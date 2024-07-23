Планируем пройти отопительный сезон, используя газ собственного производства, - Шмыгаль
Украина планирует пройти следующий отопительный сезон, используя газ собственной добычи.
Об этом сегодня на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще одно направление нашей энергоустойчивости - это увеличение добычи собственного газа. Как и в прошлом отопительном сезоне, рассчитываем пройти зиму на газу собственной украинской добычи", - заявил премьер.
Он также напомнил, что в газохранилища сейчас закачано более 10 млрд куб. м газа, а до ноября планируется увеличить этот объем до более 13 млрд куб. м.
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+6 Владимир Кравченко #484733
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+6 Русский Алкаш
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+4 polini orop
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а згадайте цирки і локшину на вуха 20-25 річної давнини ,
головне цього хотіти.. і не красти..
Газ не виробляють, його добувають (окрім біогазу, звісно).
А виробити - то хіба із зелених дуп - та їх напевне не вистачить на цілий опалювальний сезон.
Эти цифры всем были известны, так шо непонятно, почему в комментах столько удивления по поводу собственной добычи.