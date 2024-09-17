За добу на фронті зафіксовано 157 боєзіткнень, з них 82 - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Минулої доби понад половину боєзіткнень відбулося на Покровському та Курахівському напрямках. Також ворог був активний на Лиманському та Торецькому напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 84 авіаудари, зокрема, скинув 127 КАБів. Крім того, здійснив 4030 обстрілів, з них 135 - із реактивних систем залпового вогню.
Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки, Новомиколаївка, Писарівка, Вовчанськ, Куп’янськ, Петропавлівка, Кучерівка, Радьківка, Новоєгорівка, Часів Яр, Щербинівка, Покровськ, Михайлівка, Мирноград, Олександропіль, Богоявленка, Новодонецьке, Урожайне, Вугледар, Новоолександрівка, Українка та Шевченківка.
Бойові дії на сході
На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 штурмову дію неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.
На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Васюківки і Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.
На Времівському напрямку противник здійснив сім атак у бік Вугледару, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки.
Ситуація на півдні та півночі
На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять невдалих штурмів.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.
Триває операція в Курській області.
Удари по ворогу
Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох РЛС та двох інших важливих об’єктах окупантів.
Минулої доби втрати російських загарбників становлять 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну РСЗВ, 66 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 27 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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У Желанному Першому противник просунувся на глибину до 550 метрів, вийшовши до перехрестя вулиць Олега Кошового та Миколи Буряка. Ситуація у цьому районі залишається складною.
В Українську точаться бої за шахту «Україна».
На північ від Новогродівки противник просунувся на глибину до 850 метрів, зайнявши територію шахти «Новогродівська» та терикон.
У Гродівці тривають бої у центральній та південній частинах. Російські війська мають частковий успіх уздовж вулиць Шкільна та Мирна на глибину до 500 метрів.
Торецький напрямок.
У Дружбі противник продовжує штурмові дії у східній частині вулиці Дальня у західній частині селища, де потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
📍48.410728, 37.907699 ".
ЗСУ відкинули російські війська на схід від Торського, зайнявши ділянку шириною до 3.85 км на глибину до 1.75 км.
На схід від Невського і Новосадового противник просунувся вздовж трьох балок, зайнявши ділянку шириною до 8.9 км на глибину до 2.8 км.
На схід від Колесниківки і на північний захід від Піщаного російські маневрені групи продовжують атаки вздовж лісосмуг.
Часівярський напрямок.
На південь від Іванівського дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позиції противника в районі перехрестя на північний захід від колишнього польового водосховища.
📍48.548607, 37.922285
Противник опублікував кадри переміщення по урочищу Кринички, розташованому на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас, і демонстрацію прапорів на його західній частині...
📍48.547595, 37.866647 ".