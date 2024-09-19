Атаки на склады боеприпасов и ракет ослабят логистику россиян, - ISW

Удары Вооруженных сил Украины по тыловым логистическим объектам на территории России могут значительно увеличить оперативное давление на российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики напомнили, что летом 2022 года украинские войска нанесли серию ударов HIMARS по российским складам боеприпасов на оккупированных территориях, что заставило РФ рассредоточить арсеналы и снизило эффективность их логистики.

ISW считает, что удары по складам боеприпасов на территории России, подобные атаке в Торопце, могут заставить российское командование реорганизовать и рассредоточить свои системы поддержки и логистики. "Российские военные, скорее всего, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения путем создания укрытий. Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины наносить удары на большие расстояния, может позволить ВСУ более эффективно использовать такие уязвимости врага", - говорится в отчете.

Эксперты также уверены, что дальнейшие удары украинской армии по российским складам боеприпасов и ракет могут уничтожить значительную часть материальных запасов россиян.

"Удары украинских военных по объектам на территории России, могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий. Это произойдет, если Силы обороны будут обладать материальной базой, возможностями и разрешением на проведение масштабной кампании наносить удары по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России", - констатируют аналитики ISW.

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Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Тверскую область РФ.

После взрывов там зафиксировали 18 землетрясений.

Также в ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.