Сибига и Фицо провели встречу в Братиславе: говорили о развитии отношений в духе добрососедства. ФОТО

В среду, 18 сентября, в Братиславе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудили пути развития отношений между странами в духе добрососедства.

Об этом глава украинского МИД сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Братиславе я был принят премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Мы обсудили пути развития наших отношений в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды", - рассказал Сибига.

Кроме этого, глава МИД поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, гуманитарную помощь и разминирование.

"Я благодарю Братиславу за поддержку вступления Украины в ЕС и рассчитываю на ее будущую поддержку нашего членства в НАТО как основы мира и стабильности в Европе", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, что недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо отличился скандальным высказыванием, заявив, что в Украине воюют "нацистские войска". В МИД Украины отреагировали на слова главы правительства Словакии.

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