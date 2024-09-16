Трамп считает, что покушения на него совершались "из-за риторики Байдена и Харрис"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что покушения на него связаны с риторикой президента Джо Байдена и кандидата от демократов Камалы Харрис.
Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Из-за их риторики в меня стреляют, тогда как я - тот, кто собирается спасти страну, а они - те, кто разрушает страну - как изнутри, так и извне", - утверждает Трамп.
Он указал на комментарии Байдена и Харрис о том, что он является якобы "угрозой для демократии", и сказал: "Это люди, которые хотят уничтожить нашу страну".
По его словам, Байден и Харрис "являются настоящей угрозой".
"Они используют очень подстрекательский язык. Я тоже могу им пользоваться. Гораздо лучше, чем они, но - нет", - сказал Трамп.
Байден и Харрис пока публично обвинения Трампа не комментировали.
Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября
Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.
Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.
Сейчас этот инцидент расследует ФБР.
Впоследствии появилась информация, что Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.
Пожалуйста, подождите...
Повністю х@йлом "нагнутий".
Ті за все хороше і проти всього поганого...
Цей - уособлення всього хорошого, обіцяє перемогти все погане...
Курво, а якщо виявиться, що погане - це хороше, а хороше - погане, дрочити сам на себе на публіці перестанеш?
https://www.bbc.com/news/articles/cd1rzde0n4do Biden admits Trump 'bullseye' comments a mistake
Хоча, потім він заяве, що то був кульковий підшипник...
Заявили про черговий замах на Трампа: щоправда, вуха цілі, стрілець навіть не розчохлив зброю, ту виявили в сумці.
Це одне зі свідчень, що американське суспільство зараз вкрай поляризоване (тому і Трамп з Гарріс, а перед тим з Байденом вели змагання буквально за 1% підтримки громадян, бо суспільство поділилось рівно навпіл). Емоційна поведінка Трампа сприяє цьому (буквально напередодні той продемонстрував реакцію тінейджера "Я ненавиджу Тейлор Свіфт!" у відповідь на її підтримку Гарріс та скерування на сайт реєстрації виборців з 400 000 лайків).
Щоправда, спроб Трампа знов експлуатувати замах на себе поки не помітно. Ймовірно, штабу вдалось донести думку, що повторна спроба зобразити постраждалого на барикадах виглядатиме комічно. Плюс навіть перший замах з реальною кров'ю ні на відсоток не підняв рейтинг Трампа. Отже, подібні інструменти показали себе неефективними.
На цей момент більшу активність демонструє кремлівська пропаганда і лобі в Америці. Експлуатують проукраїнську позицію ймовірного стрільця Райана Раута (донатив на ЗСУ, неодноразово був в Києві, закликав долучатись до Іноземного легіону). Хоча Раут також демонструє пропалестинську позицію (як це сполучається з підтримкою України, зважаючи на тісні контакти ХАМАС з Росією, - хтозна).
При тому представник Іноземного легіону ЗСУ Олександр Шагурі підтвердив CNN телефоном, що Раут дійсно з ними кілька разів зв'язувався, але "найкращий спосіб описати повідомлення Раута - це "марення". Нам було очевидно, що його пропозиції нереалістичні. Ми навіть не відповіли - відповідати не було на що. Тож Раут ніяк з нами не співпрацював".
Отже, схоже, це дійсно просто один зі сплесків наявного в Америці політичного психозу. А не підготований продуманий теракт заради конкретної цілі.
Ну так п*здіти то він мастер, це правда. Тут його ніяк не переплюнеш.