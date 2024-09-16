Байден отдал приказ привлечь все необходимые ресурсы для защиты Трампа

Действующий президент США Джо Байден осудил новое вероятное покушение на 45-го главу Белого дома Дональда Трампа и поручил своей команде обеспечить Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для его защиты.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

По словам Байдена, сейчас федеральные правоохранительные органы расследуют стрельбу как возможную попытку убийства кандидата в президенты Трампа, а сам подозреваемый находится под стражей.

"Сейчас идет активное расследование этого инцидента, правоохранители собирают больше деталей о том, что произошло. Как я уже неоднократно заявлял, в нашей стране нет места политическому насилию или любому другому насилию", - говорится в его заявлении.

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Лидер США поручил своей команде продолжать обеспечивать наличие у Секретной службы всех ресурсов, возможностей и мер защиты, которые необходимы для обеспечения дальнейшей безопасности Трампа.

Президент США также высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после покушения на Трампа, заявив, что он "почувствовал облегчение", услышав, что экс-президент не пострадал.

Что предшествовало?

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

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