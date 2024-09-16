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повінь (172) Польща (8267)

У Польщі готуються запровадити стан стихійного лиха через повені

У Польщі готуються запровадити стан стихійного лиха

Уряд Польщі готується запровадити стан стихійного лиха у районах на південному заході країни через повінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Так, стан стихійного лиха діятиме у всіх районах, що постраждали внаслідок повені. Цей режим може запроваджуватися максимум на 30 днів.

Такий вид надзвичайної ситуації в Польщі може бути запроваджено вперше.

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Нагадаємо, через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

У Польщі запроваджують надзвичайний стан.

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Лише тільки готуються?

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16.09.2024 13:53 Відповісти
Треба допомогти братам полякам українським зерном !
Шо там польські фермери ?!
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16.09.2024 13:56 Відповісти
И еще... учредят закон о криминальной ответственности за препоны в поставках украинской сельхозпродукции, в связи сутерей своей, по известным причинам. Самое время задрать цены до уровня европейских, шобы бизнес был по-честному...
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16.09.2024 14:01 Відповісти
шедевральна репліка, майже зе!лизінг: , міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".
Джерело:
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16.09.2024 14:02 Відповісти
Якщо з повінню не можуть впоратися, то каца....ня захопить їх за тиждень, якщо не раніше!!
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16.09.2024 14:15 Відповісти
дадуть вони собі раду, можу тільки позаздрити чехам із населенням, що обрало та має такого президента:
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16.09.2024 14:29 Відповісти
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16.09.2024 16:07 Відповісти
Ну все, тепер знову пункти пропуску з Україною заблокують. У поляків в усіх бідах тільки ми винні.
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16.09.2024 14:51 Відповісти
 
 