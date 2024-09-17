Чисельність російської армії збільшено через надзвичайно ворожу обстановку на Заході, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін вирішив збільшити штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тисяч осіб нібито через нові загрози для країни.

Таку заяву речник Путіна Дмитро Пєсков зробив для російських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Йому поставили питання про збільшення чисельності армії РФ і з чим це пов'язано.

"Це пов'язано зі збільшенням кількості загроз, які виникають для нашої країни за периметром наших кордонів. Це викликано надзвичайно ворожою обстановкою на західних рубежах та нестабільністю на східних рубежах", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 16 вересня російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність російських військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.

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