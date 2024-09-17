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Численность российской армии увеличена из-за чрезвычайно враждебной обстановки на Западе, - Песков

У Кремлі назвали причину збільшення чисельності ЗС РФ

Российский диктатор Владимир Путин решил увеличить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тысяч человек якобы из-за новых угроз для страны.

Такое заявление спикер Путина Дмитрий Песков сделал для российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Ему задали вопрос об увеличении численности армии РФ и с чем это связано.

"Это связано с увеличением количества угроз, которые возникают для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах", - отметил Песков.

У Кремлі назвали причину збільшення чисельності російської армії

Напомним, 16 сентября российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.

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Автор: 

армия РФ (19224) Песков Дмитрий (1872) россия (95526)


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Топ комментарии
+2
Знову мирну Расєсюшку всі ображають і захопити болота мріють...
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17.09.2024 14:26
+2
2.4 млн армія не в змозі знайти вільних 50 тис туш для повернення в родную говень скурської волості. Не перестану повторювати, статистика кацапів про своє населення це величезний фейк. Насправді цих тварин 85-90 млн до війни було, а зараз і того немає. І чисельність їх армії треба ділити на два, а краще на нуль.
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17.09.2024 14:34
+1
Виникли "нові" "карічніва-желтиє лініі".
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17.09.2024 14:26
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Хм...
Ми фсєво лішь унічтожаєм Украіну і єйо нарот - почєму же вдруг фсє на Западє сталі нам врагамі???
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17.09.2024 14:25 Ответить
Знову мирну Расєсюшку всі ображають і захопити болота мріють...
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17.09.2024 14:26 Ответить
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17.09.2024 14:50 Ответить
Виникли "нові" "карічніва-желтиє лініі".
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17.09.2024 14:26 Ответить
Обложили?
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17.09.2024 14:27 Ответить
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17.09.2024 14:47 Ответить
Скільки бригад НАТО знищили в боях?
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17.09.2024 14:29 Ответить
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17.09.2024 14:32 Ответить
2.4 млн армія не в змозі знайти вільних 50 тис туш для повернення в родную говень скурської волості. Не перестану повторювати, статистика кацапів про своє населення це величезний фейк. Насправді цих тварин 85-90 млн до війни було, а зараз і того немає. І чисельність їх армії треба ділити на два, а краще на нуль.
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17.09.2024 14:34 Ответить
дуже хочеться надіятись, що ви праві
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17.09.2024 14:42 Ответить


на ро卐ії повним ходом йде програма збільшення кількості раб卐іян..
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17.09.2024 14:58 Ответить
Як страшно, правда не Заходу, а кацапам. Вони думають, що цим повідомленнім налякають Європу і США. Ніхто вас терористи і фашисти не бьоїться, ви не змогли пройти Україну, яка бідна країна і не мала такої потужної армії, як НАТО. Там один залп Хаймерсами чи ракетний удар з ************* літаків і кацапи позбуваються своїх літаків і ракетних заводів і будуть бігти аж до Владивостока.
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17.09.2024 14:35 Ответить
Нє, до Владівостока не побіжать - там теж пекло буде з Аляски та Канади. НАТО воно таке.
Звісно, якщо ця примхлива та хітрюща НАТО все ж з'явиться на ту війну, на якій московити вже 11-й рік з ними воюють.
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17.09.2024 14:39 Ответить
З нетерпінням очікуємо збільшення чисельності армій НАТО на ... 1% на рік.
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17.09.2024 14:35 Ответить
Я б так не висміював цей момент. Збільшення кацапів в їхній армії автоматично збільшує їхню чисельність на окупованих територіях, що тягне наслідки до збільшення тиску на позиції ЗСУ. Україна буде вимушена дзеркально відповідати. А далі вже внутрішні соціальні наслідки у нас.
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17.09.2024 14:40 Ответить
эти идоты прекрасно понимают, что за войну там только совецкие пенсы и кредитные маргиналы. участие в этой войне не пристижно. уклонение не позорно. Идея что б пойти повоевать воспринимается как последний шанс. Пойти на войну это как работать закладчиком. И z-блогеры это чуют, но помалкивают.
Нет уже ресурса
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17.09.2024 14:58 Ответить
Треба ще кавалєрію зробити, бо в Монголіі цар закупив 180 000 коней!
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17.09.2024 15:04 Ответить
А кто эту враждебную обстановку то создаёт? Кто, кроме России?
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17.09.2024 15:17 Ответить
Насправді капцапи вже поклали оком на західні землі. І підуть вони з Білорусії. Розрахунок на слабкість європейських армій, на слабку організованість та довге прийняття рішень А також на пофігіста трампа який закриє очі на напад
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17.09.2024 15:27 Ответить
Дурне )))) ой яка ж тут ворожа обстановка на цьому заході !)))) тільки всі сплять і бачать яку б то москальку до дому в якості "наложниці" привезти!
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17.09.2024 15:48 Ответить
Так не треба було совати своє свиняче рило в Україну і погрожувати ядеркою.
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17.09.2024 17:41 Ответить
Запад зашевелился, а нам страшно, так то вы не подумайте.
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17.09.2024 20:23 Ответить
 
 