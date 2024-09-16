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Песков (1801) покушение (1006) россия (93015) США (24852) Трамп (4009)

Кремль о вероятном покушении на Трампа: Не наше дело. Внимательно наблюдаем, но не вмешиваемся

Пєсков прокоментував ймовірний замах на Дональда Трампа

В Кремле наблюдают за информацией, поступающей из США относительно вероятной попытки покушения на кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, однако никак не вмешиваются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, его заявление цитируют росСМИ.

"Это не совсем наше дело. Мы наблюдаем за информацией, которая поступает из США", - цитируют его российские СМИ.

По словам Пескова, в Кремле видят "обострение обстановки" в США перед выборами, "в частности, между политическими конкурентами".

"Мы внимательно наблюдаем, но никоим образом не вмешиваемся", - сказал Песков.

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Представитель Путина также заявил, что "большой проблемой и головной болью" для спецслужб США должно быть установление возможных связей подозреваемого с Украиной.

"Здесь надо думать не нам, а специальным службам США. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия", - добавил Песков, вероятно, намекая на поддержку Соединенными Штатами Украины в войне с Россией.

У Кремлі прокоментували ймовірний замах на Трампа

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Что предшествовало?

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

По данным CNN, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут является сторонником Украины и ранее активно критиковал Трампа.
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Топ комментарии
+9
так и Украина не ваше дело..а хлебальник сунете....
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16.09.2024 14:23
+5
Бреше ,як завжди, робота така.
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16.09.2024 14:32
+4
"Трамп не получит 5 млн вьіплат за ранение, поскольку оно произошло вне зоньі есвео" (с)...
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16.09.2024 14:21
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"Трамп не получит 5 млн вьіплат за ранение, поскольку оно произошло вне зоньі есвео" (с)...
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16.09.2024 14:21 Ответить
Хто кричить "тримай злодія?". Отож...
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16.09.2024 14:22 Ответить
так и Украина не ваше дело..а хлебальник сунете....
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16.09.2024 14:23 Ответить
Бідний трамп стільки пережити я плачу.
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16.09.2024 14:24 Ответить
ЇХ ЇХ
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16.09.2024 14:27 Ответить
Бреше ,як завжди, робота така.
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16.09.2024 14:32 Ответить
Вони з Ху Й Ло один одного перебрихівають.
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16.09.2024 14:44 Ответить
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16.09.2024 14:42 Ответить
А натякати на Украіну - хіба це не втручання?
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16.09.2024 14:49 Ответить
У Доні на фоні вікової деменції пароноїдальний стан з манією величі, що без упину прогресує.
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16.09.2024 14:52 Ответить
Кремль ретельно готує "неспростовні звʼязки з Україною" для виконавців замовних вбивств, терактів та їх імітацій.
Справжньою метою чергового "замаху", організованого кремлем на Трампа, є Україна та Демпартія США.

Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
https://x.com/tZEinform/status/1833108248108445945

За цих умов, організувати "неспростовні звʼязки з Україною" підозрюваним у замаху на Трампа, чи будь-кого іншого для спецслужб РФ мабуть не є проблемою.
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16.09.2024 14:59 Ответить
На злодії й "ушанка" горить.
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16.09.2024 15:02 Ответить
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16.09.2024 15:04 Ответить
Редакція, кого іпе, що каже рот кремля?
Рот кремля коли-небуть казав правду?
Навіщо нам це читати?
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16.09.2024 17:14 Ответить
Идея ваша
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16.09.2024 18:12 Ответить
 
 