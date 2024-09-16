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наводнение (443) Польша (8149)

В Польше готовятся ввести состояние стихийного бедствия из-за наводнений

У Польщі готуються запровадити стан стихійного лиха

Правительство Польши готовится ввести состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе страны из-за наводнения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Так, состояние стихийного бедствия будет действовать во всех районах, пострадавших в результате наводнения. Этот режим может вводиться максимум на 30 дней.

Такой вид чрезвычайной ситуации в Польше может быть введен впервые.

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Напомним, из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

В Польше вводят чрезвычайное положение.
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Лише тільки готуються?

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16.09.2024 13:53 Ответить
Треба допомогти братам полякам українським зерном !
Шо там польські фермери ?!
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16.09.2024 13:56 Ответить
И еще... учредят закон о криминальной ответственности за препоны в поставках украинской сельхозпродукции, в связи сутерей своей, по известным причинам. Самое время задрать цены до уровня европейских, шобы бизнес был по-честному...
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16.09.2024 14:01 Ответить
шедевральна репліка, майже зе!лизінг: , міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".
Джерело:
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16.09.2024 14:02 Ответить
Якщо з повінню не можуть впоратися, то каца....ня захопить їх за тиждень, якщо не раніше!!
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16.09.2024 14:15 Ответить
дадуть вони собі раду, можу тільки позаздрити чехам із населенням, що обрало та має такого президента:
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16.09.2024 14:29 Ответить
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16.09.2024 16:07 Ответить
Ну все, тепер знову пункти пропуску з Україною заблокують. У поляків в усіх бідах тільки ми винні.
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16.09.2024 14:51 Ответить
 
 