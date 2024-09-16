Київщина готова до опалювального сезону майже на 90%, - ОВА

Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що підготовка до опалювального сезону в області йде за графіком. Нині готовність Київщини до опалювального сезону становить майже 90%.

Про це посадовець повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Кравченко наголосив, що до старту опалювального сезону залишається вкрай мало часу. Тому райони, громади та відповідальні структури мають прискорити розв'язання проблемних питань.

"Наразі всі роботи ведуться за графіком. Підготовка об’єктів до зими становить майже 90%. Насамперед йдеться про підготовку котелень, теплових мереж, житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Ремонтуємо водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції, проводимо заготівлю палива, робимо запаси посипкового матеріалу, готуємо спеціалізовану прибиральну техніку", - розповів очільник ОВА.

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Також, за його словами, під час засідання регіонального оперативного штабу обговорили питання щодо забезпечення закладів освіти генераторами.

"Навіть за умов вимкнення світла, маємо забезпечити безперервний навчальний процес. У школах та садочках Київщини на сьогодні понад 1,9 тис. генераторів різної потужності. Фактично, забезпечені всі заклади освіти. Водночас, доручив профільним департаментам вивчити всі заявки щодо додаткових потреб. І там, де дійсно є необхідність, вирішити це питання в найкоротші терміни", - йдеться у дописі Кравченка.

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Окрім цього, посадовець доручив доручив громадам невідкладно навести лад щодо утримання дерев, які висаджені в охоронних зонах ліній електропередач. Він зауважив, що роботи з обрізки дерев ведуться або вкрай повільно, або взагалі не проводяться, а аварії та обриви ліній можуть трапитися в будь-який момент.

"Обговорили також питання щодо рівня заборгованості за спожитий природний газ, стану повірки лічильників природного газу теплопостачальних підприємств та бюджетної сфери. Всі ми працюємо заради людей. І маємо забезпечити їхні потреби в якісних житлово-комунальних послугах", - додав Кравченко.

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