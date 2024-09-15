США у вересні оголосять про новий пакет допомоги Україні, - Салліван

Наразі США активно працюють над новим пакетом військової допомоги для України, рішення про його виділення має бути ухвалено у вересні поточного року.

Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван на форумі Ялтинської європейської стратегії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Новий пакет допомоги Україні

Він зазначив, що США працюють над суттєвим пакетом для України з різними можливостями, який можуть оголосити вже до кінця вересня.

Салліван зазначив, що щодня зустрічається з командою, щоб забезпечити Україну інструментами та засобами для стабілізації фронту і щоб переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір. Він додав, що Росію також позбавляють можливості здійснити прорив для подальшого просування.

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Затримки з надходженням американської допомоги

Радник Джо Байдена нагадав, що у квітні перед тим, як Конгрес ухвалив фінансування допомоги Україні, було побоювання, що може статися крах лінії фронту. Проте українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, а Україна зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

Він також прокоментував затримки з допомогою, зазначивши, що це питання не політичної волі, а логістики. За його словами, США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть.

Як інший приклад підтримки Салліван навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчий рік.

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"Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України... І якщо ви подивитеся на вартість цього, то це великі гроші з огляду на кількість, масштаб та інтенсивність цих поставок від початку війни. Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся", - наголосив радник Байдена.