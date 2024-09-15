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США в сентябре объявят о новом пакете помощи Украине, - Салливан

Джейк Солліван

Сейчас США активно работают над новым пакетом военной помощи для Украины, решение о его выделении должно быть принято в сентябре текущего года.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан на форуме Ялтинской европейской стратегии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый пакет помощи Украине

Он отметил, что США работают над существенным пакетом для Украины с различными возможностями, который могут объявить уже до конца сентября.

Салливан отметил, что ежедневно встречается с командой, чтобы обеспечить Украину инструментами и средствами для стабилизации фронта и чтобы убедиться, что наступательные действия россиян наталкиваются на жесткое сопротивление. Он добавил, что Россию также лишают возможности осуществить прорыв для дальнейшего продвижения.

Читайте также: Байден и Зеленский встретятся в сентябре, обсудят военную стратегию Украины, - Салливан

Задержки с поступлением американской помощи

Советник Джо Байдена напомнил, что в апреле перед тем, как Конгресс принял финансирование помощи Украине, было опасение, что может произойти крах линии фронта. Однако украинская оборона стала крепче во многих критически важных местах, а Украина сделала смелые и решительные шаги в войне, продвигаясь вперед.

Он также прокомментировал задержки с помощью, отметив, что это вопрос не политической воли, а логистики. По его словам, США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

В качестве другого примера поддержки Салливан привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайший год.

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"Я сказал: возьмите все эти ракеты, все до единой, и отправьте их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги, учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны. Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим согласен", - подчеркнул советник Байдена.
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Топ комментарии
+10
Дають по чайній ложці, бо перемога України в їх плани не вписується
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15.09.2024 10:46
+4
не переживай, закон від 20/04 про допомогу Україні так складено, що його можливо продовжити і на наступний фінансовий рік.
Там інша проблема: коли вичерпаються згадані ліміти - треба буде приймати новий закон...
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15.09.2024 11:01
+4
зебілка?
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15.09.2024 11:02
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Шось ці пакети стали слабенькі - в 2023 р були по 1 млд - 1.5 млд
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15.09.2024 10:40 Ответить
Дають по чайній ложці, бо перемога України в їх плани не вписується
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15.09.2024 10:46 Ответить
зебілка?
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15.09.2024 11:02 Ответить
А скажіть у плани кого входить перемога і шо він для цього робить?
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15.09.2024 11:54 Ответить
То що там чути про 6 мільярдів, які треба використати до кінця вересня ?
Вони влізуть в цей пакет ?
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15.09.2024 10:52 Ответить
не переживай, закон від 20/04 про допомогу Україні так складено, що його можливо продовжити і на наступний фінансовий рік.
Там інша проблема: коли вичерпаються згадані ліміти - треба буде приймати новий закон...
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15.09.2024 11:01 Ответить
такі розпорядження дає "Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України..." Це вже він функції Байдена виконує? У Байдена свій дермак появився?
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15.09.2024 10:58 Ответить
Так вже ж вересень
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15.09.2024 11:19 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/75989 "Зеленський готовий до локальної заморозки війни - план для США", - BILD. М https://t.me/smolii_ukraine/75989 ова йде про «припинення вогню на окремих ділянках фронту», - пише видання.
Такий пункт нібито міститься у плані Зеленського, який той повезе до США.


Одночасно BILD каже, що Зеленський намагається досягти перелому на фронті, демонструючи масштаб викликів, які стоять перед країною.
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15.09.2024 11:20 Ответить
найкращий пакет - прийняти неокуповану Україну в НАТО, якщо ми воюємо за вашу і нашу свободу звісно, а не як жертва геополітики і недолугості влади
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15.09.2024 11:22 Ответить
який же ти вумний та гоноровий, геть як індик, а співати вмієш Сергей?
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15.09.2024 11:26 Ответить
до чого цей пронос? в коментарі запропоновано шлях порятунку України , - це розяснення для таких як ти люмпенів
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15.09.2024 11:32 Ответить
пронос у твоїй макітрі відповідає за шлункову діяльність твого тіла... Біда з нарідом, як не 73% клінічний ідіот то фентезійний бовдур із сусідньої галактики.
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15.09.2024 11:53 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/1013843.html @ "Всеосяжна стратегія необхідна для успіху у війні України проти Росії, і така пропонована президентом України Володимиром Зеленським стратегія буде обговорюватися на його зустрічі з президентом США Джозефом Байденом, яка намічена на тижні з 24 вересня, повідомив радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван.".

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyjs-schicksalsrede-in-kiew-die-ukraine-hat-nur-noch-eine-chance-66e549a563176b30b5877c46 @ "... це включає як вимогу дозволу використовувати західну зброю протистояння глибоко в росії, так і готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту - і, таким чином, тимчасове заморожування ситуації.".

Зрозуміло.
Вочевидь, йдеться про припинення вогню на лінії розмежування станом на 23.02.2022, тобто про план "мінськ-2".
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15.09.2024 12:28 Ответить
А разом з пакетом "допомоги" - ще більший пакет заборон 🤡
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15.09.2024 15:05 Ответить
Весною вистояли завдяки донатам українців на фпв дрони. Снарядів не було, а ті що були - зелене МО тримало на складах під Хмельницьком, чекало ткди рашиську ракету щоб потім сказати що сил вже нема і час домовлятись
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15.09.2024 15:44 Ответить
А как насчет старого в 6 лярдов, конченые дерьмократы...
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15.09.2024 15:46 Ответить
Парадокс, Белый Дом не передал Украине 9 млрд. долааров, прогосованный Конгрессом в апреле.
30 сентября заканчивается в США финансовый год и деньги будут возвращены в бюджет США.
Увы, очередное вешание лапши на уши украинцев...
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16.09.2024 07:18 Ответить
 
 