Численность российской армии увеличена из-за чрезвычайно враждебной обстановки на Западе, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин решил увеличить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тысяч человек якобы из-за новых угроз для страны.
Такое заявление спикер Путина Дмитрий Песков сделал для российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Ему задали вопрос об увеличении численности армии РФ и с чем это связано.
"Это связано с увеличением количества угроз, которые возникают для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах", - отметил Песков.
Напомним, 16 сентября российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми фсєво лішь унічтожаєм Украіну і єйо нарот - почєму же вдруг фсє на Западє сталі нам врагамі???
на ро卐ії повним ходом йде програма збільшення кількості раб卐іян..
Звісно, якщо ця примхлива та хітрюща НАТО все ж з'явиться на ту війну, на якій московити вже 11-й рік з ними воюють.
Нет уже ресурса