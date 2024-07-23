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Планируем пройти отопительный сезон, используя газ собственного производства, - Шмыгаль

опалення

Украина планирует пройти следующий отопительный сезон, используя газ собственной добычи.

Об этом сегодня на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одно направление нашей энергоустойчивости - это увеличение добычи собственного газа. Как и в прошлом отопительном сезоне, рассчитываем пройти зиму на газу собственной украинской добычи", - заявил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил еще 1,9 миллиарда на восстановление системы отопления в Харькове, - Шмыгаль

Он также напомнил, что в газохранилища сейчас закачано более 10 млрд куб. м газа, а до ноября планируется увеличить этот объем до более 13 млрд куб. м.

Автор: 

Газ (10223) отопительный сезон (528) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+6
А що з ціною? Невже газ власного виробництва має таку саму ціну за видобуток та доставку, що й імпортований. Схоже на черговий хайп або всіх нас в черговий раз мають за дебілів.
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23.07.2024 15:04
+6
річ у тому, що Україна і використовувала свій газ. Причина банальна проста: різницю ціни газу між внутрішнею ціною і зовнішнеє хтось крав.
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23.07.2024 15:15
+4
Охеріти виявляється Україна спроможна себе сама забезпечити всім чім потрібно !

а згадайте цирки і локшину на вуха 20-25 річної давнини ,
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23.07.2024 14:47
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Охеріти виявляється Україна спроможна себе сама забезпечити всім чім потрібно !

а згадайте цирки і локшину на вуха 20-25 річної давнини ,
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23.07.2024 14:47 Ответить
звичайно, що може..
головне цього хотіти.. і не красти..
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23.07.2024 14:49 Ответить
річ у тому, що Україна і використовувала свій газ. Причина банальна проста: різницю ціни газу між внутрішнею ціною і зовнішнеє хтось крав.
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23.07.2024 15:15 Ответить
Останні роки значно скоротилось споживання газу підприємствами зза війни. Не скажу за 20-25 років давнини, а щє 10 років тому споживачів було значно більше і власного видобутку і близько не вистачало.
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23.07.2024 15:27 Ответить
А шо, так можна було?
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23.07.2024 14:49 Ответить
Нема вже металургії та хімії...а для населення власного видобутку завжди вистачало .
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23.07.2024 15:43 Ответить
Для цього чорта мабуть не відомо шо Україна для опалення населення завжди обходилать власним газом...тільки напарювали його як московитський..напарювали б і тепер та ніяк -країна агресор..
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23.07.2024 14:51 Ответить
Нагадаю, що індустріалізація усього сталінського СРСР відбувалася виключно на українському газі.
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23.07.2024 14:52 Ответить
замість сухої мівіни свою оп-у повністю горохом наб'ють ))
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23.07.2024 14:52 Ответить
Біда заставила бурити нові свердловини і газ проявився
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23.07.2024 14:54 Ответить
А якщо не вистачить( а не вистачить. точно) то буде газ азербайджанський ((((( який по факту московитський)
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23.07.2024 14:54 Ответить
ага, будет так же, как и с электричеством власного выробныцтва. Будут делать всё для постановки народа на колени
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23.07.2024 14:55 Ответить
А що з ціною? Невже газ власного виробництва має таку саму ціну за видобуток та доставку, що й імпортований. Схоже на черговий хайп або всіх нас в черговий раз мають за дебілів.
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23.07.2024 15:04 Ответить
А Тігрюля нам колись розповідала що якщо не будем купувати в кацапів газ по 400 доларів то всі тут замерзнем
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23.07.2024 15:07 Ответить
Тссс вона зараз розповідає що можна усю знищену енергетику за 2 тижня відновити..і 1 кВт год повинна коштувати 50 коп
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23.07.2024 15:44 Ответить
"...газ власного виробництва..."

Газ не виробляють, його добувають (окрім біогазу, звісно).
А виробити - то хіба із зелених дуп - та їх напевне не вистачить на цілий опалювальний сезон.
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23.07.2024 15:08 Ответить
Якого ху...я ми досі постачаємо газ кацапів череж свої землі? Щоб вони нас за ці гроші і далі вбивали? Виродки при владі...
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23.07.2024 15:10 Ответить
Шмыгаль пару недель назад про энергетику тоже гундосил что улучшение будет,шо то не видать.
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23.07.2024 15:13 Ответить
Газ для отопления добывается, а не производится.
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23.07.2024 15:15 Ответить
пердячим паром
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23.07.2024 15:23 Ответить
Нічого, пофігу що власний - ціни 5а опалення все одно піднімуть.
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23.07.2024 15:29 Ответить
Странно, шо народ не знает прописных вещей. В начале 90-х на отопление для жителей Украина тратила 14 млрд. куб. м газа, а добывала своего газа 22 млрд. куб. м. На производство тратила газа 28 - 30 млрд. куб. м. Следовательно Общее потребление газа Украиной было 42-43 млрд. куб м. Згачит 20-21 млрд поставляла параша. В начале двутысячных эти цифры были такими - 32 - 33 млрд. - общее потребление, 14 млрд - газ населению, собственная добыча 17-18 млрд. закупки - 14 -15 млрд.
Эти цифры всем были известны, так шо непонятно, почему в комментах столько удивления по поводу собственной добычи.
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23.07.2024 16:55 Ответить
Порадіймо за шмигаля - отже, в сізо йому буде тепло!
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23.07.2024 17:10 Ответить
У Зе-уряду плануємо = очікуємо.
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23.07.2024 17:57 Ответить
 
 