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Сибига и Фицо провели встречу в Братиславе: говорили о развитии отношений в духе добрососедства. ФОТО

В среду, 18 сентября, в Братиславе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудили пути развития отношений между странами в духе добрососедства.

Об этом глава украинского МИД сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Братиславе я был принят премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Мы обсудили пути развития наших отношений в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды", - рассказал Сибига.

Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі

Кроме этого, глава МИД поблагодарил Словакию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, гуманитарную помощь и разминирование.

"Я благодарю Братиславу за поддержку вступления Украины в ЕС и рассчитываю на ее будущую поддержку нашего членства в НАТО как основы мира и стабильности в Европе", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, что недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо отличился скандальным высказыванием, заявив, что в Украине воюют "нацистские войска". В МИД Украины отреагировали на слова главы правительства Словакии.

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Автор: 

Словакия (982) Фицо Роберт (182) Сибига Андрей (411)


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Топ комментарии
+7
Цікаво- що відбувається..?!
З поляками які нам допомагають Зеленський пересварився...а от із проросійськими Фіцо та Орбаном раптом таке різке " потепління" ..?!
В ОПі з глузду зїхали чи це навмисно..?!
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18.09.2024 22:47
+6
Фицо усыпить нужно как бешенную собаку а не разговаривать с ним о добрососедстве.
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18.09.2024 22:34
+4
Мммм... вечірка підарасів.
А чому Орбана та ***** не позвали?

У ЗЄ ж вже все готово до капітуляції під назвою "план перемоги".
Вже саме час говорити з уйобками та уйобіками про добросусідство.
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18.09.2024 22:48
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Фицо усыпить нужно как бешенную собаку а не разговаривать с ним о добрососедстве.
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18.09.2024 22:34 Ответить
Цікаво- що відбувається..?!
З поляками які нам допомагають Зеленський пересварився...а от із проросійськими Фіцо та Орбаном раптом таке різке " потепління" ..?!
В ОПі з глузду зїхали чи це навмисно..?!
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18.09.2024 22:47 Ответить
Ні. Це план перемоги такий.

От ЗЄ ще ***** свою дупу підставить і вже буде капітуляція перемога.
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18.09.2024 22:50 Ответить
Мммм... вечірка підарасів.
А чому Орбана та ***** не позвали?

У ЗЄ ж вже все готово до капітуляції під назвою "план перемоги".
Вже саме час говорити з уйобками та уйобіками про добросусідство.
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18.09.2024 22:48 Ответить
Що там іще за Дуся?
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18.09.2024 23:17 Ответить
А де єрмак? Невже нема? Щось у лісі здохло чи в ОПі?
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18.09.2024 23:26 Ответить
Швидко ж номінал єрмака "знайшов" Фіцо...
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18.09.2024 23:31 Ответить
Розмова може бути одна- будете звиздіти ми вам газ перекриємо назавжди.
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19.09.2024 04:46 Ответить
Это когда один другого по мышебратски в шахту пежит ? По добрососедски так
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19.09.2024 06:53 Ответить
Перекрити їм нафту і словаки на коліна зразу падають
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19.09.2024 08:19 Ответить
 
 