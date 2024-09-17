Численность российской армии увеличена из-за чрезвычайно враждебной обстановки на Западе, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин решил увеличить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тысяч человек якобы из-за новых угроз для страны.

Такое заявление спикер Путина Дмитрий Песков сделал для российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Ему задали вопрос об увеличении численности армии РФ и с чем это связано.

"Это связано с увеличением количества угроз, которые возникают для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах", - отметил Песков.

Напомним, 16 сентября российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.

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