Усик про своє затримання в Кракові: Сталося непорозуміння
Український боксер Олександр Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він насписав у своєму інстаграмі.
Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які, виконують свої обовʼязки не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все", - розповів Усик.
Нагадаємо Усика затримали в аеропорту Кракова напередодні.
За годину після затримання Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили.
Топ коментарі
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Деталі, які почув про подію від менеджера Усика Олександра Красюка, розповів польський промоутер Анджей Василевський, пишеhttps://przegladsportowy.onet.pl/boks/oleksandr-usyk-zatrzymany-na-lotnisku-w-krakowie-wideo/gtnwbnm Przeglad Sportowy .
Український боксер приїхав до Кракова з Києва на автомобілі та планував вилетіти до Іспанії для участі у тренувальному таборі. Однак прикордонна служба не захотіла пускати на борт літака його товариша. Чемпіон вирішив, що не полетить без друга, тож обох затримали.
Виникає питання: хто цей таємничий друг?
- машина заправлена, документи в бардачку.
- шо отак просто? - батя ти звір...
- давай гуляй звідси, але з тебе 2 месаджа мамці - "доїхали, все норм" і "ми виїзджаємо додому"
Полковник Кольт потурбувався, щоб поліції було посрати на зріст, вагу і розмах рук. Так шо можеш сильно не дякувати.