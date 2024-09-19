Україна запропонувала Словаччині укласти безпекову угоду

Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Братислави запропонував Словаччині укласти безпекову угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час зустрічі обговорили Формулу миру Зеленського як єдиний і безальтернативний шлях до всеосяжного, справедливого та тривкого миру, а також внесок Словаччини в його реалізацію.

"Звернувся також до словацької сторони із пропозицією приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України та підписання двосторонньої безпекової угоди. Ми вже уклали 26 таких угод з країнами-партнерами", - зазначив міністр.

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Також Сибіга подякував Словаччині за підтримку України на шляху до вступу в ЄС.

"Україна в складі Євросоюзу - у спільних інтересах для Києва та Братислави…Я також переконаний, що членство України в НАТО - в інтересах обох наших країн і всієї Європи, адже вестиме до тривкого миру і міцної безпеки. Розраховуємо на підтримку Братислави", - додав глава МЗС України.

Раніше глава МЗС України Сибіга у Братиславі провів зустріч із словацьким колегою Робертом Фіцо.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що членство України в НАТО призведе до нових конфліктів.

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