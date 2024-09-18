Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства. ФОТО
У середу, 18 вересня, в Братиславі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони обговорили шляхи розвитку відносин між країнами у дусі добросусідства.
Про це глава українського МЗС повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Братиславі я був прийнятий прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Ми обговорили шляхи розвитку наших відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди", - розповів Сибіга.
Окрім цього, очільник МЗС подякував Словаччині за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, гуманітарну допомогу та розмінування.
"Я дякую Братиславі за підтримку вступу України до ЄС і розраховую на її майбутню підтримку нашого членства в НАТО як основи миру та стабільності в Європі", - йдеться у заяві глави зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, що нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився скандальним висловлюванням, заявивши, що в Україні воюють "нацистські війська". У МЗС України відреагували на слова очільника уряду Словаччини.
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З поляками які нам допомагають Зеленський пересварився...а от із проросійськими Фіцо та Орбаном раптом таке різке " потепління" ..?!
В ОПі з глузду зїхали чи це навмисно..?!
От ЗЄ ще ***** свою дупу підставить і вже буде
капітуляціяперемога.
А чому Орбана та ***** не позвали?
У ЗЄ ж вже все готово до капітуляції під назвою "план перемоги".
Вже саме час говорити з уйобками та уйобіками про добросусідство.