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Кремль про ймовірний замах на Трампа: Не наша справа. Уважно спостерігаємо, але не втручаємося

Пєсков прокоментував ймовірний замах на Дональда Трампа

У Кремлі спостерігають за інформацією, що надходить зі США щодо ймовірної спроби замаху на кандидата в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональда Трампа, однак жодним чином не втручаються. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, його заяву цитують росЗМІ.

"Це не зовсім наша справа. Ми спостерігаємо за інформацією, яка надходить із США", – цитують його російські ЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі бачать "загострення обстановки" в США перед виборами, "зокрема, між політичними конкурентами".

"Ми уважно спостерігаємо, але жодним чином не втручаємося", - сказав Пєсков.

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Речник Путіна також заявив, що "великою проблемою і головним болем" для спецслужб США має бути встановлення можливих зв’язків підозрюваного з Україною.

"Тут треба думати не нам, а спеціальним службам США. У будь-якому випадку гра з вогнем має свої наслідки", - додав Пєсков, ймовірно, натякаючи на підтримку Сполученими Штатами України у війні з Росією.

У Кремлі прокоментували ймовірний замах на Трампа

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Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

За даними CNN, підозрюваний 58-річний Райан Веслі Рут є прихильником України та раніше активно критикував Трампа.

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Топ коментарі
+9
так и Украина не ваше дело..а хлебальник сунете....
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16.09.2024 14:23
+5
Бреше ,як завжди, робота така.
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16.09.2024 14:32
+4
"Трамп не получит 5 млн вьіплат за ранение, поскольку оно произошло вне зоньі есвео" (с)...
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16.09.2024 14:21
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"Трамп не получит 5 млн вьіплат за ранение, поскольку оно произошло вне зоньі есвео" (с)...
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16.09.2024 14:21 Відповісти
Хто кричить "тримай злодія?". Отож...
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16.09.2024 14:22 Відповісти
так и Украина не ваше дело..а хлебальник сунете....
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16.09.2024 14:23 Відповісти
Бідний трамп стільки пережити я плачу.
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16.09.2024 14:24 Відповісти
ЇХ ЇХ
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16.09.2024 14:27 Відповісти
Бреше ,як завжди, робота така.
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16.09.2024 14:32 Відповісти
Вони з Ху Й Ло один одного перебрихівають.
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16.09.2024 14:44 Відповісти
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16.09.2024 14:42 Відповісти
А натякати на Украіну - хіба це не втручання?
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16.09.2024 14:49 Відповісти
У Доні на фоні вікової деменції пароноїдальний стан з манією величі, що без упину прогресує.
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16.09.2024 14:52 Відповісти
Кремль ретельно готує "неспростовні звʼязки з Україною" для виконавців замовних вбивств, терактів та їх імітацій.
Справжньою метою чергового "замаху", організованого кремлем на Трампа, є Україна та Демпартія США.

Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
https://x.com/tZEinform/status/1833108248108445945

За цих умов, організувати "неспростовні звʼязки з Україною" підозрюваним у замаху на Трампа, чи будь-кого іншого для спецслужб РФ мабуть не є проблемою.
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16.09.2024 14:59 Відповісти
На злодії й "ушанка" горить.
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16.09.2024 15:02 Відповісти
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16.09.2024 15:04 Відповісти
Редакція, кого іпе, що каже рот кремля?
Рот кремля коли-небуть казав правду?
Навіщо нам це читати?
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16.09.2024 17:14 Відповісти
Идея ваша
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16.09.2024 18:12 Відповісти
 
 