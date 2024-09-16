УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 675 15
ППО (2929) допомога (7896) США (21036) Чернєв (122)

Новий пакет допомоги від США включатиме засоби ППО та ракети до них, - "слуга народу" Чернєв

Чернєв розповів про анонсований пакет допомоги США для України

Пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів, який раніше анонсував радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, міститиме засоби протиповітряної оборони та ракети до них. 

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (фракція "Слуга народу") Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що наші партнери продовжують нам надавати пакет допомоги. Нещодавно був анонсований пакет від Сполучених Штатів, який якраз більшою мірою буде включати засоби ППО і ракети до таких засобів", - зазначив він.

Чернєв розповів, що партнери знають про необхідність допомоги в захисті української критичної інфраструктури через терористичні атаки РФ. За його словами, через це партнери намагаються якомога більше постачати цих ракет Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США у вересні оголосять про новий пакет допомоги Україні, - Салліван

"Ми розуміємо, що є певні обмеження і щодо виробництва, і по тому, що залишилося на складах, тому, на жаль, ми не маємо тисячі таких ракет, але певною мірою поповнюємо свої запаси через пакет-допомогу наших партнерів", - зауважив нардеп.

Чернєв сподівається, що план перемоги, який представить Володимир Зеленський на зустрічі з Джо Байденом, збігатиметься за більшістю пунктів із тим планом, який Білий дім нещодавно надав Конгресу Сполучених Штатів.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Шоб зо 200 Бредлі - кажуть гарно себе проявили
показати весь коментар
16.09.2024 10:53
+2
Нам вже передали приблизно 460 шт. Бредлі. Це 10% від всіх. Бредлі (2600 в армії США та 2000 на зберіганні). Це норма яку вони собі намалювали. Але якщо немає куди діти 5,9 млрд доларів, то могли ще штук 400 відремонтувати та надати. Бо я так розумію, на зберіганні у них мотлох від я кого навіть Греція відмовилась. Ще можна б було ЗРК Хоук модернізувати. Тобто поставити на тіж М113 яких у них до біса багато. І які вони списують. Та штук 100 надати. Зрк цих у них 700 пускових на зберіганні.
Але це може привести до перелому у війні. США це не треба. Їм потрібно щоби Україна стримувала рашу, допоки вони готуються до війни з Китаєм.
показати весь коментар
16.09.2024 11:38
+2
Саме бредлі 300шт передано, інші бмп від 50+ країн, в сумі майже 500шт
Ціна бредлі 3.2млн оріентовно

Тому на залишок 5.8млрд PDA дійсно могли надати багато зброї, якщо б було бажання.
За підрахунками, вся надана техніка (мабуть по залишковій ціні) оцінюється в 4.1млрд

До квітня 2024, звинувачували Конгрес, дайте гроші, зброя знаходиться в Європі щоб швидше доставити після ухвалення нової допомоги, хоча мали 5.8млрд залишку з 2022-2023 років.
Після ухвалення Конгресом нової допомоги на 7.8млрд, за 5 місяців використали тільки 2млрд,
та визнали що допомога згорає в кінці місяця
В 2022 році, таким чином згоріло 1.7млрд

Якщо згорить, хто буде відповідальний?
Конгрес котрий не встиг, або не захотів подовжувати термін дії PDA
Чи адміністрація котра через Сенат просила 7.8млрд саме з терміном до 1 жовтня 2024, та не використала їх за цей час.
А також не оголосила мегапакет на 5.8млрд з розстягнутим у часі реальними поставками.
показати весь коментар
16.09.2024 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Класс !! А в якому році він надійде . ?
показати весь коментар
16.09.2024 10:52 Відповісти
відмовляйся, будеш зебілами у бітумі оборонятись.
показати весь коментар
16.09.2024 11:21 Відповісти
мало жовчі та дебілізму, вірю, що вмієш краще бо вже ж обсохло по вилупленгню та кукурікаєш без фальцету.
показати весь коментар
16.09.2024 11:33 Відповісти
По суті - це зараз і відбувається .
показати весь коментар
16.09.2024 11:37 Відповісти
кепський понеділок чи інші пекельні борошна?
показати весь коментар
16.09.2024 11:42 Відповісти
Інші борошна . Можливо тому що я неправильний якийсь , бо ненавиджу коли обіцяють але не виконують ,, вірніше - обіцяють , і не виконують вчасно млять ..
Може так правильно буде - пообіцяв і тут же про обіцянки забув десь на півроку .
показати весь коментар
16.09.2024 11:52 Відповісти
4000$ учителицям та учитильохам, мульярд зедерев і т.д іт.п.?
показати весь коментар
16.09.2024 12:21 Відповісти
Шоб зо 200 Бредлі - кажуть гарно себе проявили
показати весь коментар
16.09.2024 10:53 Відповісти
Нам вже передали приблизно 460 шт. Бредлі. Це 10% від всіх. Бредлі (2600 в армії США та 2000 на зберіганні). Це норма яку вони собі намалювали. Але якщо немає куди діти 5,9 млрд доларів, то могли ще штук 400 відремонтувати та надати. Бо я так розумію, на зберіганні у них мотлох від я кого навіть Греція відмовилась. Ще можна б було ЗРК Хоук модернізувати. Тобто поставити на тіж М113 яких у них до біса багато. І які вони списують. Та штук 100 надати. Зрк цих у них 700 пускових на зберіганні.
Але це може привести до перелому у війні. США це не треба. Їм потрібно щоби Україна стримувала рашу, допоки вони готуються до війни з Китаєм.
показати весь коментар
16.09.2024 11:38 Відповісти
Та є в них ше зброі - 3 млн касетних *********** - які в них заборонені а в Украіні ні
показати весь коментар
16.09.2024 11:42 Відповісти
Саме бредлі 300шт передано, інші бмп від 50+ країн, в сумі майже 500шт
Ціна бредлі 3.2млн оріентовно

Тому на залишок 5.8млрд PDA дійсно могли надати багато зброї, якщо б було бажання.
За підрахунками, вся надана техніка (мабуть по залишковій ціні) оцінюється в 4.1млрд

До квітня 2024, звинувачували Конгрес, дайте гроші, зброя знаходиться в Європі щоб швидше доставити після ухвалення нової допомоги, хоча мали 5.8млрд залишку з 2022-2023 років.
Після ухвалення Конгресом нової допомоги на 7.8млрд, за 5 місяців використали тільки 2млрд,
та визнали що допомога згорає в кінці місяця
В 2022 році, таким чином згоріло 1.7млрд

Якщо згорить, хто буде відповідальний?
Конгрес котрий не встиг, або не захотів подовжувати термін дії PDA
Чи адміністрація котра через Сенат просила 7.8млрд саме з терміном до 1 жовтня 2024, та не використала їх за цей час.
А також не оголосила мегапакет на 5.8млрд з розстягнутим у часі реальними поставками.
показати весь коментар
16.09.2024 11:57 Відповісти
Поки сонце зiйде, роса очi виїсть
показати весь коментар
16.09.2024 11:29 Відповісти
та й до гадалки не ходи: запитай дитину, що в наступному пакеті США, дитина відповість "ппо й ракети до них" .

зараз вже ніхто не рипається, всі чекають виборів. Тому нам відстьогують по 150 млн раз на місяць (з 6 доступних мільярдів), й дають розхідники.
показати весь коментар
16.09.2024 12:05 Відповісти
саме так, хоча скажіть, а нація, що обирає сексуальнуобрізану меншість та кацапського нацюцюрника під час вторгнення в країну- вартує поваги та допомоги?
показати весь коментар
16.09.2024 12:27 Відповісти
 
 