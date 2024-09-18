Боррель засудив вибухи пейджерів у Лівані: Це ставить під загрозу безпеку та стабільність і збільшує ризик ескалації в регіоні

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив серію вибухів, що пролунала напердодні в Лівані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Дипломатичної служби ЄС.

Боррель зазначив, що навіть якщо атаки й були цілеспрямованими, вони завдали серйозних невибіркових побічних збитків серед мирних жителів. Він, зокрема, нагадав, що серед жертв є кілька дітей.

"Я вважаю цю ситуацію надзвичайно тривожною. Я можу лише засудити ці напади, які ставлять під загрозу безпеку та стабільність Лівану та збільшують ризик ескалації в регіоні", - сказав високий представник ЄС.

Євросоюз закликає усі "зацікавлені сторони" запобігти "тотальній війні, яка матиме тяжкі наслідки для всього регіону та за його межами".

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Масовий вибух пейджерів у Лівані

Нагадаємо, напердоні у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

"Хезболла" звинувачує у підриві техніки Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

А вже 18 вересня, у Лівані пролунала нова серія вибухів. За попередньою інформацією, детонували рації та автомобільні радіоприймачі, які використовують бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла".

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