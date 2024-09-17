РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11064 посетителя онлайн
Новости
6 778 5

"Ангелы Азову" о создании новой патронатной службы "Азов.Сопровождение": Переживаем глубокий шок

Реакція

Патронатная служба "Ангелы Азова" прокомментировала создание новой структуры, которая будет заниматься ранеными, павшими, освобожденными из плена азовцами и их семьями.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано в Telegram.

"Вся команда Патронатной службы "Ангелы Азова" переживает глубокий шок от последних событий, которые нас задели. После крайнего обмена пленными из поста в соцсетях Дениса Прокопенко мы случайно узнали, что 12 бригада специального назначения "Азов" НГУ уже запустила собственную отдельную службу сопровождения бойцов. И теперь она будет оказывать помощь раненым, хоронить погибших и помогать семьям", - говорится в сообщении.

Там отметили, что командование бригады до сих пор не обратилось о передаче дел. Также пока неизвестно, новая служба возьмет на себя только новые дела или все - с 2014 года.

Читайте также: Магучих пожертвовала 500 тыс. грн от призовых за золото Олимпиады патронатной службе "Азова"

"Прямо сейчас, даже после публичного сообщения о запуске новой службы, все раненые находятся под нашей опекой и ответственностью. Раненые всех наших подразделений, включая 12 бригаду НГУ "Азов". Все похороны, в том числе и последние, также организованы нашей службой. На нас лежит работа с без вести пропавшими. Семьями погибших. Детьми погибших. Мы ведем судебные процессы в интересах семей. Это многие тысячи личных дел. Нынешняя ситуация ставит нас всех, а главное - раненых и семьи в положение аврала, хаоса и коллапса", - пояснили "Ангелы Азова".

По их словам, теперь раненые и семьи массово обращаются к ним с вопросом, к кому обращаться и что теперь делать, а также просят не бросать их на произвол судьбы.

Там отметили, что функции "Азов.Сопровождение" дублируют функции, которые с 2014 года имеет команда "Ангелы Азова". За 2,5 года патронатная служба пролечила более 2 тыс. бойцов "Азова", сотни протезировали, реабилитировали более 1,5 тыс. человек. Команда прилагает максимальные усилия, чтобы избежать инвалидизации или максимально уменьшить ее.

Благодаря этому более 85% раненых после успешного лечения возвращаются в строй, добавили они.

Читайте также: Есть сложности в возвращении из плена "Азовцев, - Зеленский"

"При нормальных обстоятельствах мы только приветствовали бы создание отдельной службы сопровождения в "Азове". Тем более что именно мы проводим обучение по развитию патронажа для многих подразделений и предлагали такое обучение 12 бригаде НГУ "Азов". Именно мы завоевали постановление о запуске таких служб в составе подразделений. Хотя сами много лет работали без оформления в штат, без всяких законов и гарантий. Мы писали эту историю с нуля", - отметили "Анголы Азова".

Также они отметили, что продолжат оказывать бойцам "Азова" необходимую помощь, поскольку "амбиции и интересы отдельных персоналий не могут быть важнее судьбы раненых и памяти наших павших".

"Комбриг, офицерский и личный состав 3 ОШБ нас поддержали в том, чтобы мы продолжали помогать всем, как и раньше. Потому что мы работаем не ради чьих-то благодарностей, а на результат всей страны", - подытожили в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще примерно 700 воинов "Азова" находятся в плену, - руководитель патронатной службы бригады Толкачева

Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"
Реакція "Янголи Азову" на створення "Азов.Супровід"

Автор: 

Азов (793) реабилитация (348)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо перша служба називається "Янголи Азову", то яку назву повинні мати їх нові конкуренти?
"Чорти Азову", чи як?
показать весь комментарий
17.09.2024 13:46 Ответить
баблосс..
показать весь комментарий
17.09.2024 13:49 Ответить
"Про що б ми не говорили, ми говоримо про гроші" Нє?
показать весь комментарий
17.09.2024 13:54 Ответить
якщо щось мутне-незрозуміле - шукайте "ангЄлов дермака-гнидьманцева..", які за влади неповносправного Зєлєнскага, як завжди тєнічно, "тіхА уходят в лЄс" з пристойними чЄ-моданами на колесах бабла або з "флешкою криптогаманця"..
як понавибирали на Вироку-2019 -так і живемо (хто ще живий)..
показать весь комментарий
17.09.2024 14:18 Ответить
Дерьмо зелёное и здесь хочет нагреться и попиариться,слуги урода.
показать весь комментарий
17.09.2024 16:09 Ответить
 
 