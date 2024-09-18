Україна надішле ноту Польщі через затримання Усика, - МЗС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає заходи, вжиті щодо чемпіона Олександра Усика "непропорційними та неприпустимими" і направить відповідну ноту польській стороні.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Сибіга наголосив, що ознайомлений із деталями інциденту.
"Наш Генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", - зазначив очільник українського МЗС.
Сибіга зазначив, що оперативно відреагував на затримання Усика в Кракові та сприяв його звільненню.
Глава МЗС додав, що координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди прямує з першим закордонним візитом на новій посаді.
Що передувало?
Нагадаємо, боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова напередодні.
За годину після затримання Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили.
Пізніше Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова, заявивши, шо "сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося".
Будь ласка, зачекайте...
Щось його турбує й злиться й лякає, якщо він так багато вдуває й так його несе !!!
А Сибіга - уявіть, роками за усіх влад тихо працювало КЛЄРКОМ МЗС вищого рівня але не за кордоном ,,, Потім Єрмаку його дали в ОПУ а тепер НА НЬОМУ РОЛЬ БЛІНКЕНА!!!
чи попутали все, думають якщо в Україні розвели беззаконня то і в Польщі їм так дозволять.
А в світі дивляться на це все чудо і думають яка ж це країна дикарів, якщо таке там займає ключові посади.
Задовбали вже ці зелені телепні!