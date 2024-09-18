Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства. ФОТО

У середу, 18 вересня, в Братиславі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони обговорили шляхи розвитку відносин між країнами у дусі добросусідства.

Про це глава українського МЗС повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Братиславі я був прийнятий прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Ми обговорили шляхи розвитку наших відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди", - розповів Сибіга.

Окрім цього, очільник МЗС подякував Словаччині за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, гуманітарну допомогу та розмінування.

"Я дякую Братиславі за підтримку вступу України до ЄС і розраховую на її майбутню підтримку нашого членства в НАТО як основи миру та стабільності в Європі", - йдеться у заяві глави зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився скандальним висловлюванням, заявивши, що в Україні воюють "нацистські війська". У МЗС України відреагували на слова очільника уряду Словаччини.

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