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Чисельність російської армії збільшено через надзвичайно ворожу обстановку на Заході, - Пєсков

У Кремлі назвали причину збільшення чисельності ЗС РФ

Російський диктатор Володимир Путін вирішив збільшити штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тисяч осіб нібито через нові загрози для країни.

Таку заяву речник Путіна Дмитро Пєсков зробив для російських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Йому поставили питання про збільшення чисельності армії РФ і з чим це пов'язано.

"Це пов'язано зі збільшенням кількості загроз, які виникають для нашої країни за периметром наших кордонів. Це викликано надзвичайно ворожою обстановкою на західних рубежах та нестабільністю на східних рубежах", - зазначив Пєсков.

У Кремлі назвали причину збільшення чисельності російської армії

Нагадаємо, 16 вересня російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність російських військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.

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Автор: 

армія рф (17388) Пєсков Дмитро (1625) росія (65191)


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Топ коментарі
+2
Знову мирну Расєсюшку всі ображають і захопити болота мріють...
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17.09.2024 14:26
+2
2.4 млн армія не в змозі знайти вільних 50 тис туш для повернення в родную говень скурської волості. Не перестану повторювати, статистика кацапів про своє населення це величезний фейк. Насправді цих тварин 85-90 млн до війни було, а зараз і того немає. І чисельність їх армії треба ділити на два, а краще на нуль.
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17.09.2024 14:34
+1
Виникли "нові" "карічніва-желтиє лініі".
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17.09.2024 14:26
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Хм...
Ми фсєво лішь унічтожаєм Украіну і єйо нарот - почєму же вдруг фсє на Западє сталі нам врагамі???
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17.09.2024 14:25 Відповісти
Знову мирну Расєсюшку всі ображають і захопити болота мріють...
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17.09.2024 14:26 Відповісти
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17.09.2024 14:50 Відповісти
Виникли "нові" "карічніва-желтиє лініі".
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17.09.2024 14:26 Відповісти
Обложили?
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17.09.2024 14:27 Відповісти
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17.09.2024 14:47 Відповісти
Скільки бригад НАТО знищили в боях?
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17.09.2024 14:29 Відповісти
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17.09.2024 14:32 Відповісти
2.4 млн армія не в змозі знайти вільних 50 тис туш для повернення в родную говень скурської волості. Не перестану повторювати, статистика кацапів про своє населення це величезний фейк. Насправді цих тварин 85-90 млн до війни було, а зараз і того немає. І чисельність їх армії треба ділити на два, а краще на нуль.
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17.09.2024 14:34 Відповісти
дуже хочеться надіятись, що ви праві
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17.09.2024 14:42 Відповісти


на ро卐ії повним ходом йде програма збільшення кількості раб卐іян..
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17.09.2024 14:58 Відповісти
Як страшно, правда не Заходу, а кацапам. Вони думають, що цим повідомленнім налякають Європу і США. Ніхто вас терористи і фашисти не бьоїться, ви не змогли пройти Україну, яка бідна країна і не мала такої потужної армії, як НАТО. Там один залп Хаймерсами чи ракетний удар з ************* літаків і кацапи позбуваються своїх літаків і ракетних заводів і будуть бігти аж до Владивостока.
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17.09.2024 14:35 Відповісти
Нє, до Владівостока не побіжать - там теж пекло буде з Аляски та Канади. НАТО воно таке.
Звісно, якщо ця примхлива та хітрюща НАТО все ж з'явиться на ту війну, на якій московити вже 11-й рік з ними воюють.
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17.09.2024 14:39 Відповісти
З нетерпінням очікуємо збільшення чисельності армій НАТО на ... 1% на рік.
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17.09.2024 14:35 Відповісти
Я б так не висміював цей момент. Збільшення кацапів в їхній армії автоматично збільшує їхню чисельність на окупованих територіях, що тягне наслідки до збільшення тиску на позиції ЗСУ. Україна буде вимушена дзеркально відповідати. А далі вже внутрішні соціальні наслідки у нас.
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17.09.2024 14:40 Відповісти
эти идоты прекрасно понимают, что за войну там только совецкие пенсы и кредитные маргиналы. участие в этой войне не пристижно. уклонение не позорно. Идея что б пойти повоевать воспринимается как последний шанс. Пойти на войну это как работать закладчиком. И z-блогеры это чуют, но помалкивают.
Нет уже ресурса
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17.09.2024 14:58 Відповісти
Треба ще кавалєрію зробити, бо в Монголіі цар закупив 180 000 коней!
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17.09.2024 15:04 Відповісти
А кто эту враждебную обстановку то создаёт? Кто, кроме России?
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17.09.2024 15:17 Відповісти
Насправді капцапи вже поклали оком на західні землі. І підуть вони з Білорусії. Розрахунок на слабкість європейських армій, на слабку організованість та довге прийняття рішень А також на пофігіста трампа який закриє очі на напад
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17.09.2024 15:27 Відповісти
Дурне )))) ой яка ж тут ворожа обстановка на цьому заході !)))) тільки всі сплять і бачать яку б то москальку до дому в якості "наложниці" привезти!
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17.09.2024 15:48 Відповісти
Так не треба було совати своє свиняче рило в Україну і погрожувати ядеркою.
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17.09.2024 17:41 Відповісти
Запад зашевелился, а нам страшно, так то вы не подумайте.
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17.09.2024 20:23 Відповісти
 
 