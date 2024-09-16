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Байден (2764) покушение (1006) США (24852) Трамп (4009)

Байден отдал приказ привлечь все необходимые ресурсы для защиты Трампа

Байден наказав надати Секретній службі всі ресурси, необхідні для захисту Дональда Трампа

Действующий президент США Джо Байден осудил новое вероятное покушение на 45-го главу Белого дома Дональда Трампа и поручил своей команде обеспечить Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для его защиты.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

По словам Байдена, сейчас федеральные правоохранительные органы расследуют стрельбу как возможную попытку убийства кандидата в президенты Трампа, а сам подозреваемый находится под стражей.

"Сейчас идет активное расследование этого инцидента, правоохранители собирают больше деталей о том, что произошло. Как я уже неоднократно заявлял, в нашей стране нет места политическому насилию или любому другому насилию", - говорится в его заявлении.

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Лидер США поручил своей команде продолжать обеспечивать наличие у Секретной службы всех ресурсов, возможностей и мер защиты, которые необходимы для обеспечения дальнейшей безопасности Трампа.

Президент США также высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после покушения на Трампа, заявив, что он "почувствовал облегчение", услышав, что экс-президент не пострадал.

Что предшествовало?

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

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Топ комментарии
+9
А сидів би Трамп у тюрмі - був би у повній безпеці під охороною.
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16.09.2024 09:29
+5
У психушці є гарна ізольована кімната. До речи, вона ще ві м'яка.
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16.09.2024 09:28
+2
Самому не можна-рейтинг впаде.
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16.09.2024 09:33
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Нехай в бункер запихнуть, там його ніхто не дістане.
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16.09.2024 09:25 Ответить
Які Секретні служби? - так ім же ж був наказ після першого замаху - США розслабились шо піздєц
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16.09.2024 09:27 Ответить
Зеля ім в поміч - 13 замахів відбив
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16.09.2024 09:34 Ответить
У психушці є гарна ізольована кімната. До речи, вона ще ві м'яка.
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16.09.2024 09:28 Ответить
А сидів би Трамп у тюрмі - був би у повній безпеці під охороною.
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16.09.2024 09:29 Ответить
а якщо він сам захоче застрелитись?
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16.09.2024 09:31 Ответить
Самому не можна-рейтинг впаде.
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16.09.2024 09:33 Ответить
Трамп для Байдена - супротивник.
Байден і Харріс для Трампа - вороги.
Як Тейлор Свіфт, яка мала нахабство публічно підтримати не його.
Можете собі уявити, що робитиме людина з подібними моральними якостями на посаді очільника найпотужнішої в світі демократичної держави.
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16.09.2024 09:34 Ответить
Трамп тепер буде з оравою охоронців

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16.09.2024 09:35 Ответить
Перед тим як говорити від імені Західного світу ,
запитай у нього на це дозвіл .
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16.09.2024 12:25 Ответить
Треба не охоронців Трампу надавати, а просто засадити до в'язниці, там йому буде і безпечно і "затишно", бо саме там йому місце!
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16.09.2024 09:38 Ответить
Секретные службы сами учавствуют в покушениях и убийствах президентов. Для этих курв Трамп враг номер 1, потому что он этот Дип Стейт теперь то уже точно нахрен высушит ))
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16.09.2024 09:50 Ответить
да пристрелите его чтоб не мучался
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16.09.2024 09:55 Ответить
В'язниця - це єдине місце, де йому буде беспечно.
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16.09.2024 09:56 Ответить
Зірвали шоу Трампа по підняттю рейтингу!
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16.09.2024 11:14 Ответить
ПОТУЖНУ АГІТАЦІЙНУ ПРОГРАММУ ПОЧАЛА ПАРАША В ПІДТРИМКУ РУДОГО КЛОУНА В СОЦМЕРЕЖАХ, ЩЕ НАЧЕБТО ДРУГИЙ ЗАМАХ НА ТРАМПА НЕ ЗДІЙСНИВСЯ. З ВІДСІЛЯ ВИДНО ВУХА ПАРАШИ.
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16.09.2024 11:32 Ответить
може не треба бо буде ескалація !?
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16.09.2024 11:38 Ответить
Кацапи зроблять з Трампа "мальчіка в трусіках".
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16.09.2024 11:39 Ответить
Трампа вже нічим не врятуєш.
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16.09.2024 12:29 Ответить
Petriotы в самый раз
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16.09.2024 12:32 Ответить
 
 