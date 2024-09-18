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Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства. ФОТО

У середу, 18 вересня, в Братиславі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони обговорили  шляхи розвитку відносин між країнами у дусі добросусідства.

Про це глава українського МЗС повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Братиславі я був прийнятий прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Ми обговорили шляхи розвитку наших відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди", - розповів Сибіга.

Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі

Окрім цього, очільник МЗС подякував Словаччині за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, гуманітарну допомогу та розмінування.

"Я дякую Братиславі за підтримку вступу України до ЄС і розраховую на її майбутню підтримку нашого членства в НАТО як основи миру та стабільності в Європі", - йдеться у заяві глави зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився скандальним висловлюванням, заявивши, що в Україні воюють "нацистські війська". У МЗС України відреагували на слова очільника уряду Словаччини.

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Автор: 

Словаччина (1103) Фіцо Роберт (203) Сибіга Андрій (416)


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Топ коментарі
+7
Цікаво- що відбувається..?!
З поляками які нам допомагають Зеленський пересварився...а от із проросійськими Фіцо та Орбаном раптом таке різке " потепління" ..?!
В ОПі з глузду зїхали чи це навмисно..?!
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18.09.2024 22:47
+6
Фицо усыпить нужно как бешенную собаку а не разговаривать с ним о добрососедстве.
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18.09.2024 22:34
+4
Мммм... вечірка підарасів.
А чому Орбана та ***** не позвали?

У ЗЄ ж вже все готово до капітуляції під назвою "план перемоги".
Вже саме час говорити з уйобками та уйобіками про добросусідство.
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18.09.2024 22:48
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Фицо усыпить нужно как бешенную собаку а не разговаривать с ним о добрососедстве.
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18.09.2024 22:34 Відповісти
Цікаво- що відбувається..?!
З поляками які нам допомагають Зеленський пересварився...а от із проросійськими Фіцо та Орбаном раптом таке різке " потепління" ..?!
В ОПі з глузду зїхали чи це навмисно..?!
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18.09.2024 22:47 Відповісти
Ні. Це план перемоги такий.

От ЗЄ ще ***** свою дупу підставить і вже буде капітуляція перемога.
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18.09.2024 22:50 Відповісти
Мммм... вечірка підарасів.
А чому Орбана та ***** не позвали?

У ЗЄ ж вже все готово до капітуляції під назвою "план перемоги".
Вже саме час говорити з уйобками та уйобіками про добросусідство.
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18.09.2024 22:48 Відповісти
Що там іще за Дуся?
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18.09.2024 23:17 Відповісти
А де єрмак? Невже нема? Щось у лісі здохло чи в ОПі?
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18.09.2024 23:26 Відповісти
Швидко ж номінал єрмака "знайшов" Фіцо...
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18.09.2024 23:31 Відповісти
Розмова може бути одна- будете звиздіти ми вам газ перекриємо назавжди.
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19.09.2024 04:46 Відповісти
Это когда один другого по мышебратски в шахту пежит ? По добрососедски так
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19.09.2024 06:53 Відповісти
Перекрити їм нафту і словаки на коліна зразу падають
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19.09.2024 08:19 Відповісти
 
 