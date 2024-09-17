40 тис. грн щотижня за право роботи на маршруті: повідомлено про підозру директору Комунальної служби перевезень КМДА, який вимагав гроші з перевізників

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Комунальної служби перевезень КМДА у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, це комунальне підприємство залучалося до проведення перевірок перевізників та складання документів щодо відповідності чи невідповідності транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень у Києві.

Що встановило досудове розслідування?

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників та за їх результатами склав документи про невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. Таким чином посадовці створювали умови для отримання від підприємця неправомірної вигоди.

Зазначається також, що раніше в рамках цього ж кримінального провадження вже було повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та керівнику приватного транспортного підприємства.

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"За версією сторони обвинувачення, упродовж 2024 заступник начальника Департаменту транспортної інфраструктури ініціював в односторонньому порядку розірвання з підприємством договору на перевезення на одному з міських автобусних маршрутів. Як підставу для розірвання угоди використали результати безпідставно ініційованої перевірки роботи цього перевізника", - наголошують у прокуратурі.

Після цього, тимчасовим перевізником на маршруті визначили компанію, директор якої мав зв’язки із посадовцем КМДА.

Коли керівник підприємства, з яким розірвали угоду на перевезення, звернувся до міської адміністрації за роз’ясненням причин такого рішення, то заступник начальника Департаменту направив його до директора підприємства-тимчасового перевізника для пошуку "компромісу".

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Вимагали 40 тис. грн щотижня за право працювати на маршруті

Як компроміс підприємцю запропонували щотижня платити по 40 тис. гривень за право працювати на маршруті.

За даними прокуратури, під час досудового розслідування задокументовано 7 фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень.

​Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників.