Трамп считает, что покушения на него совершались "из-за риторики Байдена и Харрис"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что покушения на него связаны с риторикой президента Джо Байдена и кандидата от демократов Камалы Харрис.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Из-за их риторики в меня стреляют, тогда как я - тот, кто собирается спасти страну, а они - те, кто разрушает страну - как изнутри, так и извне", - утверждает Трамп.

Он указал на комментарии Байдена и Харрис о том, что он является якобы "угрозой для демократии", и сказал: "Это люди, которые хотят уничтожить нашу страну".

По его словам, Байден и Харрис "являются настоящей угрозой".

"Они используют очень подстрекательский язык. Я тоже могу им пользоваться. Гораздо лучше, чем они, но - нет", - сказал Трамп.

Байден и Харрис пока публично обвинения Трампа не комментировали.

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Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.

Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР.

Впоследствии появилась информация, что Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.

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