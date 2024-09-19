Общие боевые потери РФ с начала войны – около 638 140 человек (+1130 за сутки), 8705 танков, 18 177 артсистем, 117 093 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 638 140 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 638140 (+1130) человек,
- танков - 8705 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 17093 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 18177 (+23) ед,
- РСЗО - 1189 (+1) ед,
- средства ППО - 947 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63),
- крылатые ракеты - 2592 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55) ед,
- специальная техника - 3109 (+0)
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Утилізація рашистського непотребу триває!
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
106 одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Логістика файно, Броня і арта підтягуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 638 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Чумардоси ще вчора перевалили за 20 тис з початку місяця і стабільно йдуть на 35+ тис за місяць.
Танки перевалили за сотню (113) завдяки сьогоднішньому "потужному ривку", перспективи вийти за дві сотні в цьому місяці дуже ілюзорні.