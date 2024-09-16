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Київська область (3806) опалювальний сезон (1734)

Київщина готова до опалювального сезону майже на 90%, - ОВА

Київщина готова до опалювального сезону майже на 90%

Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що підготовка до опалювального сезону в області йде за графіком. Нині готовність Київщини до опалювального сезону становить майже 90%.

Про це посадовець повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Кравченко наголосив, що до старту опалювального сезону залишається вкрай мало часу. Тому райони, громади та відповідальні структури мають прискорити розв'язання проблемних питань.

"Наразі всі роботи ведуться за графіком. Підготовка об’єктів до зими становить майже 90%. Насамперед йдеться про підготовку котелень, теплових мереж, житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Ремонтуємо водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції, проводимо заготівлю палива, робимо запаси посипкового матеріалу, готуємо спеціалізовану прибиральну техніку", - розповів очільник ОВА.

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Також, за його словами, під час засідання регіонального оперативного штабу обговорили питання щодо забезпечення закладів освіти генераторами.

"Навіть за умов вимкнення світла, маємо забезпечити безперервний навчальний процес. У школах та садочках Київщини на сьогодні понад 1,9 тис. генераторів різної потужності. Фактично, забезпечені всі заклади освіти. Водночас, доручив профільним департаментам вивчити всі заявки щодо додаткових потреб. І там, де дійсно є необхідність, вирішити це питання в найкоротші терміни", - йдеться у дописі Кравченка.

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Окрім цього, посадовець доручив доручив громадам невідкладно навести лад щодо утримання дерев, які висаджені в охоронних зонах ліній електропередач. Він зауважив, що роботи з обрізки дерев ведуться або вкрай повільно, або взагалі не проводяться, а аварії та обриви ліній можуть трапитися в будь-який момент. 

"Обговорили також питання щодо рівня заборгованості за спожитий природний газ, стану повірки лічильників природного газу теплопостачальних підприємств та бюджетної сфери. Всі ми працюємо заради людей. І маємо забезпечити їхні потреби в якісних житлово-комунальних послугах", - додав Кравченко.

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Київщина готова до опалювального сезону майже на 90%

Нормальною людською мовою - ще не готова!
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16.09.2024 17:25 Відповісти
П@дли ще ціну не склали
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16.09.2024 17:46 Відповісти
тобто готова на всі місяці крім Грудня, Січня та Лютого. там якось самі.
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16.09.2024 17:34 Відповісти
А Україна - до експорту електроенергії.
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16.09.2024 17:36 Відповісти
Який експорт? Де ви такі беретеся?
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16.09.2024 19:27 Відповісти
мабуть сигнал курва в кремль подає.. на кшталт - ми будемо експортувати електрику
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16.09.2024 18:30 Відповісти
Все ТЭС завалены углём, мазутом? Газ заказан? Или денег на это не хватило ?
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16.09.2024 18:50 Відповісти
До чого тут ОВА?!!
Нехай Кличко скаже - він і знає більше, і відповідальності у нього більше, та й взагалі, ВІРИ йому БІЛЬШЕ!
А той ОВА, сьогодні він є, а у грудні Зе-наркоман вже нового поставить і "тю-тю всі обіцянки".
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16.09.2024 19:15 Відповісти
Домові системи опалення не промивали, а вони захаращенні.
ЖЕКі ківають на Київенерго, а ті на них. Слюсарів , що робили би
обхід ,і не бачили. Система в домі стоїть без теплоносія все літо,іржавіє.
Такого відношення аніколо не було.
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16.09.2024 20:08 Відповісти
 
 