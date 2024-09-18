Усик про своє затримання в Кракові: Сталося непорозуміння

Український боксер Олександр Усик прокоментував своє затримання в аеропорту Кракова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він насписав у своєму інстаграмі.

Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які, виконують свої обовʼязки не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все", - розповів Усик.

Нагадаємо Усика затримали в аеропорту Кракова напередодні.

За годину після затримання Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили.

Читайте: Зеленський нагородив 11 видатних діячів відзнакою "Національна легенда" за досягнення з прославлення України. ФОТОрепортаж