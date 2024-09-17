За сутки на фронте зафиксировано 157 боестолкновений, из них 82 - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки более половины боестолкновений произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Также враг был активен на Лиманском и Торецком направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 84 авиаудара, в частности, сбросил 127 КАБов. Кроме того, совершил 4030 обстрелов, из них 135 - из реактивных систем залпового огня.
Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Ричкы, Новониколаевка, Писаревка, Волчанск, Купянск, Петропавловка, Кучеровка, Радьковка, Новоегоровка, Часов Яр, Щербиновка, Покровск, Михайловка, Мирноград, Александрополь, Богоявленка, Новодонецкое, Урожайное, Угледар, Новоалександровка, Украинка и Шевченковка.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 11. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Новоосиново, Синьковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг совершил 21 штурмовое действие неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении украинские защитники отражали три атаки российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Васюковки и Часова Яра.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Нелиповки, Дружбы, Торецка и Зализного.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 атак агрессора. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Мариновки и Красного Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки и Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки возле Украинки, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.
На Времевском направлении противник совершил семь атак в сторону Угледара, Катериновки, Водяного и Константиновки.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Работино.
На Приднепровском направлении враг провел пять неудачных штурмов.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Продолжается операция в Курской области.
Удары по врагу
В общем, по всей линии боевого соприкосновения, украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двум РЛС и двум другим важным объектам оккупантов.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, одну РСЗО, 66 БпЛА оперативно-тактического уровня, 27 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.
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У Желанному Першому противник просунувся на глибину до 550 метрів, вийшовши до перехрестя вулиць Олега Кошового та Миколи Буряка. Ситуація у цьому районі залишається складною.
В Українську точаться бої за шахту «Україна».
На північ від Новогродівки противник просунувся на глибину до 850 метрів, зайнявши територію шахти «Новогродівська» та терикон.
У Гродівці тривають бої у центральній та південній частинах. Російські війська мають частковий успіх уздовж вулиць Шкільна та Мирна на глибину до 500 метрів.
Торецький напрямок.
У Дружбі противник продовжує штурмові дії у східній частині вулиці Дальня у західній частині селища, де потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
📍48.410728, 37.907699 ".
ЗСУ відкинули російські війська на схід від Торського, зайнявши ділянку шириною до 3.85 км на глибину до 1.75 км.
На схід від Невського і Новосадового противник просунувся вздовж трьох балок, зайнявши ділянку шириною до 8.9 км на глибину до 2.8 км.
На схід від Колесниківки і на північний захід від Піщаного російські маневрені групи продовжують атаки вздовж лісосмуг.
Часівярський напрямок.
На південь від Іванівського дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позиції противника в районі перехрестя на північний захід від колишнього польового водосховища.
📍48.548607, 37.922285
Противник опублікував кадри переміщення по урочищу Кринички, розташованому на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас, і демонстрацію прапорів на його західній частині...
📍48.547595, 37.866647 ".