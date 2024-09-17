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40 тыс.грн еженедельно за право работы на маршруте: сообщено о подозрении директору Коммунальной службы перевозок КГГА, требовавшего деньги с перевозчиков

чиновник кмда вимагав хабарі у перевізників

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении директору Коммунальной службы перевозок КГГА в систематическом вымогательстве денег от столичных перевозчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, это коммунальное предприятие привлекалось к проведению проверок перевозчиков и составлению документов о соответствии или несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок в Киеве.

Что установило досудебное расследование?

Досудебным расследованием установлено, что чиновник обеспечил безосновательное проведение проверок одного из перевозчиков и по их результатам составил документы о несоответствии транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок. Таким образом чиновники создавали условия для получения от предпринимателя неправомерной выгоды.

Отмечается также, что ранее в рамках этого же уголовного производства уже было сообщено о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и руководителю частного транспортного предприятия.

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"По версии стороны обвинения, в течение 2024 года заместитель начальника Департамента транспортной инфраструктуры инициировал в одностороннем порядке расторжение с предприятием договора на перевозку на одном из городских автобусных маршрутов. В качестве основания для расторжения соглашения использовали результаты безосновательно инициированной проверки работы этого перевозчика". - отмечают в прокуратуре.

После этого, временным перевозчиком на маршруте определили компанию, директор которой имел связи с чиновником КГГА.

Когда руководитель предприятия, с которым расторгли соглашение на перевозку, обратился в городскую администрацию за разъяснением причин такого решения, то заместитель начальника Департамента направил его к директору предприятия-временного перевозчика для поиска "компромисса".

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Вымогали 40 тыс. грн еженедельно за право работать на маршруте

В качестве компромисса предпринимателю предложили еженедельно платить по 40 тыс. гривен за право работать на маршруте.

По данным прокуратуры, во время досудебного расследования задокументировано 7 фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму 280 тыс. гривен.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков.

Автор: 

взятка (6159) КГГА (2982) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+3
Ну от чого б не розстріляти падлюку? Воно ж на завжди втрачене для суспільства.
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17.09.2024 10:36
+2
і що з цього має перевізник? -1000$ на тиждень, які треба якось з пасажирів здерти?
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17.09.2024 10:47
+1
Нічого нового. Згадайте стрілянину в Броварах 29 травня 2020 року.
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17.09.2024 10:36
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Ублюдки, ніяк не можуть нажертись, коли вже наведуть лад із тими корупціонерами, вихід простий, не бронювати та відправляти їх на риття окопів, а кошти від крадівництва направляти на військо!
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17.09.2024 10:25 Ответить
звичайно,бо у жадібності дві доньки-давай давай...
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17.09.2024 10:27 Ответить
що найгірше, то з цього має перевізник та корупціонер, а страждає державний бюджет, який недоотримує гроші .
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17.09.2024 10:35 Ответить
і що з цього має перевізник? -1000$ на тиждень, які треба якось з пасажирів здерти?
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17.09.2024 10:47 Ответить
Та й себе треба не забути.
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17.09.2024 12:08 Ответить
Нічого нового. Згадайте стрілянину в Броварах 29 травня 2020 року.
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17.09.2024 10:36 Ответить
Ну от чого б не розстріляти падлюку? Воно ж на завжди втрачене для суспільства.
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17.09.2024 10:36 Ответить
незрозуміло, скільки маршрутів, хотілось би взнати величину доходу хабарника за місяць.
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17.09.2024 10:49 Ответить
Раз ділиться, значить має вигоду. Це як податківці, підприємець має сплатити 100тис. податку, але не сплачує, а дає 50тис в кишеню податківцю, от і є вигода.
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17.09.2024 11:04 Ответить
Скільки пам'ятаю з початку незалежності нашої країни завжди чув про побори з приватних перевізників за роботу на маршруті. В кожному місті України. Це система. І її не побороти випадковими хапками когось із здирників. І винуватці не тільки ті хто беруть. А й ті хто дають. Бо вони явно не виконують умови конкурсів на перевозку. При ціні на квитки які практично вже зрівнялися з східноєвропейськими ми маємо кончені ,,Богдани,, з нерегулярними рейсами. Тому й платять. Щоб не примушували змінювати парк машин.
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17.09.2024 11:05 Ответить
тищу баксів в тиждень? Та ви смішні? Там таке бабло від маршрутчиків йде шо тіки тримайся. А вони на чувака штуку баксів на тиждень повісили . Він стільки на тиждень на цигарки витрачає.
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17.09.2024 11:12 Ответить
І це одного піймали, а скільки ще таких? Що за люди... Тількі красти та паразитувати навчилися, більше нічого.
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17.09.2024 11:25 Ответить
Країна злодіїв не може існувати, бо вона не до вподоби богу.
Св. Агостіно з Іппони.
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17.09.2024 13:51 Ответить
 
 