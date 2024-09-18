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Боррель осудил взрывы пейджеров в Ливане: Это ставит под угрозу безопасность и стабильность и увеличивает риск эскалации в регионе.

18 вересня у Лівані пролунала нова серія вибухів

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель осудил серию взрывов, прогремевшую накануне в Ливане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Дипломатической службы ЕС.

Боррель отметил, что даже если атаки и были целенаправленными, они нанесли серьезный неизбирательный побочный ущерб среди мирных жителей. Он, в частности, напомнил, что среди жертв есть несколько детей.

"Я считаю эту ситуацию чрезвычайно тревожной. Я могу лишь осудить эти нападения, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе", - сказал высокий представитель ЕС.

Евросоюз призывает все "заинтересованные стороны" предотвратить "тотальную войну, которая будет иметь тяжелые последствия для всего региона и за его пределами".

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Массовый взрыв пейджеров в Ливане

Напомним, накануне в Ливане массово  взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

А уже 18 сентября, в Ливане прогремела новая серия взрывов. По предварительной информации, детонировали рации и автомобильные радиоприемники, которые используют боевики поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла".

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Автор: 

взрыв (6749) Ливан (126) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+34
Якби Ізраїль слухав завжди цих європейських імпотентів, то держави Ізраїль вже б не існувало!
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18.09.2024 19:47
+22
Зоозахисник, блд...
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18.09.2024 19:36
+19
все вірно!
не можна знищувати терористів! з ними треба сюсюкати, та треба їм донатити.
і, до речі, до чого тут ізраїль?
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18.09.2024 19:42
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Якщо добре покопирсатись то може і в самого Бореля цей секретний пейджер є. Провідне ВЧ від ставки ***** то точно є.
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18.09.2024 21:42 Ответить
у самого навряд чи, а от дискомфорту додає, бо тепер у коридорах приходиться шарахатись від друзів-палестинців, а вони ображаються, і можуть припинити відкатувать з допомоги.
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18.09.2024 22:10 Ответить
Така операція буде вивчатись у спецслужбах багатьох країн. Шикарно ізраільтяни зробили обрізання пальців козо і опам.
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18.09.2024 21:39 Ответить
Вот что происходит когда двенадцатый век соприкасается с цивилизацией с позиций фанатизма.
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18.09.2024 21:55 Ответить
Все просто.
эти Борелли, селиваны, Байдены пока еще не хоронили своих детей.
как начнут хоронить станут умнее.
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18.09.2024 22:15 Ответить
Баррель-сцикло безхребетне!
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18.09.2024 22:50 Ответить
Поїздив я старою Європою...
Кришка тій Європі скоро, там європою вже не пахне!
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18.09.2024 23:18 Ответить
Техніка в руках дикуна - небезпечна ....
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18.09.2024 23:18 Ответить
Красава!..Ізраїль продовжуе намотувати вату на барабан..Мої вітання філігранній работі Моссада!))
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18.09.2024 23:25 Ответить
Еллектричество и колесо придумав шайтан....ще лопати акваріуми та котів..
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18.09.2024 23:28 Ответить
Ізраїль захищає свої інтереси і я вважаю , що робить правильно. Якби Ізраїль слухав цих імпотентів то давно би втратив державність. Україні треба вчитися від Ізраїлю, багато робити , а мало писати та говорити.
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19.09.2024 08:28 Ответить
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