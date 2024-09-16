В Польше готовятся ввести состояние стихийного бедствия из-за наводнений

Правительство Польши готовится ввести состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе страны из-за наводнения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Так, состояние стихийного бедствия будет действовать во всех районах, пострадавших в результате наводнения. Этот режим может вводиться максимум на 30 дней.

Такой вид чрезвычайной ситуации в Польше может быть введен впервые.

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Напомним, из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

В Польше вводят чрезвычайное положение.