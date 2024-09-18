Украина направит ноту Польше из-за задержания Усика, - МИД
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает меры, принятые в отношении чемпиона Александра Усика "непропорциональными и недопустимыми" и направит соответствующую ноту польской стороне.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Сибига отметил, что ознакомлен с деталями инцидента.
"Наш Генконсул сообщил мне детали. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне", - отметил глава украинского МИД.
Сибига отметил, что оперативно отреагировал на задержание Усика в Кракове и способствовал его освобождению.
Глава МИД добавил, что координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, куда направляется с первым зарубежным визитом в новой должности.
Что предшествовало?
Напомним, боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова накануне.
Через час после задержания Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.
Позже Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова, заявив, что "произошло недоразумение, которое быстро разрешилось".
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Щось його турбує й злиться й лякає, якщо він так багато вдуває й так його несе !!!
А Сибіга - уявіть, роками за усіх влад тихо працювало КЛЄРКОМ МЗС вищого рівня але не за кордоном ,,, Потім Єрмаку його дали в ОПУ а тепер НА НЬОМУ РОЛЬ БЛІНКЕНА!!!
чи попутали все, думають якщо в Україні розвели беззаконня то і в Польщі їм так дозволять.
А в світі дивляться на це все чудо і думають яка ж це країна дикарів, якщо таке там займає ключові посади.
Задовбали вже ці зелені телепні!