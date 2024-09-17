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Камышин назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Кабмін призначив Олександра Камишіна членом наглядової ради Укрзалізниці

Кабинет Министров Украины назначил новым членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця" советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении правительства от 13 сентября.

Указано, что Камышин назначается членом наблюдательного совета УЗ как представитель государства.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Камышина Александра Николаевича как представителя государства. Уполномочить председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Лященко Евгения Анатольевича подписать гражданско-правовой договор с Камышиным Александром Николаевичем", - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу с 26 сентября 2024 года.

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Реакция Камышина

"Начинаю работу в наблюдательном совете Укрзализныци как представитель государства. Верю, что мой опыт поможет нашей железной дороге стать лучшей в мире", - написал Камышин в телеграм-канале.

Кабмін призначив Олександра Камишіна членом наглядової ради Укрзалізниці

Напомним, Верховная Рада 4 сентября 2024 года отправила в отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина.

На эту должность Камышин был назначен в марте 2023 года, а до этого, в 2021-2023 годах он был председателем правления АО "Укрзализныця".

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский указом №623/2024 назначил Александра Камышина советником президента Украины по стратегическим вопросам.

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Автор: 

Кабмин (14027) наблюдательный совет (101) назначение (2174) Укрзализныця (2748) Камышин Александр (82)


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Топ комментарии
+6
І щуку кинули у річку..(с)
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17.09.2024 14:53
+6
******** СерЛещ нажерся, черга наступного ЗЕленого ублюдка.
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17.09.2024 14:59
+3
Щлюхи не відкинуті від корита. Просто змінили місце кормушки.
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17.09.2024 15:25
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Мабуть, незалежної наглядової.
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17.09.2024 14:46 Ответить
Не знаю, який Камишин але Серуні Лєщєнку буде не комфортно.
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17.09.2024 14:52 Ответить
З чого це вдруг?
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17.09.2024 14:55 Ответить
Від заздрощів грудна жаба задавить.
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17.09.2024 15:02 Ответить
Так вони ж вже співпрацювали разом.
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17.09.2024 15:05 Ответить
І щуку кинули у річку..(с)
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17.09.2024 14:53 Ответить
Нам-то шо з того?
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17.09.2024 14:54 Ответить
Ну як же?Нам буде дуже приємно дивитися на те,як зелений дармоїд отримує мільйонну зарплатню з наших податків.
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17.09.2024 15:00 Ответить
Вимивання грошей продовжується..
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17.09.2024 14:55 Ответить
Нализав. В буквальному сенсі. "МІЙ президент", " МІЙ фюрер" ....

Alexander Kamyshin

"Переходжу на нову посаду - радника мого президента зі стратегічних питань.
Будемо й надалі працювати над розбудовою нашої оборонної промисловості. І кілька інших стратегічних напрямків на прохання МОГО президента."

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17.09.2024 14:58 Ответить
"Кабінет Міністрів України призначив новим членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця" радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

Зазначено, що Камишін призначається членом наглядової ради УЗ як представник держави ( читай "представник презедента" ).

Джерело:
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17.09.2024 15:01 Ответить
******** СерЛещ нажерся, черга наступного ЗЕленого ублюдка.
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17.09.2024 14:59 Ответить
Заспокойтеся, усі залишаться при кориті.
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17.09.2024 15:07 Ответить
Щлюхи не відкинуті від корита. Просто змінили місце кормушки.
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17.09.2024 15:25 Ответить
Тобто плюс ще 300 - 400 к. зарплати за ніщо. Рада наглядачів на пароплаві лише влаштовує "увєсєлітільниє" мандри по ріці Дніпро. Цікаво який стаж роботи складачем поїздів чи черговим по станції , чи інженером, чи може спроектувати станцію? Може він спеціалізується на новітніх технологіях будови колії? Напевно він один із п'яти - шести менеджерів. Ха ха ха.
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17.09.2024 15:33 Ответить
При Укрзалізниці гарна годівниця. Від Ктрпи до нашого часу. Тільки збитки ростутьщорічно
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17.09.2024 16:14 Ответить
Вони з Серьогою зерно Азхметова будуть через Польщу вивозити та до порту в Одесі ,
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17.09.2024 18:14 Ответить
Камишин, покидьок
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23.01.2025 01:20 Ответить
 
 