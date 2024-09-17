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Новини Хабарники
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40 тис. грн щотижня за право роботи на маршруті: повідомлено про підозру директору Комунальної служби перевезень КМДА, який вимагав гроші з перевізників

чиновник кмда вимагав хабарі у перевізників

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Комунальної служби перевезень КМДА у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, це комунальне підприємство залучалося до проведення перевірок перевізників та складання документів щодо відповідності чи невідповідності транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень у Києві.

Що встановило досудове розслідування?

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників та за їх результатами склав документи про невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. Таким чином посадовці створювали умови для отримання від підприємця неправомірної вигоди.

Зазначається також, що раніше в рамках цього ж кримінального провадження вже було повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та керівнику приватного транспортного підприємства.

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"За версією сторони обвинувачення, упродовж 2024 заступник начальника Департаменту транспортної інфраструктури ініціював в односторонньому порядку розірвання з підприємством договору на перевезення на одному з міських автобусних маршрутів. Як підставу для розірвання угоди використали результати безпідставно ініційованої перевірки роботи цього перевізника", - наголошують у прокуратурі.

Після цього, тимчасовим перевізником на маршруті визначили компанію, директор якої мав зв’язки із посадовцем КМДА.

Коли керівник підприємства, з яким розірвали угоду на перевезення, звернувся до міської адміністрації за роз’ясненням причин такого рішення, то заступник начальника Департаменту направив його до директора підприємства-тимчасового перевізника для пошуку "компромісу".

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Вимагали 40 тис. грн щотижня за право працювати на маршруті

Як компроміс підприємцю запропонували щотижня платити по 40 тис. гривень за право працювати на маршруті.

За даними прокуратури, під час досудового розслідування задокументовано 7 фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень.

​Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників.

Автор: 

хабар (4704) КМДА (2371) транспорт (1393)


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Топ коментарі
+3
Ну от чого б не розстріляти падлюку? Воно ж на завжди втрачене для суспільства.
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17.09.2024 10:36
+2
і що з цього має перевізник? -1000$ на тиждень, які треба якось з пасажирів здерти?
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17.09.2024 10:47
+1
Нічого нового. Згадайте стрілянину в Броварах 29 травня 2020 року.
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17.09.2024 10:36
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Ублюдки, ніяк не можуть нажертись, коли вже наведуть лад із тими корупціонерами, вихід простий, не бронювати та відправляти їх на риття окопів, а кошти від крадівництва направляти на військо!
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17.09.2024 10:25 Відповісти
звичайно,бо у жадібності дві доньки-давай давай...
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17.09.2024 10:27 Відповісти
що найгірше, то з цього має перевізник та корупціонер, а страждає державний бюджет, який недоотримує гроші .
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17.09.2024 10:35 Відповісти
і що з цього має перевізник? -1000$ на тиждень, які треба якось з пасажирів здерти?
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17.09.2024 10:47 Відповісти
Та й себе треба не забути.
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17.09.2024 12:08 Відповісти
Нічого нового. Згадайте стрілянину в Броварах 29 травня 2020 року.
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17.09.2024 10:36 Відповісти
Ну от чого б не розстріляти падлюку? Воно ж на завжди втрачене для суспільства.
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17.09.2024 10:36 Відповісти
незрозуміло, скільки маршрутів, хотілось би взнати величину доходу хабарника за місяць.
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17.09.2024 10:49 Відповісти
Раз ділиться, значить має вигоду. Це як податківці, підприємець має сплатити 100тис. податку, але не сплачує, а дає 50тис в кишеню податківцю, от і є вигода.
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17.09.2024 11:04 Відповісти
Скільки пам'ятаю з початку незалежності нашої країни завжди чув про побори з приватних перевізників за роботу на маршруті. В кожному місті України. Це система. І її не побороти випадковими хапками когось із здирників. І винуватці не тільки ті хто беруть. А й ті хто дають. Бо вони явно не виконують умови конкурсів на перевозку. При ціні на квитки які практично вже зрівнялися з східноєвропейськими ми маємо кончені ,,Богдани,, з нерегулярними рейсами. Тому й платять. Щоб не примушували змінювати парк машин.
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17.09.2024 11:05 Відповісти
тищу баксів в тиждень? Та ви смішні? Там таке бабло від маршрутчиків йде шо тіки тримайся. А вони на чувака штуку баксів на тиждень повісили . Він стільки на тиждень на цигарки витрачає.
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17.09.2024 11:12 Відповісти
І це одного піймали, а скільки ще таких? Що за люди... Тількі красти та паразитувати навчилися, більше нічого.
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17.09.2024 11:25 Відповісти
Країна злодіїв не може існувати, бо вона не до вподоби богу.
Св. Агостіно з Іппони.
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17.09.2024 13:51 Відповісти
 
 