Плануємо пройти опалювальний сезон, використовуючи газ власного видобутку, - Шмигаль

Україна планує пройти наступний опалювальний сезон, використовуючи газ власного видобутку.

Про це сьогодні на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Іще один напрям нашої енергостійкості - це збільшення видобутку власного газу. Як і минулого опалювального сезону, розраховуємо пройти зиму на газу власного українського видобутку", - заявив прем'єр.

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Він також нагадав, що до газосховищ наразі закачано понад 10 млрд куб. м газу, а до листопада планується збільшити цей обсяг до понад 13 млрд куб. м.