Украина направит ноту Польше из-за задержания Усика, - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает меры, принятые в отношении чемпиона Александра Усика "непропорциональными и недопустимыми" и направит соответствующую ноту польской стороне.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что ознакомлен с деталями инцидента.

"Наш Генконсул сообщил мне детали. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне", - отметил глава украинского МИД.

Сибига отметил, что оперативно отреагировал на задержание Усика в Кракове и способствовал его освобождению.

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Глава МИД добавил, что координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, куда направляется с первым зарубежным визитом в новой должности.

Что предшествовало?

Напомним, боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова накануне.

Через час после задержания Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.

Позже Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова, заявив, что "произошло недоразумение, которое быстро разрешилось".

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