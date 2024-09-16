Подозреваемому в вероятной попытке покушения на Трампа выдвинули обвинение, - СМИ
Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.
Об этом пишет AP, сообщает Цензор.НЕТ.
Пока подозреваемому предъявили два обвинения, которые связаны с незаконным владением оружием.
Однако, как отмечает AP, возможны дополнительные и более серьезные обвинения, поскольку расследование продолжается.
Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября
Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.
Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.
Сейчас этот инцидент расследует ФБР.
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