Усик о своем задержании в Кракове: Произошло недоразумение

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем инстаграме.

Друзья, все в порядке. Произошло недоразумение, которое быстро разрешилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", - рассказал Усик.

Напомним Усика задержали в аэропорту Кракова накануне.

Через час после задержания Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.

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