Сибига и Фицо провели встречу в Братиславе: говорили о развитии отношений в духе добрососедства. ФОТО
В среду, 18 сентября, в Братиславе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудили пути развития отношений между странами в духе добрососедства.
Об этом глава украинского МИД сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Братиславе я был принят премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Мы обсудили пути развития наших отношений в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды", - рассказал Сибига.
Кроме этого, глава МИД поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, гуманитарную помощь и разминирование.
"Я благодарю Братиславу за поддержку вступления Украины в ЕС и рассчитываю на ее будущую поддержку нашего членства в НАТО как основы мира и стабильности в Европе", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.
Напомним, что недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо отличился скандальным высказыванием, заявив, что в Украине воюют "нацистские войска". В МИД Украины отреагировали на слова главы правительства Словакии.
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З поляками які нам допомагають Зеленський пересварився...а от із проросійськими Фіцо та Орбаном раптом таке різке " потепління" ..?!
В ОПі з глузду зїхали чи це навмисно..?!
От ЗЄ ще ***** свою дупу підставить і вже буде
капітуляціяперемога.
А чому Орбана та ***** не позвали?
У ЗЄ ж вже все готово до капітуляції під назвою "план перемоги".
Вже саме час говорити з уйобками та уйобіками про добросусідство.