Усик о своем задержании в Кракове: Произошло недоразумение
Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем инстаграме.
Друзья, все в порядке. Произошло недоразумение, которое быстро разрешилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", - рассказал Усик.
Напомним Усика задержали в аэропорту Кракова накануне.
Через час после задержания Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.
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Деталі, які почув про подію від менеджера Усика Олександра Красюка, розповів польський промоутер Анджей Василевський, пишеhttps://przegladsportowy.onet.pl/boks/oleksandr-usyk-zatrzymany-na-lotnisku-w-krakowie-wideo/gtnwbnm Przeglad Sportowy .
Український боксер приїхав до Кракова з Києва на автомобілі та планував вилетіти до Іспанії для участі у тренувальному таборі. Однак прикордонна служба не захотіла пускати на борт літака його товариша. Чемпіон вирішив, що не полетить без друга, тож обох затримали.
Виникає питання: хто цей таємничий друг?
- машина заправлена, документи в бардачку.
- шо отак просто? - батя ти звір...
- давай гуляй звідси, але з тебе 2 месаджа мамці - "доїхали, все норм" і "ми виїзджаємо додому"
Полковник Кольт потурбувався, щоб поліції було посрати на зріст, вагу і розмах рук. Так шо можеш сильно не дякувати.