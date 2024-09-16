Новий пакет допомоги від США включатиме засоби ППО та ракети до них, - "слуга народу" Чернєв
Пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів, який раніше анонсував радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, міститиме засоби протиповітряної оборони та ракети до них.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (фракція "Слуга народу") Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо, що наші партнери продовжують нам надавати пакет допомоги. Нещодавно був анонсований пакет від Сполучених Штатів, який якраз більшою мірою буде включати засоби ППО і ракети до таких засобів", - зазначив він.
Чернєв розповів, що партнери знають про необхідність допомоги в захисті української критичної інфраструктури через терористичні атаки РФ. За його словами, через це партнери намагаються якомога більше постачати цих ракет Україні.
"Ми розуміємо, що є певні обмеження і щодо виробництва, і по тому, що залишилося на складах, тому, на жаль, ми не маємо тисячі таких ракет, але певною мірою поповнюємо свої запаси через пакет-допомогу наших партнерів", - зауважив нардеп.
Чернєв сподівається, що план перемоги, який представить Володимир Зеленський на зустрічі з Джо Байденом, збігатиметься за більшістю пунктів із тим планом, який Білий дім нещодавно надав Конгресу Сполучених Штатів.
Будь ласка, зачекайте...
Може так правильно буде - пообіцяв і тут же про обіцянки забув десь на півроку .
Але це може привести до перелому у війні. США це не треба. Їм потрібно щоби Україна стримувала рашу, допоки вони готуються до війни з Китаєм.
Ціна бредлі 3.2млн оріентовно
Тому на залишок 5.8млрд PDA дійсно могли надати багато зброї, якщо б було бажання.
За підрахунками, вся надана техніка (мабуть по залишковій ціні) оцінюється в 4.1млрд
До квітня 2024, звинувачували Конгрес, дайте гроші, зброя знаходиться в Європі щоб швидше доставити після ухвалення нової допомоги, хоча мали 5.8млрд залишку з 2022-2023 років.
Після ухвалення Конгресом нової допомоги на 7.8млрд, за 5 місяців використали тільки 2млрд,
та визнали що допомога згорає в кінці місяця
В 2022 році, таким чином згоріло 1.7млрд
Якщо згорить, хто буде відповідальний?
Конгрес котрий не встиг, або не захотів подовжувати термін дії PDA
Чи адміністрація котра через Сенат просила 7.8млрд саме з терміном до 1 жовтня 2024, та не використала їх за цей час.
А також не оголосила мегапакет на 5.8млрд з розстягнутим у часі реальними поставками.
зараз вже ніхто не рипається, всі чекають виборів. Тому нам відстьогують по 150 млн раз на місяць (з 6 доступних мільярдів), й дають розхідники.
сексуальнуобрізану меншість та кацапського нацюцюрника під час вторгнення в країну- вартує поваги та допомоги?