Украина предложила Словакии заключить соглашение о безопасности
Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Братиславу предложил Словакии заключить соглашение по безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Во время встречи обсудили Формулу мира Зеленского как единственный и безальтернативный путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, а также вклад Словакии в его реализацию.
"Обратился также к словацкой стороне с предложением присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины и подписания двустороннего соглашения по безопасности. Мы уже заключили 26 таких соглашений со странами-партнерами", - отметил министр.
Также Сибига поблагодарил Словакию за поддержку Украины на пути к вступлению в ЕС.
"Украина в составе Евросоюза - в общих интересах для Киева и Братиславы...Я также убежден, что членство Украины в НАТО - в интересах обеих наших стран и всей Европы, ведь будет вести к прочному миру и крепкой безопасности. Рассчитываем на поддержку Братиславы", - добавил глава МИД Украины.
Ранее глава МИД Украины Сибига в Братиславе провел встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам.
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несподівано.
тринідат і тобаго вже підписали?
Оце тобі ось, а завтра прийдеш по колеса.
Що там з попередніми "безпековими" угодами? Вже союзники допомагають збивати повітряні цілі над територією України? Це ж забезпечення безпеки, так?
Нє? А чого так? Угоди ж є! БЕЗПЕКОВІ!