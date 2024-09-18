Україна надішле ноту Польщі через затримання Усика, - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає заходи, вжиті щодо чемпіона Олександра Усика "непропорційними та неприпустимими" і направить відповідну ноту польській стороні.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга наголосив, що ознайомлений із деталями інциденту.

"Наш Генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", - зазначив очільник українського МЗС.

Сибіга зазначив, що оперативно відреагував на затримання Усика в Кракові та сприяв його звільненню.

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Глава МЗС додав, що координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди прямує з першим закордонним візитом на новій посаді.

Що передувало?

Нагадаємо, боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова напередодні.

За годину після затримання Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили.

Пізніше Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова, заявивши, шо "сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося".

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