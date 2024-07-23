УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10299 відвідувачів онлайн
Новини
1 459 24

Плануємо пройти опалювальний сезон, використовуючи газ власного видобутку, - Шмигаль

опалення

Україна планує пройти наступний опалювальний сезон, використовуючи газ власного видобутку.

Про це сьогодні на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Іще один напрям нашої енергостійкості - це збільшення видобутку власного газу. Як і минулого опалювального сезону, розраховуємо пройти зиму на газу власного українського видобутку", - заявив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив ще 1,9 мільярда на відновлення системи опалення у Харкові, – Шмигаль

Він також нагадав, що до газосховищ наразі закачано понад 10 млрд куб. м газу, а до листопада планується збільшити цей обсяг до понад 13 млрд куб. м.

Автор: 

газ (10422) опалювальний сезон (1747) Шмигаль Денис (4570)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А що з ціною? Невже газ власного виробництва має таку саму ціну за видобуток та доставку, що й імпортований. Схоже на черговий хайп або всіх нас в черговий раз мають за дебілів.
показати весь коментар
23.07.2024 15:04
+6
річ у тому, що Україна і використовувала свій газ. Причина банальна проста: різницю ціни газу між внутрішнею ціною і зовнішнеє хтось крав.
показати весь коментар
23.07.2024 15:15
+4
Охеріти виявляється Україна спроможна себе сама забезпечити всім чім потрібно !

а згадайте цирки і локшину на вуха 20-25 річної давнини ,
показати весь коментар
23.07.2024 14:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Охеріти виявляється Україна спроможна себе сама забезпечити всім чім потрібно !

а згадайте цирки і локшину на вуха 20-25 річної давнини ,
показати весь коментар
23.07.2024 14:47 Відповісти
звичайно, що може..
головне цього хотіти.. і не красти..
показати весь коментар
23.07.2024 14:49 Відповісти
річ у тому, що Україна і використовувала свій газ. Причина банальна проста: різницю ціни газу між внутрішнею ціною і зовнішнеє хтось крав.
показати весь коментар
23.07.2024 15:15 Відповісти
Останні роки значно скоротилось споживання газу підприємствами зза війни. Не скажу за 20-25 років давнини, а щє 10 років тому споживачів було значно більше і власного видобутку і близько не вистачало.
показати весь коментар
23.07.2024 15:27 Відповісти
А шо, так можна було?
показати весь коментар
23.07.2024 14:49 Відповісти
Нема вже металургії та хімії...а для населення власного видобутку завжди вистачало .
показати весь коментар
23.07.2024 15:43 Відповісти
Для цього чорта мабуть не відомо шо Україна для опалення населення завжди обходилать власним газом...тільки напарювали його як московитський..напарювали б і тепер та ніяк -країна агресор..
показати весь коментар
23.07.2024 14:51 Відповісти
Нагадаю, що індустріалізація усього сталінського СРСР відбувалася виключно на українському газі.
показати весь коментар
23.07.2024 14:52 Відповісти
замість сухої мівіни свою оп-у повністю горохом наб'ють ))
показати весь коментар
23.07.2024 14:52 Відповісти
Біда заставила бурити нові свердловини і газ проявився
показати весь коментар
23.07.2024 14:54 Відповісти
А якщо не вистачить( а не вистачить. точно) то буде газ азербайджанський ((((( який по факту московитський)
показати весь коментар
23.07.2024 14:54 Відповісти
ага, будет так же, как и с электричеством власного выробныцтва. Будут делать всё для постановки народа на колени
показати весь коментар
23.07.2024 14:55 Відповісти
А що з ціною? Невже газ власного виробництва має таку саму ціну за видобуток та доставку, що й імпортований. Схоже на черговий хайп або всіх нас в черговий раз мають за дебілів.
показати весь коментар
23.07.2024 15:04 Відповісти
А Тігрюля нам колись розповідала що якщо не будем купувати в кацапів газ по 400 доларів то всі тут замерзнем
показати весь коментар
23.07.2024 15:07 Відповісти
Тссс вона зараз розповідає що можна усю знищену енергетику за 2 тижня відновити..і 1 кВт год повинна коштувати 50 коп
показати весь коментар
23.07.2024 15:44 Відповісти
"...газ власного виробництва..."

Газ не виробляють, його добувають (окрім біогазу, звісно).
А виробити - то хіба із зелених дуп - та їх напевне не вистачить на цілий опалювальний сезон.
показати весь коментар
23.07.2024 15:08 Відповісти
Якого ху...я ми досі постачаємо газ кацапів череж свої землі? Щоб вони нас за ці гроші і далі вбивали? Виродки при владі...
показати весь коментар
23.07.2024 15:10 Відповісти
Шмыгаль пару недель назад про энергетику тоже гундосил что улучшение будет,шо то не видать.
показати весь коментар
23.07.2024 15:13 Відповісти
Газ для отопления добывается, а не производится.
показати весь коментар
23.07.2024 15:15 Відповісти
пердячим паром
показати весь коментар
23.07.2024 15:23 Відповісти
Нічого, пофігу що власний - ціни 5а опалення все одно піднімуть.
показати весь коментар
23.07.2024 15:29 Відповісти
Странно, шо народ не знает прописных вещей. В начале 90-х на отопление для жителей Украина тратила 14 млрд. куб. м газа, а добывала своего газа 22 млрд. куб. м. На производство тратила газа 28 - 30 млрд. куб. м. Следовательно Общее потребление газа Украиной было 42-43 млрд. куб м. Згачит 20-21 млрд поставляла параша. В начале двутысячных эти цифры были такими - 32 - 33 млрд. - общее потребление, 14 млрд - газ населению, собственная добыча 17-18 млрд. закупки - 14 -15 млрд.
Эти цифры всем были известны, так шо непонятно, почему в комментах столько удивления по поводу собственной добычи.
показати весь коментар
23.07.2024 16:55 Відповісти
Порадіймо за шмигаля - отже, в сізо йому буде тепло!
показати весь коментар
23.07.2024 17:10 Відповісти
У Зе-уряду плануємо = очікуємо.
показати весь коментар
23.07.2024 17:57 Відповісти
 
 