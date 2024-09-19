Вопросы помощи Украине будут в топе приоритетов, - генсек Совета Европы Берсе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в своем первом обращении к представителям государств-членов заявил, что помощь Украине будет в приоритете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

Берсе подчеркнул важность текущей работы Совета Европы, который "играет центральную роль в обеспечении равенства и достоинства каждого человека".

"Во время моего мандата я буду работать с вами неутомимо, со страстью и преданностью, чтобы обеспечить будущее, в котором каждый европеец сможет жить в условиях свободы, которая приходит вместе с демократической безопасностью", - отметил чиновник.

Говоря о приоритетах в работе ведомства, он отметил, что "первым среди них является, конечно, наша потребность в поддержке нашего государства-члена, Украины".

"Украина борется за свое демократическое будущее в условиях агрессивной войны Российской Федерации. Поддержка этой страны будет оставаться нашим приоритетом номер один", - добавил генсек Совета Европы.

Напомним, в июне 2024 года экс-президента Швейцарской Конфедерации Берсе избрали новым Генеральным секретарем Совета Европы.

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Что известно об Алене Берсе

С 2012 по 2023 года Берсе был членом правительства Швейцарии, дважды занимал должность президента Конфедерации. Также возглавлял Федеральный департамент внутренних дел. В 2003-2011 годах он был членом Федерального парламента Швейцарии, а в 2008-2009 годах возглавлял Совет штатов (верхнюю палату парламента).

Во время голосования за нового генсека Совета Европы Берсе по результатам второго тура во время летней сессии ПАСЕ в Страсбурге получил 114 голосов поддержки. В то же время 46 голосов набрал бельгиец Дидье Рейндерс, а 85 - кандидат из Эстонии Индрек Саара.