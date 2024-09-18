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Украина направит ноту Польше из-за задержания Усика, - МИД

МЗС України надішле Польщі ноту через затримання Олександра Усика

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает меры, принятые в отношении чемпиона Александра Усика "непропорциональными и недопустимыми" и направит соответствующую ноту польской стороне.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что ознакомлен с деталями инцидента.

"Наш Генконсул сообщил мне детали. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне", - отметил глава украинского МИД.

Сибига отметил, что оперативно отреагировал на задержание Усика в Кракове и способствовал его освобождению.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Усик о своем задержании в Кракове: Произошло недоразумение

Глава МИД добавил, что координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, куда направляется с первым зарубежным визитом в новой должности.

Что предшествовало?

Напомним, боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова накануне.

Через час после задержания Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.

Позже Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова, заявив, что "произошло недоразумение, которое быстро разрешилось".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Усика отпустили и больше его никто не задерживает, - Зеленский

Автор: 

МИД (6950) Польша (8412) нота протеста (140) Усик Александр (78) Сибига Андрей (402)


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Топ комментарии
+25
це 3.14здець !!! ці француваті зебіли вирішили остаточно посваритися з Польщею через одну доволі тупорилу "православну суку" !!!
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18.09.2024 08:51
+24
***** чим зайнятись? - займіться поставкою озброєнь і ***********...
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18.09.2024 08:48
+22
В самого Усика жодних претензій, а цим придуркам аби скандал роздути і стосунки далі зіпсувати ((( ЗЄбіли кончені (((
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18.09.2024 08:56
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Вже не від одного чув, що поляки просто кричать коли до них звертаються не то що російською а навіть англійською, а про українську мовчу( !!!!) в магазинах на стоянках, вимагають звернення по польскі, про що це говоре, йде в середені прокачка, Польща для поляків, проти емігрантів, а це може призвести до конфлікту в середені а потім і зовні.
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18.09.2024 09:48 Ответить
Може і на власні вуха чув,нє?
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18.09.2024 09:59 Ответить
Зелені шмарклі просять в Польщі МИГ-29..
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18.09.2024 09:25 Ответить
Поляки знають що якщо ми програєм то слідуючи польські гниди будуть-тому літаки дадуть хочуть вони чи не хочуть
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18.09.2024 09:28 Ответить
Вони напевно й дадуть - але Буратінка ще не долетівши до ООН, на зустріч з Байденом у т ч, ВЖЕ БИКУЄ нє па-дєтскі !!!

Щось його турбує й злиться й лякає, якщо він так багато вдуває й так його несе !!!
А Сибіга - уявіть, роками за усіх влад тихо працювало КЛЄРКОМ МЗС вищого рівня але не за кордоном ,,, Потім Єрмаку його дали в ОПУ а тепер НА НЬОМУ РОЛЬ БЛІНКЕНА!!!
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18.09.2024 15:32 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/qoTp_WOfwLw
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18.09.2024 09:32 Ответить
Тепер остаточно став зрозумілим смисл відсторонення Кулеби, він хоть і був в команді, але він як дипломат зтирав всі кути і непорозуміння Зермаків, а це комусь дуже не подобалось, а тепер привели слух'яну собаку, яка всі забаганки виконує. Шось дуже нагадає зі відстороненням Зулужного, після нього фронт почав сипатись, тепер дипломатичний фронт почне сипатись, і Україну готують до здачі. Щось наші західні союзники зовсім програють, кацапській агентурі.
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18.09.2024 09:39 Ответить
Ще й безмозглу на підмогу готують.
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18.09.2024 09:43 Ответить
Зелена диктатура надішле ноту на те, що в іншій країні бачите закон працює для всіх однаково
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18.09.2024 09:42 Ответить
Зе-позорище, посилати, хамити полякам постійно --обов'язково?
чи попутали все, думають якщо в Україні розвели беззаконня то і в Польщі їм так дозволять.
А в світі дивляться на це все чудо і думають яка ж це країна дикарів, якщо таке там займає ключові посади.
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18.09.2024 09:44 Ответить
Цікаво , чим важлива ця подія , МЗС так закашлялось .
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18.09.2024 09:50 Ответить
А якби мене затримали, теж ноту надіслали би?
Задовбали вже ці зелені телепні!
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18.09.2024 09:53 Ответить
скільки там іранських шахедів сьогодні прилетіло?! з пів-сотні? ні *** мзс не хоче розірвати дипвідносини з персами?! ні? все норм?
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18.09.2024 10:10 Ответить
Щось в цій історії не "клеїться" - зачекаю якесь офіційне повідомлення з польської сторони.
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18.09.2024 10:18 Ответить
Польща ретельно приховує причини. Не допустили до польоту, це наслідок, а не причина. Щось не так.
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18.09.2024 10:35 Ответить
так би за інших піклувались а в першу чергу за своїх в Україні. а то треба ще з Польшею посваритись.
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18.09.2024 10:43 Ответить
Скрипковий ключ головне не забути...
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18.09.2024 11:28 Ответить
Вот он - НОвый ПОтужный МИнистр!!!
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18.09.2024 15:07 Ответить
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