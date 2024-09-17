40 тыс.грн еженедельно за право работы на маршруте: сообщено о подозрении директору Коммунальной службы перевозок КГГА, требовавшего деньги с перевозчиков

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении директору Коммунальной службы перевозок КГГА в систематическом вымогательстве денег от столичных перевозчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, это коммунальное предприятие привлекалось к проведению проверок перевозчиков и составлению документов о соответствии или несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок в Киеве.

Что установило досудебное расследование?

Досудебным расследованием установлено, что чиновник обеспечил безосновательное проведение проверок одного из перевозчиков и по их результатам составил документы о несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок. Таким образом чиновники создавали условия для получения от предпринимателя неправомерной выгоды.

Отмечается также, что ранее в рамках этого же уголовного производства уже было сообщено о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и руководителю частного транспортного предприятия.

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"По версии стороны обвинения, в течение 2024 года заместитель начальника Департамента транспортной инфраструктуры инициировал в одностороннем порядке расторжение с предприятием договора на перевозку на одном из городских автобусных маршрутов. В качестве основания для расторжения соглашения использовали результаты безосновательно инициированной проверки работы этого перевозчика". - отмечают в прокуратуре.

После этого, временным перевозчиком на маршруте определили компанию, директор которой имел связи с чиновником КГГА.

Когда руководитель предприятия, с которым расторгли соглашение на перевозку, обратился в городскую администрацию за разъяснением причин такого решения, то заместитель начальника Департамента направил его к директору предприятия-временного перевозчика для поиска "компромисса".

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Вымогали 40 тыс. грн еженедельно за право работать на маршруте

В качестве компромисса предпринимателю предложили еженедельно платить по 40 тыс. гривен за право работать на маршруте.

По данным прокуратуры, во время досудебного расследования задокументировано 7 фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму 280 тыс. гривен.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков.