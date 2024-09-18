УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9550 відвідувачів онлайн
Новини
12 626 119
МЗС (4020) Польща (8246) нота протесту (99) Усик (73) Сибіга (216)

Україна надішле ноту Польщі через затримання Усика, - МЗС

МЗС України надішле Польщі ноту через затримання Олександра Усика

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає заходи, вжиті щодо чемпіона Олександра Усика "непропорційними та неприпустимими" і направить відповідну ноту польській стороні.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга наголосив, що ознайомлений із деталями інциденту.

"Наш Генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", - зазначив очільник українського МЗС.

Сибіга зазначив, що оперативно відреагував на затримання Усика в Кракові та сприяв його звільненню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усик про своє затримання в Кракові: Сталося непорозуміння

Глава МЗС додав, що координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди прямує з першим закордонним візитом на новій посаді.

Що передувало?

Нагадаємо, боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова напередодні.

За годину після затримання Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили.

Пізніше Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова, заявивши, шо "сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усика відпустили і більше його ніхто не затримує, - Зеленський

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
це 3.14здець !!! ці француваті зебіли вирішили остаточно посваритися з Польщею через одну доволі тупорилу "православну суку" !!!
показати весь коментар
18.09.2024 08:51
+24
***** чим зайнятись? - займіться поставкою озброєнь і ***********...
показати весь коментар
18.09.2024 08:48
+22
В самого Усика жодних претензій, а цим придуркам аби скандал роздути і стосунки далі зіпсувати ((( ЗЄбіли кончені (((
показати весь коментар
18.09.2024 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вже не від одного чув, що поляки просто кричать коли до них звертаються не то що російською а навіть англійською, а про українську мовчу( !!!!) в магазинах на стоянках, вимагають звернення по польскі, про що це говоре, йде в середені прокачка, Польща для поляків, проти емігрантів, а це може призвести до конфлікту в середені а потім і зовні.
показати весь коментар
18.09.2024 09:48 Відповісти
Може і на власні вуха чув,нє?
показати весь коментар
18.09.2024 09:59 Відповісти
Зелені шмарклі просять в Польщі МИГ-29..
показати весь коментар
18.09.2024 09:25 Відповісти
Поляки знають що якщо ми програєм то слідуючи польські гниди будуть-тому літаки дадуть хочуть вони чи не хочуть
показати весь коментар
18.09.2024 09:28 Відповісти
Вони напевно й дадуть - але Буратінка ще не долетівши до ООН, на зустріч з Байденом у т ч, ВЖЕ БИКУЄ нє па-дєтскі !!!

Щось його турбує й злиться й лякає, якщо він так багато вдуває й так його несе !!!
А Сибіга - уявіть, роками за усіх влад тихо працювало КЛЄРКОМ МЗС вищого рівня але не за кордоном ,,, Потім Єрмаку його дали в ОПУ а тепер НА НЬОМУ РОЛЬ БЛІНКЕНА!!!
показати весь коментар
18.09.2024 15:32 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/qoTp_WOfwLw
показати весь коментар
18.09.2024 09:32 Відповісти
Тепер остаточно став зрозумілим смисл відсторонення Кулеби, він хоть і був в команді, але він як дипломат зтирав всі кути і непорозуміння Зермаків, а це комусь дуже не подобалось, а тепер привели слух'яну собаку, яка всі забаганки виконує. Шось дуже нагадає зі відстороненням Зулужного, після нього фронт почав сипатись, тепер дипломатичний фронт почне сипатись, і Україну готують до здачі. Щось наші західні союзники зовсім програють, кацапській агентурі.
показати весь коментар
18.09.2024 09:39 Відповісти
Ще й безмозглу на підмогу готують.
показати весь коментар
18.09.2024 09:43 Відповісти
Зелена диктатура надішле ноту на те, що в іншій країні бачите закон працює для всіх однаково
показати весь коментар
18.09.2024 09:42 Відповісти
Зе-позорище, посилати, хамити полякам постійно --обов'язково?
чи попутали все, думають якщо в Україні розвели беззаконня то і в Польщі їм так дозволять.
А в світі дивляться на це все чудо і думають яка ж це країна дикарів, якщо таке там займає ключові посади.
показати весь коментар
18.09.2024 09:44 Відповісти
Цікаво , чим важлива ця подія , МЗС так закашлялось .
показати весь коментар
18.09.2024 09:50 Відповісти
А якби мене затримали, теж ноту надіслали би?
Задовбали вже ці зелені телепні!
показати весь коментар
18.09.2024 09:53 Відповісти
скільки там іранських шахедів сьогодні прилетіло?! з пів-сотні? ні *** мзс не хоче розірвати дипвідносини з персами?! ні? все норм?
показати весь коментар
18.09.2024 10:10 Відповісти
Щось в цій історії не "клеїться" - зачекаю якесь офіційне повідомлення з польської сторони.
показати весь коментар
18.09.2024 10:18 Відповісти
Польща ретельно приховує причини. Не допустили до польоту, це наслідок, а не причина. Щось не так.
показати весь коментар
18.09.2024 10:35 Відповісти
так би за інших піклувались а в першу чергу за своїх в Україні. а то треба ще з Польшею посваритись.
показати весь коментар
18.09.2024 10:43 Відповісти
Скрипковий ключ головне не забути...
показати весь коментар
18.09.2024 11:28 Відповісти
Вот он - НОвый ПОтужный МИнистр!!!
показати весь коментар
18.09.2024 15:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 