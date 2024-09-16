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Киевская область (3927) отопительный сезон (528)

Киевщина готова к отопительному сезону почти на 90%, - ОВА

Київщина готова до опалювального сезону майже на 90%

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что подготовка к отопительному сезону в области идет по графику. Сейчас готовность Киевщины к отопительному сезону составляет почти 90%.

Об этом чиновник сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Кравченко отметил, что до старта отопительного сезона остается крайне мало времени. Поэтому районы, громады и ответственные структуры должны ускорить решение проблемных вопросов.

"Сейчас все работы ведутся по графику. Подготовка объектов к зиме составляет почти 90%. Прежде всего, речь идет о подготовке котельных, тепловых сетей, жилых домов, школ, садиков, больниц. Ремонтируем водопроводные и канализационные сети, насосные станции, проводим заготовку топлива, делаем запасы посыпочного материала, готовим специализированную уборочную технику", - рассказал глава ОВА.

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Также, по его словам, во время заседания регионального оперативного штаба обсудили вопросы обеспечения учебных заведений генераторами.

"Даже в условиях отключения света, должны обеспечить непрерывный учебный процесс. В школах и садиках Киевщины на сегодня более 1,9 тыс. генераторов различной мощности. Фактически, обеспечены все учебные заведения. В то же время, поручил профильным департаментам изучить все заявки по дополнительным потребностям. И там, где действительно есть необходимость, решить этот вопрос в кратчайшие сроки", - говорится в заметке Кравченко.

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Кроме этого, чиновник поручил поручил поручил общинам безотлагательно навести порядок по содержанию деревьев, которые высажены в охранных зонах линий электропередач. Он отметил, что работы по обрезке деревьев ведутся или крайне медленно, или вообще не проводятся, а аварии и обрывы линий могут случиться в любой момент.

"Обсудили также вопрос об уровне задолженности за потребленный природный газ, состояния поверки счетчиков природного газа теплоснабжающих предприятий и бюджетной сферы. Все мы работаем ради людей. И должны обеспечить их потребности в качественных жилищно-коммунальных услугах", - добавил Кравченко.

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Київщина готова до опалювального сезону майже на 90%

Нормальною людською мовою - ще не готова!
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16.09.2024 17:25 Ответить
П@дли ще ціну не склали
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16.09.2024 17:46 Ответить
тобто готова на всі місяці крім Грудня, Січня та Лютого. там якось самі.
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16.09.2024 17:34 Ответить
А Україна - до експорту електроенергії.
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16.09.2024 17:36 Ответить
Який експорт? Де ви такі беретеся?
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16.09.2024 19:27 Ответить
мабуть сигнал курва в кремль подає.. на кшталт - ми будемо експортувати електрику
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16.09.2024 18:30 Ответить
Все ТЭС завалены углём, мазутом? Газ заказан? Или денег на это не хватило ?
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16.09.2024 18:50 Ответить
До чого тут ОВА?!!
Нехай Кличко скаже - він і знає більше, і відповідальності у нього більше, та й взагалі, ВІРИ йому БІЛЬШЕ!
А той ОВА, сьогодні він є, а у грудні Зе-наркоман вже нового поставить і "тю-тю всі обіцянки".
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16.09.2024 19:15 Ответить
Домові системи опалення не промивали, а вони захаращенні.
ЖЕКі ківають на Київенерго, а ті на них. Слюсарів , що робили би
обхід ,і не бачили. Система в домі стоїть без теплоносія все літо,іржавіє.
Такого відношення аніколо не було.
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16.09.2024 20:08 Ответить
 
 