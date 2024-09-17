"Янголи Азову" про створення нової патронатної служби "Азов.Супровід": Переживаємо глибокий шок

Патронатна служба "Янголи Азову" прокоментувала створення нової структури, яка опікуватиметься пораненими, полеглими, звільненими з полону азовцями та їхніми сімʼями.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено в Telegram.

"Уся команда Патронатної служби "Янголи Азову" переживає глибокий шок від останніх подій, які нас зачепили. Після крайнього обміну полоненими з поста у соцмережах Дениса Прокопенка ми випадково дізналися, що 12 бригада спеціального призначення "Азов" НГУ вже запустила власну окрему службу супроводу бійців. І тепер вона буде надавати допомогу пораненим, ховати загиблих і допомагати родинам", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що командування бригади досі не звернулося щодо передачі справ. Також поки невідомо, нова служба візьме на себе тільки нові справи чи усі – з 2014 року.

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"Прямо зараз, навіть після публічного повідомлення про запуск нової служби, усі поранені перебувають під нашою опікою і відповідальністю. Поранені усіх наших підрозділів, включно з 12 бригадою НГУ "Азов". Усі похорони, зокрема і останні, також організовані нашою службою. На нас лежить робота з безвісти зниклими. Сімʼями загиблих. Дітьми. Ми ведемо судові процеси в інтересах родин. Це багато тисяч особових справ. Нинішня ситуація ставить нас всіх, а головне – поранених та родини у становище авралу, хаосу і колапсу", - пояснили "Янголи Азову".

За їхніми словами, тепер поранені та родини масово звертаються до них із питанням, до кого звертатися та що тепер робити, а також просять не кидати їх напризволяще.

Там зазначили, що функції "Азов.Супровід" дублюють функції, які з 2014 року має команда "Янголи Азову". За 2,5 роки патронатна служба пролікувала понад 2 тис. бійців "Азову", сотні протезували, реабілітували понад 1,5 тис. осіб. Команда докладає максимальних зусиль, щоб уникнути інвалідизації або максимально зменшити її.

Завдяки цьому понад 85% поранених після успішного лікування повертаються в стрій, додали вони.

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"За нормальних обставин ми тільки вітали б створення окремої служби супроводу в "Азову". Тим більше що саме ми проводимо навчання з розбудови патронажу для багатьох підрозділів і пропонували таке навчання 12 бригаді НГУ "Азов". Саме ми вибороли постанову про запуск таких служб у складі підрозділів. Хоча самі багато років працювали без оформлення в штат, без жодних законів і гарантів. Ми писали цю історію з нуля", - наголосили "Анголи Азову".

Також вони зазначили, що продовжать надавати бійцям "Азову" необхідну допомогу, оскільки "амбіції та інтереси окремих персоналій не можуть бути важливішими за долі поранених і пам'яті наших полеглих".

"Комбриг, офіцерській та особовий склад 3 ОШБ нас підтримали в тому, щоб ми продовжували допомагати усім, як і раніше. Бо ми працюємо не заради чиїхось подяк, а на результат всієї країни", - підсумували у зверненні.

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