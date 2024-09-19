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безопасность (1057) Словакия (907) Сибига (212)

Украина предложила Словакии заключить соглашение о безопасности

Україна запропонувала Словаччині укласти безпекову угоду

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Братиславу предложил Словакии заключить соглашение по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Во время встречи обсудили Формулу мира Зеленского как единственный и безальтернативный путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, а также вклад Словакии в его реализацию.

"Обратился также к словацкой стороне с предложением присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины и подписания двустороннего соглашения по безопасности. Мы уже заключили 26 таких соглашений со странами-партнерами", - отметил министр.

Читайте также: Членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам, - МИД Словакии

Также Сибига поблагодарил Словакию за поддержку Украины на пути к вступлению в ЕС.

"Украина в составе Евросоюза - в общих интересах для Киева и Братиславы...Я также убежден, что членство Украины в НАТО - в интересах обеих наших стран и всей Европы, ведь будет вести к прочному миру и крепкой безопасности. Рассчитываем на поддержку Братиславы", - добавил глава МИД Украины.

Ранее глава МИД Украины Сибига в Братиславе провел встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам.

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Топ комментарии
+5
А паперу не жаль на ні про що?
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19.09.2024 09:33
+4
З тими хто нам підс****є на шляху до НАТО.
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19.09.2024 09:25
+2
опа ча!
несподівано.
тринідат і тобаго вже підписали?
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19.09.2024 09:25
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З тими хто нам підс****є на шляху до НАТО.
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19.09.2024 09:25 Ответить
опа ча!
несподівано.
тринідат і тобаго вже підписали?
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19.09.2024 09:25 Ответить
Трінідад нібо і не проти, але тобаговці думають.
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19.09.2024 09:41 Ответить
справжня демократія!
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19.09.2024 09:43 Ответить
А паперу не жаль на ні про що?
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19.09.2024 09:33 Ответить
недостатньо для "зерашистських" слуг в Україні Будапештської безпекової брехні,наслідком котрої є сьогоднішя руйнація України і геноцид українського народу,то вони замість НАТО ,на догоду і по вказівці куйла.,арять чергову "безпекову отруту" для України, і підготовляють для куйла підгрунтя, для повної окупаціїУкраїни в майбутньому...
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19.09.2024 09:45 Ответить
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что членство Украины в НАТО
Оце тобі ось, а завтра прийдеш по колеса.
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19.09.2024 09:50 Ответить
А що далі? Зевиборці Потужного хавають "мирні ініціативи"? А саме основне, де наша зброя? Де наші ракети і дрони?
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19.09.2024 09:53 Ответить
От якщо б бушмени підписали,тоді б можна було бути спокійними.
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19.09.2024 10:06 Ответить
зелене шапіто до тями ніяк не приходить...
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19.09.2024 10:25 Ответить
Дєрьмак не забезпечує ОПу туалетним папером? Потрібно шукати на стороні?
Що там з попередніми "безпековими" угодами? Вже союзники допомагають збивати повітряні цілі над територією України? Це ж забезпечення безпеки, так?
Нє? А чого так? Угоди ж є! БЕЗПЕКОВІ!
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19.09.2024 10:34 Ответить
 
 