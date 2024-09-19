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Новости Война
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Атаки на склады боеприпасов и ракет ослабят логистику россиян, - ISW

Склад боєприпасів палає у Воронезькій області

Удары Вооруженных сил Украины по тыловым логистическим объектам на территории России могут значительно увеличить оперативное давление на российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики напомнили, что летом 2022 года украинские войска нанесли серию ударов HIMARS по российским складам боеприпасов на оккупированных территориях, что заставило РФ рассредоточить арсеналы и снизило эффективность их логистики.

ISW считает, что удары по складам боеприпасов на территории России, подобные атаке в Торопце, могут заставить российское командование реорганизовать и рассредоточить свои системы поддержки и логистики. "Российские военные, скорее всего, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения путем создания укрытий. Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины наносить удары на большие расстояния, может позволить ВСУ более эффективно использовать такие уязвимости врага", - говорится в отчете.

Эксперты также уверены, что дальнейшие удары украинской армии по российским складам боеприпасов и ракет могут уничтожить значительную часть материальных запасов россиян.

"Удары украинских военных по объектам на территории России, могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий. Это произойдет, если Силы обороны будут обладать материальной базой, возможностями и разрешением на проведение масштабной кампании наносить удары по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России", - констатируют аналитики ISW.

Читайте также: Россияне столкнутся с дефицитом оружия и техники для войны против Украины, что усилит их зависимость от союзников, - ISW

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Тверскую область РФ.

После взрывов там зафиксировали 18 землетрясений.

Также в ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.
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ISW , цикуну Байдену про це напишіть , не одного ж дегенерата Салівана йому слухать .
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19.09.2024 06:58 Ответить
Геніально 👏
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19.09.2024 07:09 Ответить
самая аналитичная аналитика)
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19.09.2024 07:11 Ответить
Для такої супер аналітики цілий інститут створено!
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19.09.2024 07:16 Ответить
А ми то й не здогадалися б, якби ISW нам не розказав.
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19.09.2024 07:20 Ответить
Стаття про ЩО ?
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19.09.2024 08:04 Ответить
Сообщениям института, не ЦензорНет, ежедневно выделено три колонки.
Не обращайте внимание. Иначе выйдет новость без текста
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19.09.2024 08:26 Ответить
Прибежали в избу дети. Второпях зовут отца----,, тятя, ******* не слабо, нету больше Торопца!,,.
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19.09.2024 09:39 Ответить
Тільки нещодавно дізнався, що Лусіне Геворкян з самого початку чітко прийняла антивоєнну позицію, за що я їй вдячний. Хто знайомий з текстами її пісень, зрозуміє.
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19.09.2024 10:11 Ответить
 
 