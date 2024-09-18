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вибух (4364) Ліван (119) Хезболла (34)

Боррель засудив вибухи пейджерів у Лівані: Це ставить під загрозу безпеку та стабільність і збільшує ризик ескалації в регіоні

18 вересня у Лівані пролунала нова серія вибухів

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив серію вибухів, що пролунала напердодні в Лівані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Дипломатичної служби ЄС.

Боррель зазначив, що навіть якщо атаки й були цілеспрямованими, вони завдали серйозних невибіркових побічних збитків серед мирних жителів. Він, зокрема, нагадав, що серед жертв є кілька дітей.

"Я вважаю цю ситуацію надзвичайно тривожною. Я можу лише засудити ці напади, які ставлять під загрозу безпеку та стабільність Лівану та збільшують ризик ескалації в регіоні", - сказав високий представник ЄС.

Євросоюз закликає усі "зацікавлені сторони" запобігти "тотальній війні, яка матиме тяжкі наслідки для всього регіону та за його межами".

Читайте: 30 громадян України евакуйовано з Лівану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масовий вибух пейджерів у Лівані

Нагадаємо, напердоні у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

 "Хезболла" звинувачує у підриві техніки Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

А вже 18 вересня, у Лівані пролунала нова серія вибухів. За попередньою інформацією, детонували рації та автомобільні радіоприймачі, які використовують бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN

Автор: 
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Топ коментарі
+34
Якби Ізраїль слухав завжди цих європейських імпотентів, то держави Ізраїль вже б не існувало!
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18.09.2024 19:47
+22
Зоозахисник, блд...
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18.09.2024 19:36
+19
все вірно!
не можна знищувати терористів! з ними треба сюсюкати, та треба їм донатити.
і, до речі, до чого тут ізраїль?
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18.09.2024 19:42
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Якщо добре покопирсатись то може і в самого Бореля цей секретний пейджер є. Провідне ВЧ від ставки ***** то точно є.
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18.09.2024 21:42 Відповісти
у самого навряд чи, а от дискомфорту додає, бо тепер у коридорах приходиться шарахатись від друзів-палестинців, а вони ображаються, і можуть припинити відкатувать з допомоги.
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18.09.2024 22:10 Відповісти
Така операція буде вивчатись у спецслужбах багатьох країн. Шикарно ізраільтяни зробили обрізання пальців козо і опам.
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18.09.2024 21:39 Відповісти
Вот что происходит когда двенадцатый век соприкасается с цивилизацией с позиций фанатизма.
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18.09.2024 21:55 Відповісти
Все просто.
эти Борелли, селиваны, Байдены пока еще не хоронили своих детей.
как начнут хоронить станут умнее.
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18.09.2024 22:15 Відповісти
Баррель-сцикло безхребетне!
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18.09.2024 22:50 Відповісти
Поїздив я старою Європою...
Кришка тій Європі скоро, там європою вже не пахне!
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18.09.2024 23:18 Відповісти
Техніка в руках дикуна - небезпечна ....
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18.09.2024 23:18 Відповісти
Красава!..Ізраїль продовжуе намотувати вату на барабан..Мої вітання філігранній работі Моссада!))
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18.09.2024 23:25 Відповісти
Еллектричество и колесо придумав шайтан....ще лопати акваріуми та котів..
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18.09.2024 23:28 Відповісти
Ізраїль захищає свої інтереси і я вважаю , що робить правильно. Якби Ізраїль слухав цих імпотентів то давно би втратив державність. Україні треба вчитися від Ізраїлю, багато робити , а мало писати та говорити.
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19.09.2024 08:28 Відповісти
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