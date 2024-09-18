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Усик о своем задержании в Кракове: Произошло недоразумение

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем инстаграме.

Друзья, все в порядке. Произошло недоразумение, которое быстро разрешилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", - рассказал Усик.

Пост Усика після затримання в Польщі

Напомним Усика задержали в аэропорту Кракова накануне.

Через час после задержания Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.

Также смотрите: Зеленский наградил 11 видных деятелей отличием "Национальная легенда" за достижения по прославлению Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

задержание (6675) Польша (8415) Усик Александр (78)


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Топ комментарии
+31
Бути визволеним ЧЕМПІОНОМ СВІТУ від Польского правосуддя спецдзвінком людини з підробленими документами від Пальчевського... ТО КРУТО!!
А де Пальчевський, доречі?
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18.09.2024 01:15
+23
Тобі на стільки нецікаво, що ти зайшов сюди і під цією новиною написав аж 13 слів про те, як тобі не цікаво ))
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18.09.2024 02:03
+17
Пани Наталья, я давно на все махнула рукой
Вас удивляет, что наш КОРМЧИЙ быковал с Сикорским?
Я бы удивилась, если бы он НЕ БЫКОВАЛ!!!!!!!!!!!!!!
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18.09.2024 02:11
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Польська прикордонна служба не захотіла пускати на борт літака товариша відомого українського спортсмена Олександра Усика. Він вирішив, що не полетить без друга, тож обох затримали.

Деталі, які почув про подію від менеджера Усика Олександра Красюка, розповів польський промоутер Анджей Василевський, пишеhttps://przegladsportowy.onet.pl/boks/oleksandr-usyk-zatrzymany-na-lotnisku-w-krakowie-wideo/gtnwbnm Przeglad Sportowy .

Український боксер приїхав до Кракова з Києва на автомобілі та планував вилетіти до Іспанії для участі у тренувальному таборі. Однак прикордонна служба не захотіла пускати на борт літака його товариша. Чемпіон вирішив, що не полетить без друга, тож обох затримали.

Виникає питання: хто цей таємничий друг?
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18.09.2024 08:45 Ответить
Якщо дзвонив бубочка персонально, то товариш по значущості не менше Юзіка. А може інший кацапський агент. Ха ха ха.
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18.09.2024 08:53 Ответить
А що з товаришем не так? Чи білета в нього не було, чи шо? Не в валізі ж Усик хотів його провезти. А може то був його песик чи кіт, чи хто? Не зрозуміло. Темне діло.
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18.09.2024 09:00 Ответить
- батя, ми тут на матч лома..
- машина заправлена, документи в бардачку.
- шо отак просто? - батя ти звір...
- давай гуляй звідси, але з тебе 2 месаджа мамці - "доїхали, все норм" і "ми виїзджаємо додому"
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18.09.2024 11:09 Ответить
Источник цитаты хотелось бы....
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18.09.2024 15:16 Ответить
"не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук"

Полковник Кольт потурбувався, щоб поліції було посрати на зріст, вагу і розмах рук. Так шо можеш сильно не дякувати.
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18.09.2024 18:16 Ответить
Затримали, було для чого.
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18.09.2024 21:22 Ответить
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