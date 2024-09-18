Боррель осудил взрывы пейджеров в Ливане: Это ставит под угрозу безопасность и стабильность и увеличивает риск эскалации в регионе.
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель осудил серию взрывов, прогремевшую накануне в Ливане.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Дипломатической службы ЕС.
Боррель отметил, что даже если атаки и были целенаправленными, они нанесли серьезный неизбирательный побочный ущерб среди мирных жителей. Он, в частности, напомнил, что среди жертв есть несколько детей.
"Я считаю эту ситуацию чрезвычайно тревожной. Я могу лишь осудить эти нападения, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе", - сказал высокий представитель ЕС.
Евросоюз призывает все "заинтересованные стороны" предотвратить "тотальную войну, которая будет иметь тяжелые последствия для всего региона и за его пределами".
Массовый взрыв пейджеров в Ливане
Напомним, накануне в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.
В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.
Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
А уже 18 сентября, в Ливане прогремела новая серия взрывов. По предварительной информации, детонировали рации и автомобильные радиоприемники, которые используют боевики поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла".
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эти Борелли, селиваны, Байдены пока еще не хоронили своих детей.
как начнут хоронить станут умнее.
Кришка тій Європі скоро, там європою вже не пахне!