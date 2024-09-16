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Новости Помощь Украине
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ПВО (2494) помощь (7436) США (24852) Чернев (106)

Новый пакет помощи от США будет включать средства ПВО и ракеты к ним, - "слуга народа" Чернев

Чернєв розповів про анонсований пакет допомоги США для України

Пакет помощи Украине от Соединенных Штатов, который ранее анонсировал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, будет включать средства противовоздушной обороны и ракеты к ним.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (фракция "Слуга народа") Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что наши партнеры продолжают нам предоставлять пакет помощи. Недавно был анонсирован пакет от Соединенных Штатов, который как раз в большей степени будет включать средства ПВО и ракеты к таким средствам", - отметил он.

Чернев рассказал, что партнеры знают о необходимости помощи в защите украинской критической инфраструктуры из-за террористических атак РФ. По его словам, поэтому партнеры стараются как можно больше поставлять этих ракет Украине.

Также читайте: США в сентябре объявят о новом пакете помощи Украине, - Салливан

"Мы понимаем, что есть определенные ограничения и по производству, и по тому, что осталось на складах, поэтому, к сожалению, мы не имеем тысячи таких ракет, но в определенной степени пополняем свои запасы через пакет-помощь наших партнеров", - отметил нардеп.

Чернев надеется, что план победы, который представит Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом, будет совпадать по большинству пунктов с тем планом, который Белый дом недавно предоставил Конгрессу Соединенных Штатов.
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Топ комментарии
+2
Шоб зо 200 Бредлі - кажуть гарно себе проявили
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16.09.2024 10:53
+2
Нам вже передали приблизно 460 шт. Бредлі. Це 10% від всіх. Бредлі (2600 в армії США та 2000 на зберіганні). Це норма яку вони собі намалювали. Але якщо немає куди діти 5,9 млрд доларів, то могли ще штук 400 відремонтувати та надати. Бо я так розумію, на зберіганні у них мотлох від я кого навіть Греція відмовилась. Ще можна б було ЗРК Хоук модернізувати. Тобто поставити на тіж М113 яких у них до біса багато. І які вони списують. Та штук 100 надати. Зрк цих у них 700 пускових на зберіганні.
Але це може привести до перелому у війні. США це не треба. Їм потрібно щоби Україна стримувала рашу, допоки вони готуються до війни з Китаєм.
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16.09.2024 11:38
+2
Саме бредлі 300шт передано, інші бмп від 50+ країн, в сумі майже 500шт
Ціна бредлі 3.2млн оріентовно

Тому на залишок 5.8млрд PDA дійсно могли надати багато зброї, якщо б було бажання.
За підрахунками, вся надана техніка (мабуть по залишковій ціні) оцінюється в 4.1млрд

До квітня 2024, звинувачували Конгрес, дайте гроші, зброя знаходиться в Європі щоб швидше доставити після ухвалення нової допомоги, хоча мали 5.8млрд залишку з 2022-2023 років.
Після ухвалення Конгресом нової допомоги на 7.8млрд, за 5 місяців використали тільки 2млрд,
та визнали що допомога згорає в кінці місяця
В 2022 році, таким чином згоріло 1.7млрд

Якщо згорить, хто буде відповідальний?
Конгрес котрий не встиг, або не захотів подовжувати термін дії PDA
Чи адміністрація котра через Сенат просила 7.8млрд саме з терміном до 1 жовтня 2024, та не використала їх за цей час.
А також не оголосила мегапакет на 5.8млрд з розстягнутим у часі реальними поставками.
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16.09.2024 11:57
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Правила форума Совет форумчан
Класс !! А в якому році він надійде . ?
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16.09.2024 10:52 Ответить
відмовляйся, будеш зебілами у бітумі оборонятись.
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16.09.2024 11:21 Ответить
мало жовчі та дебілізму, вірю, що вмієш краще бо вже ж обсохло по вилупленгню та кукурікаєш без фальцету.
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16.09.2024 11:33 Ответить
По суті - це зараз і відбувається .
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16.09.2024 11:37 Ответить
кепський понеділок чи інші пекельні борошна?
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16.09.2024 11:42 Ответить
Інші борошна . Можливо тому що я неправильний якийсь , бо ненавиджу коли обіцяють але не виконують ,, вірніше - обіцяють , і не виконують вчасно млять ..
Може так правильно буде - пообіцяв і тут же про обіцянки забув десь на півроку .
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16.09.2024 11:52 Ответить
4000$ учителицям та учитильохам, мульярд зедерев і т.д іт.п.?
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16.09.2024 12:21 Ответить
Шоб зо 200 Бредлі - кажуть гарно себе проявили
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16.09.2024 10:53 Ответить
Нам вже передали приблизно 460 шт. Бредлі. Це 10% від всіх. Бредлі (2600 в армії США та 2000 на зберіганні). Це норма яку вони собі намалювали. Але якщо немає куди діти 5,9 млрд доларів, то могли ще штук 400 відремонтувати та надати. Бо я так розумію, на зберіганні у них мотлох від я кого навіть Греція відмовилась. Ще можна б було ЗРК Хоук модернізувати. Тобто поставити на тіж М113 яких у них до біса багато. І які вони списують. Та штук 100 надати. Зрк цих у них 700 пускових на зберіганні.
Але це може привести до перелому у війні. США це не треба. Їм потрібно щоби Україна стримувала рашу, допоки вони готуються до війни з Китаєм.
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16.09.2024 11:38 Ответить
Та є в них ше зброі - 3 млн касетних *********** - які в них заборонені а в Украіні ні
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16.09.2024 11:42 Ответить
Саме бредлі 300шт передано, інші бмп від 50+ країн, в сумі майже 500шт
Ціна бредлі 3.2млн оріентовно

Тому на залишок 5.8млрд PDA дійсно могли надати багато зброї, якщо б було бажання.
За підрахунками, вся надана техніка (мабуть по залишковій ціні) оцінюється в 4.1млрд

До квітня 2024, звинувачували Конгрес, дайте гроші, зброя знаходиться в Європі щоб швидше доставити після ухвалення нової допомоги, хоча мали 5.8млрд залишку з 2022-2023 років.
Після ухвалення Конгресом нової допомоги на 7.8млрд, за 5 місяців використали тільки 2млрд,
та визнали що допомога згорає в кінці місяця
В 2022 році, таким чином згоріло 1.7млрд

Якщо згорить, хто буде відповідальний?
Конгрес котрий не встиг, або не захотів подовжувати термін дії PDA
Чи адміністрація котра через Сенат просила 7.8млрд саме з терміном до 1 жовтня 2024, та не використала їх за цей час.
А також не оголосила мегапакет на 5.8млрд з розстягнутим у часі реальними поставками.
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16.09.2024 11:57 Ответить
Поки сонце зiйде, роса очi виїсть
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16.09.2024 11:29 Ответить
та й до гадалки не ходи: запитай дитину, що в наступному пакеті США, дитина відповість "ппо й ракети до них" .

зараз вже ніхто не рипається, всі чекають виборів. Тому нам відстьогують по 150 млн раз на місяць (з 6 доступних мільярдів), й дають розхідники.
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16.09.2024 12:05 Ответить
саме так, хоча скажіть, а нація, що обирає сексуальнуобрізану меншість та кацапського нацюцюрника під час вторгнення в країну- вартує поваги та допомоги?
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16.09.2024 12:27 Ответить
 
 