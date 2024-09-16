Новый пакет помощи от США будет включать средства ПВО и ракеты к ним, - "слуга народа" Чернев
Пакет помощи Украине от Соединенных Штатов, который ранее анонсировал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, будет включать средства противовоздушной обороны и ракеты к ним.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (фракция "Слуга народа") Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы видим, что наши партнеры продолжают нам предоставлять пакет помощи. Недавно был анонсирован пакет от Соединенных Штатов, который как раз в большей степени будет включать средства ПВО и ракеты к таким средствам", - отметил он.
Чернев рассказал, что партнеры знают о необходимости помощи в защите украинской критической инфраструктуры из-за террористических атак РФ. По его словам, поэтому партнеры стараются как можно больше поставлять этих ракет Украине.
"Мы понимаем, что есть определенные ограничения и по производству, и по тому, что осталось на складах, поэтому, к сожалению, мы не имеем тысячи таких ракет, но в определенной степени пополняем свои запасы через пакет-помощь наших партнеров", - отметил нардеп.
Чернев надеется, что план победы, который представит Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом, будет совпадать по большинству пунктов с тем планом, который Белый дом недавно предоставил Конгрессу Соединенных Штатов.
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Може так правильно буде - пообіцяв і тут же про обіцянки забув десь на півроку .
Але це може привести до перелому у війні. США це не треба. Їм потрібно щоби Україна стримувала рашу, допоки вони готуються до війни з Китаєм.
Ціна бредлі 3.2млн оріентовно
Тому на залишок 5.8млрд PDA дійсно могли надати багато зброї, якщо б було бажання.
За підрахунками, вся надана техніка (мабуть по залишковій ціні) оцінюється в 4.1млрд
До квітня 2024, звинувачували Конгрес, дайте гроші, зброя знаходиться в Європі щоб швидше доставити після ухвалення нової допомоги, хоча мали 5.8млрд залишку з 2022-2023 років.
Після ухвалення Конгресом нової допомоги на 7.8млрд, за 5 місяців використали тільки 2млрд,
та визнали що допомога згорає в кінці місяця
В 2022 році, таким чином згоріло 1.7млрд
Якщо згорить, хто буде відповідальний?
Конгрес котрий не встиг, або не захотів подовжувати термін дії PDA
Чи адміністрація котра через Сенат просила 7.8млрд саме з терміном до 1 жовтня 2024, та не використала їх за цей час.
А також не оголосила мегапакет на 5.8млрд з розстягнутим у часі реальними поставками.
зараз вже ніхто не рипається, всі чекають виборів. Тому нам відстьогують по 150 млн раз на місяць (з 6 доступних мільярдів), й дають розхідники.
сексуальнуобрізану меншість та кацапського нацюцюрника під час вторгнення в країну- вартує поваги та допомоги?