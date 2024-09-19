Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 638 140 осіб (+1130 за добу), 8705 танків, 18 177 артсистем, 117 093 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 638 140 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 638140 (+1130) осіб,

танків ‒ 8705 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,

артилерійських систем – 18177 (+23) од,

РСЗВ – 1189 (+1) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 3109 (+0)

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