по території Росії.

Він відповів, що Україна повинна мати можливість використовувати їх для нейтралізації пускових установок, щоб захистити себе, і він розчарований тим, що не було досягнуто угоди зі США.

Також читайте: Суперечка щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари вигідна Путіну, - ексглава Міноборони Британії Воллес

Клеверлі зауважив, що без їхнього використання (ракет великої дальності. - Ред.) "Україна не зможе захистити себе".

Крім того, ексглаву МЗС запитали, чому тоді консервативний уряд не дозволив Україні їх використовувати, на що Клеверлі відповів, що він цього домагався.

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Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це,

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Топ коментарі
+4
В Чорному морі зараз 4 кораблі з 24 ракетами "Калібр". Які зручні цілі для ударів ракетами союзників, і не треба ніяких дозволів.

А може справа зовсім не в дозволах???
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15.09.2024 15:50
+4
Цікаво , що всі колишні дуже сміливі і розумні хлопці , а нинішні
бояться навіть своєї тіні
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15.09.2024 15:56
+2
А чого ж ти не дозволив, коли був не ексом?
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15.09.2024 16:07
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Так і Шторм Шедл немає - може підвезуть?
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15.09.2024 15:43 Відповісти
підвезуть , на волосатом моторолері. невже не понятно ніякіх дальобіних ракет Укаїна ніколи не одерже. як і Ф -16
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15.09.2024 15:55 Відповісти
вже відсвяткував 20-чя Цензора?
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15.09.2024 17:10 Відповісти
Одно хіба дивно: невже не залишилось вже цілей на окупованих територіях,щоб вдарити ракетами?
Так,залишиться живим золотий фонд армії-особовий склад.
Не буде цього фонду-не буде кому вручати західні ракети.Це рашка може собі дозволити експерименти з особовим складом,бо там є з чого брати.
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15.09.2024 15:50 Відповісти
В Чорному морі зараз 4 кораблі з 24 ракетами "Калібр". Які зручні цілі для ударів ракетами союзників, і не треба ніяких дозволів.

А може справа зовсім не в дозволах???
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15.09.2024 15:50 Відповісти
Цікаво , що всі колишні дуже сміливі і розумні хлопці , а нинішні
бояться навіть своєї тіні
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15.09.2024 15:56 Відповісти
Та шо ж ви так з цим " має дозволити " ? Кота за хвіст тягните ?!!!у нас при владі 🤡 ворог ...фсб ... так дайте зброю, та дозвіл , шоб ЗСУ змогли захистити народ !
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15.09.2024 16:00 Відповісти
колишні пілоти на пєнсії теж стають відважними, бо забувають жах вимушеної посадки на буєраки по вітру.
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15.09.2024 16:00 Відповісти
А чого ж ти не дозволив, коли був не ексом?
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15.09.2024 16:07 Відповісти
Дозвіл вже виданий, скоро будуть бити по військох об'єктах кацапстану!
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15.09.2024 16:13 Відповісти
Добрі та погані поліцейські. Це я про ексів та тих які зараз на великих постах західних країн. Таким чином вони тримають Україну на мотузку очікувань. Ніхто ні в чому нам не відмовляє. Навпаки, підігрівають наші бажання. Але постійно озвучують масу якихось перешкод які ось-ось подолають та як надають нам всякого. Тримайте кишені! Тільки Шольц нарешті сказав те про що більше двох років не наважувався виказати відкрито - великий ЙУХ вам, українці, а не ******* потужна зброя.
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15.09.2024 16:32 Відповісти
 
 