Питання допомоги Україні будуть у топі пріоритетів, - генсек Ради Європи Берсе
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у своєму першому зверненні до представників держав-членів заявив, що допомога Україні буде у пріоритеті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.
Берсе наголосив на важливості поточної роботи Ради Європи, яка "відіграє центральну роль у забезпеченні рівності та гідності кожної людини".
"Під час мого мандату я працюватиму з вами невтомно, з пристрастю і відданістю, щоб забезпечити майбутнє, в якому кожен європеєць зможе жити в умовах свободи, яка приходить разом з демократичною безпекою", – зазначив чиновник.
Говорячи про пріоритети у роботі відомства, він наголосив, що "першим серед них є, звичайно, наша потреба в підтримці нашої держави-члена, України".
"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни Російської Федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один", – додав генсек Ради Європи.
Нагадаємо, у червні 2024 року експрезидента Швейцарської Конфедерації Берсе обрали новим Генеральним секретарем Ради Європи.
Що відомо про Алена Берсе
З 2012 по 2023 року Берсе був членом уряду Швейцарії, двічі обіймав посаду президента Конфедерації. Також очолював Федеральний департамент внутрішніх справ. У 2003-2011 роках він був членом Федерального парламенту Швейцарії, а у 2008-2009 роках очолював Раду штатів (верхню палату парламенту).
Під час голосування за нового генсека Ради Європи Берсе за результатами другого туру під час літньої сесії ПАРЄ в Страсбурзі здобув 114 голосів підтримки. Водночас 46 голосів набрав бельгієць Дідьє Рейндерс, а 85 - кандидат з Естонії Індрек Саара.
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