Камишіна призначено членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України призначив новим членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця" радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні уряду від 13 вересня.

Зазначено, що Камишін призначається членом наглядової ради УЗ як представник держави.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Камишіна Олександра Миколайовича як представника держави. Уповноважити голову правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Лященка Євгена Анатолійовича підписати цивільно-правовий договір із Камишіним Олександром Миколайовичем", - йдеться в документі.

Розпорядження набуває чинності з 26 вересня 2024 року.

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Реакція Камишіна

"Розпочинаю роботу в наглядовій раді Укрзалізниці як представник держави. Вірю, що мій досвід допоможе нашій залізниці стати найкращою у світі", - написав Камишін у телеграм-каналі.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 вересня 2024 року відправила у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна.

На цю посаду Камишіна було призначено в березні 2023 року, а до цього, у 2021−2023 роках він був головою правління АТ "Укрзалізниця".

8 вересня президент України Володимир Зеленський указом №623/2024 призначив Олександра Камишіна радником президента України зі стратегічних питань.

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