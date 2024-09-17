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Камишіна призначено членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабмін призначив Олександра Камишіна членом наглядової ради Укрзалізниці

Кабінет Міністрів України призначив новим членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця" радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні уряду від 13 вересня.

Зазначено, що Камишін призначається членом наглядової ради УЗ як представник держави.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Камишіна Олександра Миколайовича як представника держави. Уповноважити голову правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Лященка Євгена Анатолійовича підписати цивільно-правовий договір із Камишіним Олександром Миколайовичем", - йдеться в документі.

Розпорядження набуває чинності з 26 вересня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський знайшов нові посади для ексміністрів Камишіна і Верещук 

Реакція Камишіна

"Розпочинаю роботу в наглядовій раді Укрзалізниці як представник держави. Вірю, що мій досвід допоможе нашій залізниці стати найкращою у світі", - написав Камишін у телеграм-каналі.

Кабмін призначив Олександра Камишіна членом наглядової ради Укрзалізниці

Нагадаємо, Верховна Рада 4 вересня 2024 року відправила у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна.

На цю посаду Камишіна було призначено в березні 2023 року, а до цього, у 2021−2023 роках він був головою правління АТ "Укрзалізниця".

8 вересня президент України Володимир Зеленський указом №623/2024 призначив Олександра Камишіна радником президента України зі стратегічних питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди, - радник президента Камишін

Автор: 

Кабмін (14090) наглядова рада (640) призначення (2287) Укрзалізниця (6847) Камишін Олександр (164)


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Топ коментарі
+6
І щуку кинули у річку..(с)
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17.09.2024 14:53
+6
******** СерЛещ нажерся, черга наступного ЗЕленого ублюдка.
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17.09.2024 14:59
+3
Щлюхи не відкинуті від корита. Просто змінили місце кормушки.
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17.09.2024 15:25
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Мабуть, незалежної наглядової.
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17.09.2024 14:46 Відповісти
Не знаю, який Камишин але Серуні Лєщєнку буде не комфортно.
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17.09.2024 14:52 Відповісти
З чого це вдруг?
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17.09.2024 14:55 Відповісти
Від заздрощів грудна жаба задавить.
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17.09.2024 15:02 Відповісти
Так вони ж вже співпрацювали разом.
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17.09.2024 15:05 Відповісти
І щуку кинули у річку..(с)
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17.09.2024 14:53 Відповісти
Нам-то шо з того?
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17.09.2024 14:54 Відповісти
Ну як же?Нам буде дуже приємно дивитися на те,як зелений дармоїд отримує мільйонну зарплатню з наших податків.
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17.09.2024 15:00 Відповісти
Вимивання грошей продовжується..
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17.09.2024 14:55 Відповісти
Нализав. В буквальному сенсі. "МІЙ президент", " МІЙ фюрер" ....

Alexander Kamyshin

"Переходжу на нову посаду - радника мого президента зі стратегічних питань.
Будемо й надалі працювати над розбудовою нашої оборонної промисловості. І кілька інших стратегічних напрямків на прохання МОГО президента."

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17.09.2024 14:58 Відповісти
"Кабінет Міністрів України призначив новим членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця" радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

Зазначено, що Камишін призначається членом наглядової ради УЗ як представник держави ( читай "представник презедента" ).

Джерело:
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17.09.2024 15:01 Відповісти
******** СерЛещ нажерся, черга наступного ЗЕленого ублюдка.
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17.09.2024 14:59 Відповісти
Заспокойтеся, усі залишаться при кориті.
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17.09.2024 15:07 Відповісти
Щлюхи не відкинуті від корита. Просто змінили місце кормушки.
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17.09.2024 15:25 Відповісти
Тобто плюс ще 300 - 400 к. зарплати за ніщо. Рада наглядачів на пароплаві лише влаштовує "увєсєлітільниє" мандри по ріці Дніпро. Цікаво який стаж роботи складачем поїздів чи черговим по станції , чи інженером, чи може спроектувати станцію? Може він спеціалізується на новітніх технологіях будови колії? Напевно він один із п'яти - шести менеджерів. Ха ха ха.
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17.09.2024 15:33 Відповісти
При Укрзалізниці гарна годівниця. Від Ктрпи до нашого часу. Тільки збитки ростутьщорічно
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17.09.2024 16:14 Відповісти
Вони з Серьогою зерно Азхметова будуть через Польщу вивозити та до порту в Одесі ,
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17.09.2024 18:14 Відповісти
Камишин, покидьок
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23.01.2025 01:20 Відповісти
 
 