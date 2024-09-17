"Ангелы Азову" о создании новой патронатной службы "Азов.Сопровождение": Переживаем глубокий шок

Патронатная служба "Ангелы Азова" прокомментировала создание новой структуры, которая будет заниматься ранеными, павшими, освобожденными из плена азовцами и их семьями.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано в Telegram.

"Вся команда Патронатной службы "Ангелы Азова" переживает глубокий шок от последних событий, которые нас задели. После крайнего обмена пленными из поста в соцсетях Дениса Прокопенко мы случайно узнали, что 12 бригада специального назначения "Азов" НГУ уже запустила собственную отдельную службу сопровождения бойцов. И теперь она будет оказывать помощь раненым, хоронить погибших и помогать семьям", - говорится в сообщении.

Там отметили, что командование бригады до сих пор не обратилось о передаче дел. Также пока неизвестно, новая служба возьмет на себя только новые дела или все - с 2014 года.

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"Прямо сейчас, даже после публичного сообщения о запуске новой службы, все раненые находятся под нашей опекой и ответственностью. Раненые всех наших подразделений, включая 12 бригаду НГУ "Азов". Все похороны, в том числе и последние, также организованы нашей службой. На нас лежит работа с без вести пропавшими. Семьями погибших. Детьми погибших. Мы ведем судебные процессы в интересах семей. Это многие тысячи личных дел. Нынешняя ситуация ставит нас всех, а главное - раненых и семьи в положение аврала, хаоса и коллапса", - пояснили "Ангелы Азова".

По их словам, теперь раненые и семьи массово обращаются к ним с вопросом, к кому обращаться и что теперь делать, а также просят не бросать их на произвол судьбы.

Там отметили, что функции "Азов.Сопровождение" дублируют функции, которые с 2014 года имеет команда "Ангелы Азова". За 2,5 года патронатная служба пролечила более 2 тыс. бойцов "Азова", сотни протезировали, реабилитировали более 1,5 тыс. человек. Команда прилагает максимальные усилия, чтобы избежать инвалидизации или максимально уменьшить ее.

Благодаря этому более 85% раненых после успешного лечения возвращаются в строй, добавили они.

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"При нормальных обстоятельствах мы только приветствовали бы создание отдельной службы сопровождения в "Азове". Тем более что именно мы проводим обучение по развитию патронажа для многих подразделений и предлагали такое обучение 12 бригаде НГУ "Азов". Именно мы завоевали постановление о запуске таких служб в составе подразделений. Хотя сами много лет работали без оформления в штат, без всяких законов и гарантий. Мы писали эту историю с нуля", - отметили "Анголы Азова".

Также они отметили, что продолжат оказывать бойцам "Азова" необходимую помощь, поскольку "амбиции и интересы отдельных персоналий не могут быть важнее судьбы раненых и памяти наших павших".

"Комбриг, офицерский и личный состав 3 ОШБ нас поддержали в том, чтобы мы продолжали помогать всем, как и раньше. Потому что мы работаем не ради чьих-то благодарностей, а на результат всей страны", - подытожили в обращении.

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