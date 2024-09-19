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армія рф (16138) Генштаб ЗС (6049) ліквідація (3499) знищення (6529)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 638 140 осіб (+1130 за добу), 8705 танків, 18 177 артсистем, 117 093 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 638 140 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 638140 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8705 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,
  • артилерійських систем – 18177 (+23) од,
  • РСЗВ  – 1189 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
  • крилаті ракети  ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 24839 (+55) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3109 (+0)

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Нічого собі! Мабуть свіжих говно - танчиків підвезли із урал-лайно-завода?
Утилізація рашистського непотребу триває!
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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19.09.2024 08:58 Відповісти
Минув 3865 день москальсько-української війни.
106 одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Логістика файно, Броня і арта підтягуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 638 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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19.09.2024 09:04 Відповісти
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19.09.2024 09:06 Відповісти
Бийте їх, хлопчики, бийте, бийте!!! Боженько, бережи вояків ВСУ!!!
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19.09.2024 09:10 Відповісти
Де те вони танки знайшли? Відкопали Т-55 з "капонірів" на півдні України?
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19.09.2024 09:10 Відповісти
ИС-3
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19.09.2024 12:37 Відповісти
Ага, о. Шикотан. Просто вставив фото "прикопаного" танка.
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19.09.2024 12:58 Відповісти
Читаю від Харків про Глибоке і одну єдину бабусю в селі. Тримайтесь і женіть ворога геть,бо Україна понад усе, а москалі нехай горять в пеклі
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19.09.2024 09:13 Відповісти
ББМ 6 000 з початку року, це вже на тисячу більше ніж за весь 23-тій, а до показника 22-го не вистачає 78 од (пару днів, чи пару тижнів, побачимо).
Чумардоси ще вчора перевалили за 20 тис з початку місяця і стабільно йдуть на 35+ тис за місяць.
Танки перевалили за сотню (113) завдяки сьогоднішньому "потужному ривку", перспективи вийти за дві сотні в цьому місяці дуже ілюзорні.
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19.09.2024 10:12 Відповісти
 
 