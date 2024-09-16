Новий пакет допомоги від США включатиме засоби ППО та ракети до них, - "слуга народу" Чернєв

Пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів, який раніше анонсував радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, міститиме засоби протиповітряної оборони та ракети до них.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (фракція "Слуга народу") Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що наші партнери продовжують нам надавати пакет допомоги. Нещодавно був анонсований пакет від Сполучених Штатів, який якраз більшою мірою буде включати засоби ППО і ракети до таких засобів", - зазначив він.

Чернєв розповів, що партнери знають про необхідність допомоги в захисті української критичної інфраструктури через терористичні атаки РФ. За його словами, через це партнери намагаються якомога більше постачати цих ракет Україні.

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"Ми розуміємо, що є певні обмеження і щодо виробництва, і по тому, що залишилося на складах, тому, на жаль, ми не маємо тисячі таких ракет, але певною мірою поповнюємо свої запаси через пакет-допомогу наших партнерів", - зауважив нардеп.

Чернєв сподівається, що план перемоги, який представить Володимир Зеленський на зустрічі з Джо Байденом, збігатиметься за більшістю пунктів із тим планом, який Білий дім нещодавно надав Конгресу Сполучених Штатів.