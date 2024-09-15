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Великобритания (4718) оружие (10028) ракеты (3470) Клеверли (41)

Британия должна позволить Украине запускать ракеты большой дальности по территории РФ, - экс-глава МИД Клеверли

ексглава МЗС Клеверлі

Бывший глава МИД Британии Джеймс Клеверли считает, что Украина должна получить разрешение от Британии запускать ракеты большой дальности по территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Клеверли, который претендует стать лидером Консервативной партии, спросили, должна ли Британия позволить Киеву запускать ракеты большой дальности по территории России.

Он ответил, что Украина должна иметь возможность использовать их для нейтрализации пусковых установок, чтобы защитить себя, и он разочарован тем, что не было достигнуто соглашение с США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спор о предоставлении разрешения Украине на дальнобойные удары выгоден Путину, - экс-глава Минобороны Британии Уоллес

Клеверли отметил, что без их использования (ракет большой дальности. - Ред.) "Украина не сможет защитить себя".

Кроме того, экс-главу МИД спросили, почему тогда консервативное правительство не позволило Украине их использовать, на что Клеверли ответил, что он этого добивался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом, - The Guardian

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом,
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Топ комментарии
+4
В Чорному морі зараз 4 кораблі з 24 ракетами "Калібр". Які зручні цілі для ударів ракетами союзників, і не треба ніяких дозволів.

А може справа зовсім не в дозволах???
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15.09.2024 15:50
+4
Цікаво , що всі колишні дуже сміливі і розумні хлопці , а нинішні
бояться навіть своєї тіні
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15.09.2024 15:56
+2
А чого ж ти не дозволив, коли був не ексом?
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15.09.2024 16:07
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Так і Шторм Шедл немає - може підвезуть?
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15.09.2024 15:43 Ответить
підвезуть , на волосатом моторолері. невже не понятно ніякіх дальобіних ракет Укаїна ніколи не одерже. як і Ф -16
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15.09.2024 15:55 Ответить
вже відсвяткував 20-чя Цензора?
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15.09.2024 17:10 Ответить
Одно хіба дивно: невже не залишилось вже цілей на окупованих територіях,щоб вдарити ракетами?
Так,залишиться живим золотий фонд армії-особовий склад.
Не буде цього фонду-не буде кому вручати західні ракети.Це рашка може собі дозволити експерименти з особовим складом,бо там є з чого брати.
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15.09.2024 15:50 Ответить
В Чорному морі зараз 4 кораблі з 24 ракетами "Калібр". Які зручні цілі для ударів ракетами союзників, і не треба ніяких дозволів.

А може справа зовсім не в дозволах???
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15.09.2024 15:50 Ответить
Цікаво , що всі колишні дуже сміливі і розумні хлопці , а нинішні
бояться навіть своєї тіні
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15.09.2024 15:56 Ответить
Та шо ж ви так з цим " має дозволити " ? Кота за хвіст тягните ?!!!у нас при владі 🤡 ворог ...фсб ... так дайте зброю, та дозвіл , шоб ЗСУ змогли захистити народ !
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15.09.2024 16:00 Ответить
колишні пілоти на пєнсії теж стають відважними, бо забувають жах вимушеної посадки на буєраки по вітру.
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15.09.2024 16:00 Ответить
А чого ж ти не дозволив, коли був не ексом?
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15.09.2024 16:07 Ответить
Дозвіл вже виданий, скоро будуть бити по військох об'єктах кацапстану!
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15.09.2024 16:13 Ответить
Добрі та погані поліцейські. Це я про ексів та тих які зараз на великих постах західних країн. Таким чином вони тримають Україну на мотузку очікувань. Ніхто ні в чому нам не відмовляє. Навпаки, підігрівають наші бажання. Але постійно озвучують масу якихось перешкод які ось-ось подолають та як надають нам всякого. Тримайте кишені! Тільки Шольц нарешті сказав те про що більше двох років не наважувався виказати відкрито - великий ЙУХ вам, українці, а не ******* потужна зброя.
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15.09.2024 16:32 Ответить
 
 