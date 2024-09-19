Украина предложила Словакии заключить соглашение о безопасности

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Братиславу предложил Словакии заключить соглашение по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Во время встречи обсудили Формулу мира Зеленского как единственный и безальтернативный путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, а также вклад Словакии в его реализацию.

"Обратился также к словацкой стороне с предложением присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины и подписания двустороннего соглашения по безопасности. Мы уже заключили 26 таких соглашений со странами-партнерами", - отметил министр.

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Также Сибига поблагодарил Словакию за поддержку Украины на пути к вступлению в ЕС.

"Украина в составе Евросоюза - в общих интересах для Киева и Братиславы...Я также убежден, что членство Украины в НАТО - в интересах обеих наших стран и всей Европы, ведь будет вести к прочному миру и крепкой безопасности. Рассчитываем на поддержку Братиславы", - добавил глава МИД Украины.

Ранее глава МИД Украины Сибига в Братиславе провел встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам.

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