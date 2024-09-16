Трамп вважає, що замахи на нього відбувались "через риторику Байдена та Гарріс"
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що замахи на нього пов'язані з риторикою президента Джо Байдена та кандидатки від демократів Камали Гарріс.
Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я – той, хто збирається врятувати країну, а вони – ті, хто руйнує країну – як зсередини, так і ззовні", – стверджує Трамп.
Він вказав на коментарі Байдена та Гарріс про те, що він є начебто "загрозою для демократії", і сказав: "Це люди, які хочуть знищити нашу країну".
За його словами, Байден і Гарріс "є справжньою загрозою".
"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", - сказав Трамп.
Байден і Гарріс наразі публічно звинувачення Трампа не коментували.
Ймовірна спроба замаху на Трампа 15 вересня
Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав.
Незабаром стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.
Нині цей інцидент розслідує ФБР.
Згодом з'явилась інформація, що Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Щоправда, звинувачення не пов'язані з ймовірним замахом.
Будь ласка, зачекайте...
Повністю х@йлом "нагнутий".
Ті за все хороше і проти всього поганого...
Цей - уособлення всього хорошого, обіцяє перемогти все погане...
Курво, а якщо виявиться, що погане - це хороше, а хороше - погане, дрочити сам на себе на публіці перестанеш?
https://www.bbc.com/news/articles/cd1rzde0n4do Biden admits Trump 'bullseye' comments a mistake
Хоча, потім він заяве, що то був кульковий підшипник...
Заявили про черговий замах на Трампа: щоправда, вуха цілі, стрілець навіть не розчохлив зброю, ту виявили в сумці.
Це одне зі свідчень, що американське суспільство зараз вкрай поляризоване (тому і Трамп з Гарріс, а перед тим з Байденом вели змагання буквально за 1% підтримки громадян, бо суспільство поділилось рівно навпіл). Емоційна поведінка Трампа сприяє цьому (буквально напередодні той продемонстрував реакцію тінейджера "Я ненавиджу Тейлор Свіфт!" у відповідь на її підтримку Гарріс та скерування на сайт реєстрації виборців з 400 000 лайків).
Щоправда, спроб Трампа знов експлуатувати замах на себе поки не помітно. Ймовірно, штабу вдалось донести думку, що повторна спроба зобразити постраждалого на барикадах виглядатиме комічно. Плюс навіть перший замах з реальною кров'ю ні на відсоток не підняв рейтинг Трампа. Отже, подібні інструменти показали себе неефективними.
На цей момент більшу активність демонструє кремлівська пропаганда і лобі в Америці. Експлуатують проукраїнську позицію ймовірного стрільця Райана Раута (донатив на ЗСУ, неодноразово був в Києві, закликав долучатись до Іноземного легіону). Хоча Раут також демонструє пропалестинську позицію (як це сполучається з підтримкою України, зважаючи на тісні контакти ХАМАС з Росією, - хтозна).
При тому представник Іноземного легіону ЗСУ Олександр Шагурі підтвердив CNN телефоном, що Раут дійсно з ними кілька разів зв'язувався, але "найкращий спосіб описати повідомлення Раута - це "марення". Нам було очевидно, що його пропозиції нереалістичні. Ми навіть не відповіли - відповідати не було на що. Тож Раут ніяк з нами не співпрацював".
Отже, схоже, це дійсно просто один зі сплесків наявного в Америці політичного психозу. А не підготований продуманий теракт заради конкретної цілі.
Ну так п*здіти то він мастер, це правда. Тут його ніяк не переплюнеш.