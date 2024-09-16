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Підозрюваному в імовірній спробі замаху на Трампа висунули обвинувачення, - ЗМІ

Підозрюваний в імовірній спробі замаху на Трампа постав перед судом

Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Щоправда, звинувачення не пов'язані з ймовірним замахом.

Про це пише AP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поки що підозрюваному пред'явили два звинувачення, які пов'язані із незаконним володінням зброєю.

Проте, як зазначає AP, можливі додаткові та більш серйозні звинувачення, оскільки розслідування триває.

Ймовірна спроба замаху на Трампа 15 вересня

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав.

Незабаром стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Нині цей інцидент розслідує ФБР.

Читайте також: Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заперечив, що підозрюваний служив у них
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Топ коментарі
+16
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16.09.2024 19:50
+13
А як далеко від Трампа можна стрілять щоб не було замаху?
На Алясці можна?
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16.09.2024 19:52
+10
Черговий цирк на дротi вiд американського клоуна))
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16.09.2024 19:48
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Що Трампилось?
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16.09.2024 19:45 Відповісти
Черговий цирк на дротi вiд американського клоуна))
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16.09.2024 19:48 Відповісти
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16.09.2024 19:50 Відповісти
Це Роджер Воутерс?
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16.09.2024 19:47 Відповісти
Нема щоб медаль дати.
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16.09.2024 19:51 Відповісти
Уотерс комуніст, нажаль. Він не підтримує Україну
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16.09.2024 20:12 Відповісти
Фіктивні замахи - це коньок пуйла. підійма рейтинг рижому бовдуру як може...
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16.09.2024 19:49 Відповісти
А як далеко від Трампа можна стрілять щоб не було замаху?
На Алясці можна?
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16.09.2024 19:52 Відповісти
МОСФІЛЬМ-2😂😂😂
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16.09.2024 19:53 Відповісти
Зараз вам конспіорологи про все тут раскажуть. Взагалі Інцидент в Розвеллі тут має місце😎 man in black!
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16.09.2024 20:48 Відповісти
Слонячi вуха ескпрездента затiняють видимiсть бiйцям окремоi бригади в США.
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16.09.2024 19:55 Відповісти
Так не він стріляв - по ньому охорона відкрила вогонь
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16.09.2024 20:01 Відповісти
За автомат иому впаяють - навіть в озброєніи Америці зась гуляти зі шмаисером
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16.09.2024 20:15 Відповісти
То була цивільна версія АК47 - Сайга.
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16.09.2024 20:26 Відповісти
Не Сайга, а Вєпрь
https://www.youtube.com/watch?v=K96e0JIW7mQ
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16.09.2024 20:29 Відповісти
Дядько купив калаша і вирішив постріляти по банкам. Та не знав, що десь неподалік проходить компанія Трампа.
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16.09.2024 20:06 Відповісти
Какие то киллеры у Трампа немножечко дебильные..
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16.09.2024 20:13 Відповісти
В кишенях у нього знайшли візитки арестовича і азірова .
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16.09.2024 20:16 Відповісти
в чернігові якось один довбень намагався пронести рушницю повз охорону кучми, коли той приїздив. і наче просто йшов собі додому, а така цікава історія вийшла
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16.09.2024 20:23 Відповісти
Трохи схожий на сам об'єкт.
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16.09.2024 22:22 Відповісти
Трамп угробить себе самотужки - треба тільки в нього вірити.
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16.09.2024 22:41 Відповісти
 
 