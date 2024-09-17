Камышин назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Кабинет Министров Украины назначил новым членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця" советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении правительства от 13 сентября.

Указано, что Камышин назначается членом наблюдательного совета УЗ как представитель государства.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Камышина Александра Николаевича как представителя государства. Уполномочить председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Лященко Евгения Анатольевича подписать гражданско-правовой договор с Камышиным Александром Николаевичем", - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу с 26 сентября 2024 года.

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Реакция Камышина

"Начинаю работу в наблюдательном совете Укрзализныци как представитель государства. Верю, что мой опыт поможет нашей железной дороге стать лучшей в мире", - написал Камышин в телеграм-канале.

Напомним, Верховная Рада 4 сентября 2024 года отправила в отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина.

На эту должность Камышин был назначен в марте 2023 года, а до этого, в 2021-2023 годах он был председателем правления АО "Укрзализныця".

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский указом №623/2024 назначил Александра Камышина советником президента Украины по стратегическим вопросам.

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