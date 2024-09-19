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росія (63552) ISW (653)

Атаки на склади боєприпасів та ракет послаблять логістику росіян, - ISW

Склад боєприпасів палає у Воронезькій області

Удари Збройних сил України по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно збільшити оперативний тиск на російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що влітку 2022 року українські війська завдали серії ударів HIMARS по російських складах боєприпасів на окупованих територіях, що змусило РФ розосередити арсенали та знизило ефективність їхньої логістики.

ISW вважає, що удари по складах боєприпасів на території Росії, подібні до атаки в Торопці, можуть змусити російське командування реорганізувати та розосередити свої системи підтримки і логістики."Російські військові, скоріш за все, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення шляхом створення укриттів. Зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України завдавати ударів на великі відстані, може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати такі вразливості ворога", – йдеться у звіті.

Експерти також впевнені, що подальші удари української армії по російських складах боєприпасів і ракет можуть знищити значну частину матеріальних запасів росіян.

"Удари українських військових по об'єктах на території Росії, можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій. Це станеться якщо Сили оборони володітимуть матеріальною базою, можливостями та дозволом на проведення масштабної кампанії завдавати ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії", – констатують аналітики ISW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару безпілотників по російських складах у Торопці: супутникові знімки. ФОТО

Раніше повідомлялось про масовано атаку БПЛА на Тверську область РФ.

Після вибухів там зафіксували 18 землетрусів.

Також у ніч на 18 вересня у російському Ярославлі сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

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ISW , цикуну Байдену про це напишіть , не одного ж дегенерата Салівана йому слухать .
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19.09.2024 06:58 Відповісти
Геніально 👏
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19.09.2024 07:09 Відповісти
самая аналитичная аналитика)
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19.09.2024 07:11 Відповісти
Для такої супер аналітики цілий інститут створено!
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19.09.2024 07:16 Відповісти
А ми то й не здогадалися б, якби ISW нам не розказав.
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19.09.2024 07:20 Відповісти
Стаття про ЩО ?
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19.09.2024 08:04 Відповісти
Сообщениям института, не ЦензорНет, ежедневно выделено три колонки.
Не обращайте внимание. Иначе выйдет новость без текста
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19.09.2024 08:26 Відповісти
Прибежали в избу дети. Второпях зовут отца----,, тятя, ******* не слабо, нету больше Торопца!,,.
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19.09.2024 09:39 Відповісти
Тільки нещодавно дізнався, що Лусіне Геворкян з самого початку чітко прийняла антивоєнну позицію, за що я їй вдячний. Хто знайомий з текстами її пісень, зрозуміє.
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19.09.2024 10:11 Відповісти
 
 