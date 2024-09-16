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Байден (2862) замах (539) США (21036) Трамп (4319)

Байден наказав залучити всі необхідні ресурси для захисту Трампа

Байден наказав надати Секретній службі всі ресурси, необхідні для захисту Дональда Трампа

Чинний президент США Джо Байден засудив новий ймовірний замах на 45-го очільника Білого дому Дональда Трампа та доручив своїй команді забезпечити Секретну службу всіма необхідними ресурсами для його захисту.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

За словами Байдена, наразі федеральні правоохоронні органи розслідують стрілянину як можливу спробу вбивства кандидата в президенти Трампа, а сам підозрюваний перебуває під вартою.

"Зараз триває активне розслідування цього інциденту, правоохоронці збирають більше деталей про те, що сталося. Як я вже неодноразово заявляв, в нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому іншому насильству", - йдеться у його заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний в імовірному замаху на Трампа активно підтримував Україну та критикував політика, - CNN

Лідер США доручив своїй команді продовжувати забезпечувати наявність у Секретної служби всіх ресурсів, можливостей та заходів захисту, які необхідні для забезпечення подальшої безпеки Трампа.

Президент США також високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після замаху на Трампа, заявивши, що він "відчув полегшення", почувши, що експрезидент не постраждав.

Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

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Топ коментарі
+9
А сидів би Трамп у тюрмі - був би у повній безпеці під охороною.
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16.09.2024 09:29
+5
У психушці є гарна ізольована кімната. До речи, вона ще ві м'яка.
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16.09.2024 09:28
+2
Самому не можна-рейтинг впаде.
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16.09.2024 09:33
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Нехай в бункер запихнуть, там його ніхто не дістане.
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16.09.2024 09:25 Відповісти
Які Секретні служби? - так ім же ж був наказ після першого замаху - США розслабились шо піздєц
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16.09.2024 09:27 Відповісти
Зеля ім в поміч - 13 замахів відбив
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16.09.2024 09:34 Відповісти
У психушці є гарна ізольована кімната. До речи, вона ще ві м'яка.
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16.09.2024 09:28 Відповісти
А сидів би Трамп у тюрмі - був би у повній безпеці під охороною.
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16.09.2024 09:29 Відповісти
а якщо він сам захоче застрелитись?
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16.09.2024 09:31 Відповісти
Самому не можна-рейтинг впаде.
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16.09.2024 09:33 Відповісти
Трамп для Байдена - супротивник.
Байден і Харріс для Трампа - вороги.
Як Тейлор Свіфт, яка мала нахабство публічно підтримати не його.
Можете собі уявити, що робитиме людина з подібними моральними якостями на посаді очільника найпотужнішої в світі демократичної держави.
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16.09.2024 09:34 Відповісти
Трамп тепер буде з оравою охоронців

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16.09.2024 09:35 Відповісти
Перед тим як говорити від імені Західного світу ,
запитай у нього на це дозвіл .
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16.09.2024 12:25 Відповісти
Треба не охоронців Трампу надавати, а просто засадити до в'язниці, там йому буде і безпечно і "затишно", бо саме там йому місце!
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16.09.2024 09:38 Відповісти
Секретные службы сами учавствуют в покушениях и убийствах президентов. Для этих курв Трамп враг номер 1, потому что он этот Дип Стейт теперь то уже точно нахрен высушит ))
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16.09.2024 09:50 Відповісти
да пристрелите его чтоб не мучался
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16.09.2024 09:55 Відповісти
В'язниця - це єдине місце, де йому буде беспечно.
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16.09.2024 09:56 Відповісти
Зірвали шоу Трампа по підняттю рейтингу!
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16.09.2024 11:14 Відповісти
ПОТУЖНУ АГІТАЦІЙНУ ПРОГРАММУ ПОЧАЛА ПАРАША В ПІДТРИМКУ РУДОГО КЛОУНА В СОЦМЕРЕЖАХ, ЩЕ НАЧЕБТО ДРУГИЙ ЗАМАХ НА ТРАМПА НЕ ЗДІЙСНИВСЯ. З ВІДСІЛЯ ВИДНО ВУХА ПАРАШИ.
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16.09.2024 11:32 Відповісти
може не треба бо буде ескалація !?
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16.09.2024 11:38 Відповісти
Кацапи зроблять з Трампа "мальчіка в трусіках".
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16.09.2024 11:39 Відповісти
Трампа вже нічим не врятуєш.
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16.09.2024 12:29 Відповісти
Petriotы в самый раз
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16.09.2024 12:32 Відповісти
 
 