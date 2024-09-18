Боррель засудив вибухи пейджерів у Лівані: Це ставить під загрозу безпеку та стабільність і збільшує ризик ескалації в регіоні
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив серію вибухів, що пролунала напердодні в Лівані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Дипломатичної служби ЄС.
Боррель зазначив, що навіть якщо атаки й були цілеспрямованими, вони завдали серйозних невибіркових побічних збитків серед мирних жителів. Він, зокрема, нагадав, що серед жертв є кілька дітей.
"Я вважаю цю ситуацію надзвичайно тривожною. Я можу лише засудити ці напади, які ставлять під загрозу безпеку та стабільність Лівану та збільшують ризик ескалації в регіоні", - сказав високий представник ЄС.
Євросоюз закликає усі "зацікавлені сторони" запобігти "тотальній війні, яка матиме тяжкі наслідки для всього регіону та за його межами".
Масовий вибух пейджерів у Лівані
Нагадаємо, напердоні у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.
"Хезболла" звинувачує у підриві техніки Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.
Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
А вже 18 вересня, у Лівані пролунала нова серія вибухів. За попередньою інформацією, детонували рації та автомобільні радіоприймачі, які використовують бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла".
Будь ласка, зачекайте...
эти Борелли, селиваны, Байдены пока еще не хоронили своих детей.
как начнут хоронить станут умнее.
Кришка тій Європі скоро, там європою вже не пахне!