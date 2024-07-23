Плануємо пройти опалювальний сезон, використовуючи газ власного видобутку, - Шмигаль
Україна планує пройти наступний опалювальний сезон, використовуючи газ власного видобутку.
Про це сьогодні на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Іще один напрям нашої енергостійкості - це збільшення видобутку власного газу. Як і минулого опалювального сезону, розраховуємо пройти зиму на газу власного українського видобутку", - заявив прем'єр.
Він також нагадав, що до газосховищ наразі закачано понад 10 млрд куб. м газу, а до листопада планується збільшити цей обсяг до понад 13 млрд куб. м.
Топ коментарі
+6 Владимир Кравченко #484733
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+6 Русский Алкаш
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а згадайте цирки і локшину на вуха 20-25 річної давнини ,
головне цього хотіти.. і не красти..
Газ не виробляють, його добувають (окрім біогазу, звісно).
А виробити - то хіба із зелених дуп - та їх напевне не вистачить на цілий опалювальний сезон.
Эти цифры всем были известны, так шо непонятно, почему в комментах столько удивления по поводу собственной добычи.