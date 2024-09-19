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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757) ликвидация (3124) уничтожение (6222)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 638 ​​140 человек (+1130 за сутки), 8705 танков, 18 177 артсистем, 117 093 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 638 140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 638140 (+1130) человек,
  • танков - 8705 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 17093 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 18177 (+23) ед,
  • РСЗО - 1189 (+1) ед,
  • средства ППО - 947 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63),
  • крылатые ракеты - 2592 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55) ед,
  • специальная техника - 3109 (+0)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России планируют освобождать от суда за участие в войне против Украины

Втрати армії РФ на ранок 19 вересня
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Нічого собі! Мабуть свіжих говно - танчиків підвезли із урал-лайно-завода?
Утилізація рашистського непотребу триває!
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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19.09.2024 08:58 Ответить
Минув 3865 день москальсько-української війни.
106 одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Логістика файно, Броня і арта підтягуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 638 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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19.09.2024 09:04 Ответить
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19.09.2024 09:06 Ответить
Бийте їх, хлопчики, бийте, бийте!!! Боженько, бережи вояків ВСУ!!!
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19.09.2024 09:10 Ответить
Де те вони танки знайшли? Відкопали Т-55 з "капонірів" на півдні України?
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19.09.2024 09:10 Ответить
ИС-3
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19.09.2024 12:37 Ответить
Ага, о. Шикотан. Просто вставив фото "прикопаного" танка.
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19.09.2024 12:58 Ответить
Читаю від Харків про Глибоке і одну єдину бабусю в селі. Тримайтесь і женіть ворога геть,бо Україна понад усе, а москалі нехай горять в пеклі
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19.09.2024 09:13 Ответить
ББМ 6 000 з початку року, це вже на тисячу більше ніж за весь 23-тій, а до показника 22-го не вистачає 78 од (пару днів, чи пару тижнів, побачимо).
Чумардоси ще вчора перевалили за 20 тис з початку місяця і стабільно йдуть на 35+ тис за місяць.
Танки перевалили за сотню (113) завдяки сьогоднішньому "потужному ривку", перспективи вийти за дві сотні в цьому місяці дуже ілюзорні.
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19.09.2024 10:12 Ответить
 
 