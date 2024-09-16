У Польщі готуються запровадити стан стихійного лиха через повені

Уряд Польщі готується запровадити стан стихійного лиха у районах на південному заході країни через повінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Так, стан стихійного лиха діятиме у всіх районах, що постраждали внаслідок повені. Цей режим може запроваджуватися максимум на 30 днів.

Такий вид надзвичайної ситуації в Польщі може бути запроваджено вперше.

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Нагадаємо, через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

У Польщі запроваджують надзвичайний стан.

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