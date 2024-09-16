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покушение (1006) суд (24827) США (24862) Трамп (4020)

Подозреваемому в вероятной попытке покушения на Трампа выдвинули обвинение, - СМИ

Підозрюваний в імовірній спробі замаху на Трампа постав перед судом

Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.

Об этом пишет AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Пока подозреваемому предъявили два обвинения, которые связаны с незаконным владением оружием.

Однако, как отмечает AP, возможны дополнительные и более серьезные обвинения, поскольку расследование продолжается.

Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.

Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР.

Читайте также: Кремль о вероятном покушении на Трампа: Не наше дело. Внимательно наблюдаем, но не вмешиваемся
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Топ комментарии
+16
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16.09.2024 19:50
+13
А як далеко від Трампа можна стрілять щоб не було замаху?
На Алясці можна?
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16.09.2024 19:52
+10
Черговий цирк на дротi вiд американського клоуна))
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16.09.2024 19:48
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Що Трампилось?
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16.09.2024 19:45 Ответить
Черговий цирк на дротi вiд американського клоуна))
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16.09.2024 19:48 Ответить
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16.09.2024 19:50 Ответить
Це Роджер Воутерс?
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16.09.2024 19:47 Ответить
Нема щоб медаль дати.
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16.09.2024 19:51 Ответить
Уотерс комуніст, нажаль. Він не підтримує Україну
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16.09.2024 20:12 Ответить
Фіктивні замахи - це коньок пуйла. підійма рейтинг рижому бовдуру як може...
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16.09.2024 19:49 Ответить
А як далеко від Трампа можна стрілять щоб не було замаху?
На Алясці можна?
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16.09.2024 19:52 Ответить
МОСФІЛЬМ-2😂😂😂
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16.09.2024 19:53 Ответить
Зараз вам конспіорологи про все тут раскажуть. Взагалі Інцидент в Розвеллі тут має місце😎 man in black!
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16.09.2024 20:48 Ответить
Слонячi вуха ескпрездента затiняють видимiсть бiйцям окремоi бригади в США.
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16.09.2024 19:55 Ответить
Так не він стріляв - по ньому охорона відкрила вогонь
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16.09.2024 20:01 Ответить
За автомат иому впаяють - навіть в озброєніи Америці зась гуляти зі шмаисером
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16.09.2024 20:15 Ответить
То була цивільна версія АК47 - Сайга.
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16.09.2024 20:26 Ответить
Не Сайга, а Вєпрь
https://www.youtube.com/watch?v=K96e0JIW7mQ
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16.09.2024 20:29 Ответить
Дядько купив калаша і вирішив постріляти по банкам. Та не знав, що десь неподалік проходить компанія Трампа.
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16.09.2024 20:06 Ответить
Какие то киллеры у Трампа немножечко дебильные..
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16.09.2024 20:13 Ответить
В кишенях у нього знайшли візитки арестовича і азірова .
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16.09.2024 20:16 Ответить
в чернігові якось один довбень намагався пронести рушницю повз охорону кучми, коли той приїздив. і наче просто йшов собі додому, а така цікава історія вийшла
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16.09.2024 20:23 Ответить
Трохи схожий на сам об'єкт.
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16.09.2024 22:22 Ответить
Трамп угробить себе самотужки - треба тільки в нього вірити.
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16.09.2024 22:41 Ответить
 
 