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Байден (2862) замах (539) Трамп (4319) Гарріс (127)

Трамп вважає, що замахи на нього відбувались "через риторику Байдена та Гарріс"

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що замахи на нього пов'язані з риторикою президента Джо Байдена та кандидатки від демократів Камали Гарріс.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я – той, хто збирається врятувати країну, а вони – ті, хто руйнує країну – як зсередини, так і ззовні", – стверджує Трамп.

Він вказав на коментарі Байдена та Гарріс про те, що він є начебто "загрозою для демократії", і сказав: "Це люди, які хочуть знищити нашу країну".

За його словами, Байден і Гарріс "є справжньою загрозою".

"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", - сказав Трамп.

Байден і Гарріс наразі публічно звинувачення Трампа не коментували.

Читайте: Кремль про ймовірний замах на Трампа: Не наша справа. Уважно спостерігаємо, але не втручаємося

Ймовірна спроба замаху на Трампа 15 вересня

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав.

Незабаром стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Нині цей інцидент розслідує ФБР.

Згодом з'явилась інформація, що Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Щоправда, звинувачення не пов'язані з ймовірним замахом.

Також читайте: Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі"

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Топ коментарі
+16
Я перестав вірити у демократію та суди США чотири роки назад, коли НЕ посадили у в'язницю цього шахрая-заколотника.
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16.09.2024 20:51
+5
У цього діда дитяча логіка.
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16.09.2024 20:52
+5
трамп збирається кинути Америку, з її демократією, під ноги пуйлу.
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16.09.2024 20:52
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Я перестав вірити у демократію та суди США чотири роки назад, коли НЕ посадили у в'язницю цього шахрая-заколотника.
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16.09.2024 20:51 Відповісти
Рудий, рудий, "є#анутий"
Повністю х@йлом "нагнутий".
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16.09.2024 20:52 Відповісти
У цього діда дитяча логіка.
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16.09.2024 20:52 Відповісти
Але лохторату заходить! Його спічрайтери добре знають як працювати зі своїм "простим народом"...
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17.09.2024 11:56 Відповісти
трамп збирається кинути Америку, з її демократією, під ноги пуйлу.
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16.09.2024 20:52 Відповісти
Шо тут розлiдувать? Вiдпустить козака i всьо. А, да! Транпа в кутузку!
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16.09.2024 20:52 Відповісти
Трамп як невловимий Джо, багато хто стріляє, але ніхто не попадає, мабуть не в нього цілять
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16.09.2024 20:59 Відповісти
бракує: " Аста-на-ви-тесь!!!"🤣
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16.09.2024 20:59 Відповісти
І - обов'язково! - зламати авторучку. А краще - дві. Або й три. Словом, чим більше зламає, тим воно переконливіше виглядатиме.
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17.09.2024 02:08 Відповісти
Була в нас колись така собі політикиня - Вітренко... А ще був такий собі Лазаренко... так що Трамп тут взагалі не оригінальний.
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16.09.2024 21:01 Відповісти
Скомуниздив, курва, риторику кєтайців.
Ті за все хороше і проти всього поганого...
Цей - уособлення всього хорошого, обіцяє перемогти все погане...
Курво, а якщо виявиться, що погане - це хороше, а хороше - погане, дрочити сам на себе на публіці перестанеш?
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16.09.2024 21:07 Відповісти
Ну,
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16.09.2024 21:08 Відповісти
Ну якщо бути абсолютно педагогічним то Байден таки казав "time to put Trump in a bullseye" за декілька днів до першого замаху. Потім вибачився, але осад таки лишився.
https://www.bbc.com/news/articles/cd1rzde0n4do Biden admits Trump 'bullseye' comments a mistake
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16.09.2024 21:08 Відповісти
... педантичним...
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16.09.2024 21:10 Відповісти
Рудий гниляк хоче набрати бали перед виборами вот і верзе всяку білібірду майже як *****.
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16.09.2024 21:11 Відповісти
Які там замахи? Трамп ще не зустрічався з курячим яйцем!
Хоча, потім він заяве, що то був кульковий підшипник...
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16.09.2024 21:12 Відповісти
Свого часу мати Трампа про свого сина: ,,Так. він ідіот з нульовим здоровим глуздом, ніяких соціальних навичок, але він мій син. Я просто сподіваюся, що він ніколи не потрапить у політику. Він буде катастрофою..."

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16.09.2024 21:27 Відповісти
Nu tak dlia etava i ves etot cirk delaietsa , Harris na praimeris ********* starava debila , vot i nada atigrivatsa . Nu i ieshco Ukrainu zamazati .
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16.09.2024 21:32 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/29011 Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ :
Заявили про черговий замах на Трампа: щоправда, вуха цілі, стрілець навіть не розчохлив зброю, ту виявили в сумці.
Це одне зі свідчень, що американське суспільство зараз вкрай поляризоване (тому і Трамп з Гарріс, а перед тим з Байденом вели змагання буквально за 1% підтримки громадян, бо суспільство поділилось рівно навпіл). Емоційна поведінка Трампа сприяє цьому (буквально напередодні той продемонстрував реакцію тінейджера "Я ненавиджу Тейлор Свіфт!" у відповідь на її підтримку Гарріс та скерування на сайт реєстрації виборців з 400 000 лайків).
Щоправда, спроб Трампа знов експлуатувати замах на себе поки не помітно. Ймовірно, штабу вдалось донести думку, що повторна спроба зобразити постраждалого на барикадах виглядатиме комічно. Плюс навіть перший замах з реальною кров'ю ні на відсоток не підняв рейтинг Трампа. Отже, подібні інструменти показали себе неефективними.
На цей момент більшу активність демонструє кремлівська пропаганда і лобі в Америці. Експлуатують проукраїнську позицію ймовірного стрільця Райана Раута (донатив на ЗСУ, неодноразово був в Києві, закликав долучатись до Іноземного легіону). Хоча Раут також демонструє пропалестинську позицію (як це сполучається з підтримкою України, зважаючи на тісні контакти ХАМАС з Росією, - хтозна).
При тому представник Іноземного легіону ЗСУ Олександр Шагурі підтвердив CNN телефоном, що Раут дійсно з ними кілька разів зв'язувався, але "найкращий спосіб описати повідомлення Раута - це "марення". Нам було очевидно, що його пропозиції нереалістичні. Ми навіть не відповіли - відповідати не було на що. Тож Раут ніяк з нами не співпрацював".
Отже, схоже, це дійсно просто один зі сплесків наявного в Америці політичного психозу. А не підготований продуманий теракт заради конкретної цілі.
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16.09.2024 21:40 Відповісти
"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", - сказав Трамп

Ну так п*здіти то він мастер, це правда. Тут його ніяк не переплюнеш.
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16.09.2024 21:46 Відповісти
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16.09.2024 21:49 Відповісти
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що замахи на нього пов'язані з риторикою президента Джо Байдена та кандидатки від демократів Камали Гарріс. "не 3,14зділа б Твоя морда,не ходила бв синяках"""
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16.09.2024 22:01 Відповісти
Унтер-офіцерська вдова вже починає перегравати. Як казав Станіславський "Не вірю".
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16.09.2024 22:03 Відповісти
Освальд аж два роки жив у Мінську з дружиною білорускою. В Америці купу років експлуатували саме цю тему. Навіть коли утік начвідділу 2 Главка КГБ по контролю за іноземцями і повідомив, що СРСР не при ділах, йому не повірили - чотири роки тримали в камері. Все шукали організацію, як вимагав ще диктатор Сталін. Причина була банальна-не могли знайти слідів однієї кулі. Тільки через пару десятків років один дослідник виявив, що був банальний рикошет від перекладини світлофора, яка і поранила одного з глядачів. Скоро виявиться, що стрілець теж несповна розуму, як і попередній.
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16.09.2024 22:09 Відповісти
Освальд був розвідником цру.
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16.09.2024 22:10 Відповісти
Іронія?
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16.09.2024 22:16 Відповісти
Дивися якусь документалку. Там цру саме призналось - він був розвідником - бо тільки їм, так швидко давали право на в'їзд в Америку, тай ще з дружиною сссркою і всі права громадянина після перебування в ссср.
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16.09.2024 22:25 Відповісти
Мені він сподобався коли грав роль у фільмі - Один дома - маленький епізод і все. І шоб дійти до такого великого пройдисвіта - то треба народитись в Америці, або в Україні - в КР.Рогу.
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16.09.2024 22:09 Відповісти
В цьому фільмі йому б набагато більше підходила роль третього пройдисвіта.
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16.09.2024 22:18 Відповісти
Це той кому постіно доставались всі "плюшки"?
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16.09.2024 22:27 Відповісти
Трамп замахався відбиватись від замахів.
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16.09.2024 22:38 Відповісти
Так це і не замах був. Мужика пов'язали, і він пояснив чому і по чому стріляв.
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16.09.2024 23:21 Відповісти
Це що: Боневтік Відважний відсипав улюбленого порошку Трумпові?
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17.09.2024 02:06 Відповісти
Вискажу пораду політехнологам рудого!Треба найняти снайпера,щоб відстрелив одне яйце-ефект був би краще.Він же на усіх своїх шабашах верещить що він крутий і без нього США пропаде.В нас теж таке ж саме одоробло-"боневтік","залізні яйця".
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17.09.2024 05:35 Відповісти
 
 