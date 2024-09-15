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США у вересні оголосять про новий пакет допомоги Україні, - Салліван

Джейк Солліван

Наразі США активно працюють над новим пакетом військової допомоги для України, рішення про його виділення має бути ухвалено у вересні поточного року. 

Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван на форумі Ялтинської європейської стратегії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Новий пакет допомоги Україні

Він зазначив, що США працюють над суттєвим пакетом для України з різними можливостями, який можуть оголосити вже до кінця вересня.

Салліван зазначив, що щодня зустрічається з командою, щоб забезпечити Україну інструментами та засобами для стабілізації фронту і щоб переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір. Він додав, що Росію також позбавляють можливості здійснити прорив для подальшого просування.

Також читайте: Байден і Зеленський зустрінуться у вересні, обговорять військову стратегію України, - Салліван

Затримки з надходженням американської допомоги

Радник Джо Байдена нагадав, що у квітні перед тим, як Конгрес ухвалив фінансування допомоги Україні, було побоювання, що може статися крах лінії фронту. Проте українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, а Україна зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

Він також прокоментував затримки з допомогою, зазначивши, що це питання не політичної волі, а логістики. За його словами, США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть.

Як інший приклад підтримки Салліван навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчий рік.

Також читайте: Салліван не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі втілення "мирного плану" Трампа

"Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України... І якщо ви подивитеся на вартість цього, то це великі гроші з огляду на кількість, масштаб та інтенсивність цих поставок від початку війни. Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся", - наголосив радник Байдена.

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Топ коментарі
+10
Дають по чайній ложці, бо перемога України в їх плани не вписується
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15.09.2024 10:46
+4
не переживай, закон від 20/04 про допомогу Україні так складено, що його можливо продовжити і на наступний фінансовий рік.
Там інша проблема: коли вичерпаються згадані ліміти - треба буде приймати новий закон...
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15.09.2024 11:01
+4
зебілка?
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15.09.2024 11:02
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Шось ці пакети стали слабенькі - в 2023 р були по 1 млд - 1.5 млд
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15.09.2024 10:40 Відповісти
Дають по чайній ложці, бо перемога України в їх плани не вписується
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15.09.2024 10:46 Відповісти
зебілка?
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15.09.2024 11:02 Відповісти
А скажіть у плани кого входить перемога і шо він для цього робить?
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15.09.2024 11:54 Відповісти
То що там чути про 6 мільярдів, які треба використати до кінця вересня ?
Вони влізуть в цей пакет ?
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15.09.2024 10:52 Відповісти
не переживай, закон від 20/04 про допомогу Україні так складено, що його можливо продовжити і на наступний фінансовий рік.
Там інша проблема: коли вичерпаються згадані ліміти - треба буде приймати новий закон...
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15.09.2024 11:01 Відповісти
такі розпорядження дає "Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України..." Це вже він функції Байдена виконує? У Байдена свій дермак появився?
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15.09.2024 10:58 Відповісти
Так вже ж вересень
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15.09.2024 11:19 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/75989 "Зеленський готовий до локальної заморозки війни - план для США", - BILD. М https://t.me/smolii_ukraine/75989 ова йде про «припинення вогню на окремих ділянках фронту», - пише видання.
Такий пункт нібито міститься у плані Зеленського, який той повезе до США.


Одночасно BILD каже, що Зеленський намагається досягти перелому на фронті, демонструючи масштаб викликів, які стоять перед країною.
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15.09.2024 11:20 Відповісти
найкращий пакет - прийняти неокуповану Україну в НАТО, якщо ми воюємо за вашу і нашу свободу звісно, а не як жертва геополітики і недолугості влади
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15.09.2024 11:22 Відповісти
який же ти вумний та гоноровий, геть як індик, а співати вмієш Сергей?
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15.09.2024 11:26 Відповісти
до чого цей пронос? в коментарі запропоновано шлях порятунку України , - це розяснення для таких як ти люмпенів
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15.09.2024 11:32 Відповісти
пронос у твоїй макітрі відповідає за шлункову діяльність твого тіла... Біда з нарідом, як не 73% клінічний ідіот то фентезійний бовдур із сусідньої галактики.
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15.09.2024 11:53 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/1013843.html @ "Всеосяжна стратегія необхідна для успіху у війні України проти Росії, і така пропонована президентом України Володимиром Зеленським стратегія буде обговорюватися на його зустрічі з президентом США Джозефом Байденом, яка намічена на тижні з 24 вересня, повідомив радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван.".

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyjs-schicksalsrede-in-kiew-die-ukraine-hat-nur-noch-eine-chance-66e549a563176b30b5877c46 @ "... це включає як вимогу дозволу використовувати західну зброю протистояння глибоко в росії, так і готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту - і, таким чином, тимчасове заморожування ситуації.".

Зрозуміло.
Вочевидь, йдеться про припинення вогню на лінії розмежування станом на 23.02.2022, тобто про план "мінськ-2".
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15.09.2024 12:28 Відповісти
А разом з пакетом "допомоги" - ще більший пакет заборон 🤡
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15.09.2024 15:05 Відповісти
Весною вистояли завдяки донатам українців на фпв дрони. Снарядів не було, а ті що були - зелене МО тримало на складах під Хмельницьком, чекало ткди рашиську ракету щоб потім сказати що сил вже нема і час домовлятись
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15.09.2024 15:44 Відповісти
А как насчет старого в 6 лярдов, конченые дерьмократы...
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15.09.2024 15:46 Відповісти
Парадокс, Белый Дом не передал Украине 9 млрд. долааров, прогосованный Конгрессом в апреле.
30 сентября заканчивается в США финансовый год и деньги будут возвращены в бюджет США.
Увы, очередное вешание лапши на уши украинцев...
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16.09.2024 07:18 Відповісти
 
 