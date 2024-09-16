Кремль про ймовірний замах на Трампа: Не наша справа. Уважно спостерігаємо, але не втручаємося
У Кремлі спостерігають за інформацією, що надходить зі США щодо ймовірної спроби замаху на кандидата в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональда Трампа, однак жодним чином не втручаються.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, його заяву цитують росЗМІ.
"Це не зовсім наша справа. Ми спостерігаємо за інформацією, яка надходить із США", – цитують його російські ЗМІ.
За словами Пєскова, у Кремлі бачать "загострення обстановки" в США перед виборами, "зокрема, між політичними конкурентами".
"Ми уважно спостерігаємо, але жодним чином не втручаємося", - сказав Пєсков.
Речник Путіна також заявив, що "великою проблемою і головним болем" для спецслужб США має бути встановлення можливих зв’язків підозрюваного з Україною.
"Тут треба думати не нам, а спеціальним службам США. У будь-якому випадку гра з вогнем має свої наслідки", - додав Пєсков, ймовірно, натякаючи на підтримку Сполученими Штатами України у війні з Росією.
Що передувало?
Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.
За даними CNN, підозрюваний 58-річний Райан Веслі Рут є прихильником України та раніше активно критикував Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
Справжньою метою чергового "замаху", організованого кремлем на Трампа, є Україна та Демпартія США.
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену 03.06.2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
https://x.com/tZEinform/status/1833108248108445945
За цих умов, організувати "неспростовні звʼязки з Україною" підозрюваним у замаху на Трампа, чи будь-кого іншого для спецслужб РФ мабуть не є проблемою.
Рот кремля коли-небуть казав правду?
Навіщо нам це читати?