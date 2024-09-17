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Новини
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"Янголи Азову" про створення нової патронатної служби "Азов.Супровід": Переживаємо глибокий шок

Реакція

Патронатна служба "Янголи Азову" прокоментувала створення нової структури, яка опікуватиметься пораненими, полеглими, звільненими з полону азовцями та їхніми сімʼями.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено в Telegram.

"Уся команда Патронатної служби "Янголи Азову" переживає глибокий шок від останніх подій, які нас зачепили. Після крайнього обміну полоненими з поста у соцмережах Дениса Прокопенка ми випадково дізналися, що 12 бригада спеціального призначення "Азов" НГУ вже запустила власну окрему службу супроводу бійців. І тепер вона буде надавати допомогу пораненим, ховати загиблих і допомагати родинам", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що командування бригади досі не звернулося щодо передачі справ. Також поки невідомо, нова служба візьме на себе тільки нові справи чи усі – з 2014 року.

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"Прямо зараз, навіть після публічного повідомлення про запуск нової служби, усі поранені перебувають під нашою опікою і відповідальністю. Поранені усіх наших підрозділів, включно з 12 бригадою НГУ "Азов". Усі похорони, зокрема і останні, також організовані нашою службою. На нас лежить робота з безвісти зниклими. Сімʼями загиблих. Дітьми. Ми ведемо судові процеси в інтересах родин. Це багато тисяч особових справ. Нинішня ситуація ставить нас всіх, а головне – поранених та родини у становище авралу, хаосу і колапсу", - пояснили "Янголи Азову".

За їхніми словами, тепер поранені та родини масово звертаються до них із питанням, до кого звертатися та що тепер робити, а також просять не кидати їх напризволяще.

Там зазначили, що функції "Азов.Супровід" дублюють функції, які з 2014 року має команда "Янголи Азову". За 2,5 роки патронатна служба пролікувала понад 2 тис. бійців "Азову", сотні протезували, реабілітували понад 1,5 тис. осіб. Команда докладає максимальних зусиль, щоб уникнути інвалідизації або максимально зменшити її.

Завдяки цьому понад 85% поранених після успішного лікування повертаються в стрій, додали вони.

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"За нормальних обставин ми тільки вітали б створення окремої служби супроводу в "Азову". Тим більше що саме ми проводимо навчання з розбудови патронажу для багатьох підрозділів і пропонували таке навчання 12 бригаді НГУ "Азов". Саме ми вибороли постанову про запуск таких служб у складі підрозділів. Хоча самі багато років працювали без оформлення в штат, без жодних законів і гарантів. Ми писали цю історію з нуля", - наголосили "Анголи Азову".

Також вони зазначили, що продовжать надавати бійцям "Азову" необхідну допомогу, оскільки "амбіції та інтереси окремих персоналій не можуть бути важливішими за долі поранених і пам'яті наших полеглих".

"Комбриг, офіцерській та особовий склад 3 ОШБ нас підтримали в тому, щоб ми продовжували допомагати усім, як і раніше. Бо ми працюємо не заради чиїхось подяк, а на результат всієї країни", - підсумували у зверненні.

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Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"

Автор: 

Азов (777) реабілітація (326)


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Якщо перша служба називається "Янголи Азову", то яку назву повинні мати їх нові конкуренти?
"Чорти Азову", чи як?
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17.09.2024 13:46 Відповісти
баблосс..
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17.09.2024 13:49 Відповісти
"Про що б ми не говорили, ми говоримо про гроші" Нє?
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17.09.2024 13:54 Відповісти
якщо щось мутне-незрозуміле - шукайте "ангЄлов дермака-гнидьманцева..", які за влади неповносправного Зєлєнскага, як завжди тєнічно, "тіхА уходят в лЄс" з пристойними чЄ-моданами на колесах бабла або з "флешкою криптогаманця"..
як понавибирали на Вироку-2019 -так і живемо (хто ще живий)..
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17.09.2024 14:18 Відповісти
Дерьмо зелёное и здесь хочет нагреться и попиариться,слуги урода.
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17.09.2024 16:09 Відповісти
 
 