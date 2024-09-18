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Усик про своє затримання в Кракові: Сталося непорозуміння

Український боксер Олександр Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він насписав у своєму інстаграмі.

Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які, виконують свої обовʼязки не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все", - розповів Усик.

Пост Усика після затримання в Польщі

Нагадаємо Усика затримали в аеропорту Кракова напередодні.

За годину після затримання Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили.

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Автор: 

затримання (4339) Польща (8504) Усик Олександр (75)


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Топ коментарі
+31
Бути визволеним ЧЕМПІОНОМ СВІТУ від Польского правосуддя спецдзвінком людини з підробленими документами від Пальчевського... ТО КРУТО!!
А де Пальчевський, доречі?
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18.09.2024 01:15
+23
Тобі на стільки нецікаво, що ти зайшов сюди і під цією новиною написав аж 13 слів про те, як тобі не цікаво ))
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18.09.2024 02:03
+17
Пани Наталья, я давно на все махнула рукой
Вас удивляет, что наш КОРМЧИЙ быковал с Сикорским?
Я бы удивилась, если бы он НЕ БЫКОВАЛ!!!!!!!!!!!!!!
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18.09.2024 02:11
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Польська прикордонна служба не захотіла пускати на борт літака товариша відомого українського спортсмена Олександра Усика. Він вирішив, що не полетить без друга, тож обох затримали.

Деталі, які почув про подію від менеджера Усика Олександра Красюка, розповів польський промоутер Анджей Василевський, пишеhttps://przegladsportowy.onet.pl/boks/oleksandr-usyk-zatrzymany-na-lotnisku-w-krakowie-wideo/gtnwbnm Przeglad Sportowy .

Український боксер приїхав до Кракова з Києва на автомобілі та планував вилетіти до Іспанії для участі у тренувальному таборі. Однак прикордонна служба не захотіла пускати на борт літака його товариша. Чемпіон вирішив, що не полетить без друга, тож обох затримали.

Виникає питання: хто цей таємничий друг?
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18.09.2024 08:45 Відповісти
Якщо дзвонив бубочка персонально, то товариш по значущості не менше Юзіка. А може інший кацапський агент. Ха ха ха.
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18.09.2024 08:53 Відповісти
А що з товаришем не так? Чи білета в нього не було, чи шо? Не в валізі ж Усик хотів його провезти. А може то був його песик чи кіт, чи хто? Не зрозуміло. Темне діло.
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18.09.2024 09:00 Відповісти
- батя, ми тут на матч лома..
- машина заправлена, документи в бардачку.
- шо отак просто? - батя ти звір...
- давай гуляй звідси, але з тебе 2 месаджа мамці - "доїхали, все норм" і "ми виїзджаємо додому"
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18.09.2024 11:09 Відповісти
Источник цитаты хотелось бы....
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18.09.2024 15:16 Відповісти
"не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук"

Полковник Кольт потурбувався, щоб поліції було посрати на зріст, вагу і розмах рук. Так шо можеш сильно не дякувати.
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18.09.2024 18:16 Відповісти
Затримали, було для чого.
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18.09.2024 21:22 Відповісти
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