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безпека (886) Словаччина (1018) Сибіга (217)

Україна запропонувала Словаччині укласти безпекову угоду

Україна запропонувала Словаччині укласти безпекову угоду

Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Братислави запропонував Словаччині укласти безпекову угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час зустрічі обговорили Формулу миру Зеленського як єдиний і безальтернативний шлях до всеосяжного, справедливого та тривкого миру, а також внесок Словаччини в його реалізацію.

"Звернувся також до словацької сторони із пропозицією приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України та підписання двосторонньої безпекової угоди. Ми вже уклали 26 таких угод з країнами-партнерами", - зазначив міністр.

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Також Сибіга подякував Словаччині за підтримку України на шляху до вступу в ЄС.

"Україна в складі Євросоюзу - у спільних інтересах для Києва та Братислави…Я також переконаний, що членство України в НАТО - в інтересах обох наших країн і всієї Європи, адже вестиме до тривкого миру і міцної безпеки. Розраховуємо на підтримку Братислави", - додав глава МЗС України.

Раніше глава МЗС України Сибіга у Братиславі провів зустріч із словацьким колегою Робертом Фіцо.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що членство України в НАТО призведе до нових конфліктів.

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Автор: 
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Топ коментарі
+5
А паперу не жаль на ні про що?
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19.09.2024 09:33
+4
З тими хто нам підс****є на шляху до НАТО.
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19.09.2024 09:25
+2
опа ча!
несподівано.
тринідат і тобаго вже підписали?
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19.09.2024 09:25
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З тими хто нам підс****є на шляху до НАТО.
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19.09.2024 09:25 Відповісти
опа ча!
несподівано.
тринідат і тобаго вже підписали?
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19.09.2024 09:25 Відповісти
Трінідад нібо і не проти, але тобаговці думають.
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19.09.2024 09:41 Відповісти
справжня демократія!
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19.09.2024 09:43 Відповісти
А паперу не жаль на ні про що?
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19.09.2024 09:33 Відповісти
недостатньо для "зерашистських" слуг в Україні Будапештської безпекової брехні,наслідком котрої є сьогоднішя руйнація України і геноцид українського народу,то вони замість НАТО ,на догоду і по вказівці куйла.,арять чергову "безпекову отруту" для України, і підготовляють для куйла підгрунтя, для повної окупаціїУкраїни в майбутньому...
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19.09.2024 09:45 Відповісти
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что членство Украины в НАТО
Оце тобі ось, а завтра прийдеш по колеса.
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19.09.2024 09:50 Відповісти
А що далі? Зевиборці Потужного хавають "мирні ініціативи"? А саме основне, де наша зброя? Де наші ракети і дрони?
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19.09.2024 09:53 Відповісти
От якщо б бушмени підписали,тоді б можна було бути спокійними.
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19.09.2024 10:06 Відповісти
зелене шапіто до тями ніяк не приходить...
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19.09.2024 10:25 Відповісти
Дєрьмак не забезпечує ОПу туалетним папером? Потрібно шукати на стороні?
Що там з попередніми "безпековими" угодами? Вже союзники допомагають збивати повітряні цілі над територією України? Це ж забезпечення безпеки, так?
Нє? А чого так? Угоди ж є! БЕЗПЕКОВІ!
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19.09.2024 10:34 Відповісти
 
 