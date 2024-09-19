УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 415 21
Конгрес США (1201) США (20980)

Україна втілює військові інновації швидше за США, - слухання у Конгресі

У Конгресі США заявили, що Україна впроваджує військові інновації швидше за Штати

Україна втілює інновації у військових технологіях зі швидкістю, значно більшою, ніж американський уряд. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це під час слухань у Конгресі США заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман.

Спікери під час промови зазначили, що Сполучені Штати мають розпочати багаторічні інвестиції в національну безпеку та промислову базу, відкоригувати пріоритети та ефективніше використовувати кошти на національну безпеку.

Також дивіться: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: Розповів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони. ВIДЕО

"Потрібно стимулювати зміни. Україна та Росія впроваджують інновації на полі бою і це займає тижні, а не роки. Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні і переконалась в цьому на власні очі. Якщо Міністерство оборони не може рухатися з такою ж швидкістю та масштабами, воно програє. Цей комітет має допомогти очільнику Міноборони та його заступнику вирішити цю проблему", - зазначила Гарман.

За її словами, "треба запитати, чого Україна нас може навчити".

"Ми не можемо продовжити фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цього навчити, зокрема, того, що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це – в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів і йдеться про наше майбутнє", - наголосила Гарман.

Читайте: Конгресмени-демократи закликали Байдена схвалити експорт скрапленого газу до України

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Є у влади США тверезі... але
показати весь коментар
19.09.2024 16:49
+4
ахаха якби б Ви ще знали як швидко втілюються схємкі і мутітся лавєшка-Ви б взагалі о"уїли
показати весь коментар
19.09.2024 16:51
+3
Звісно що швидше! І краще! Бо іншого вибору в нас нема!
показати весь коментар
19.09.2024 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є у влади США тверезі... але
показати весь коментар
19.09.2024 16:49 Відповісти
Якби їх так пропікало. А так разслабон.
показати весь коментар
19.09.2024 16:59 Відповісти
Що нас повинно «пропікати»??
показати весь коментар
19.09.2024 17:36 Відповісти
А поки є залишок 5.8млрд PDA котрий згорає в кінці місяця

Вже почали робити вкиди - склади пусті
показати весь коментар
19.09.2024 17:50 Відповісти
А куди США поспішати?
Ніхто Вашингтон чи Нью-Йорк не бомбить...
показати весь коментар
19.09.2024 16:50 Відповісти
Прямо в ці хвилини ВПС Ізраїлю завдають масованих ударів по цілям на півдні Лівану.
Продовження історії з пейджерами.
показати весь коментар
19.09.2024 17:10 Відповісти
І з радіостанціями, яки си зірвали.
показати весь коментар
19.09.2024 22:23 Відповісти
Як виявилось, Моссад ще й продав Хесболі партію пейджерів за 1.6 млн євро.
Джерело : https://news.israelinfo.co.il/124879?utm_source=zamir.pro
показати весь коментар
20.09.2024 00:05 Відповісти
ахаха якби б Ви ще знали як швидко втілюються схємкі і мутітся лавєшка-Ви б взагалі о"уїли
показати весь коментар
19.09.2024 16:51 Відповісти
Розкажи нам як. Ти ж знаєш
показати весь коментар
19.09.2024 17:37 Відповісти
знову не зрозумів!
тоді, чому саме, нас навчають, натовські інструктори?
бігати строєм, з оголеним торсом?
показати весь коментар
19.09.2024 16:59 Відповісти
Звісно що швидше! І краще! Бо іншого вибору в нас нема!
показати весь коментар
19.09.2024 17:00 Відповісти
Ахиллесова пята Пентагона это дорогие игрушки, которые съедают половину триллионного бюджета. Все заточено под бизнес, вместо разработки реальных средств войны. Уже не говоря о коррупции.
показати весь коментар
19.09.2024 17:03 Відповісти
А хто в США (маю на увазі ВПК) дозволить будувати щось дешеве, хоч і ефективне???
Вони на цьому живуть.
Навіщо їм прості рішення? Потрібно напхати купу непотрібних функцій, загорнути все це в дорогущу обкладинку і продати уряду США за сотні тисяч або за мільйони доларів.
показати весь коментар
19.09.2024 17:04 Відповісти
Доходить поступово... Без цієї війни ви б ще років з тридцять собою милувалися і продовжували роззброюватися та скорочувати витрати на армію. Ідіоти рожеві...
показати весь коментар
19.09.2024 17:14 Відповісти
Для чого Америці напружуватись? Кількість ідіотів в Україні просто вражає! Хто на Америку танковими колонами нападе? Канада чи Мексика?
показати весь коментар
19.09.2024 17:39 Відповісти
У них під боком куба та венесуела. У кндр вже є міжконтинентальні балістичні ракети. У ірана теж. Все це складається в одну дуже просту формулу.

Далі. Через Берингову протоку кацапи. Кацапські підводні човни з ракетами з ядерними боєголівками постійно чергують в атлантиці. Теж ніби ********* на певні роздуми.

Буквально днями хусити запустили гіперзвукову ракету невідомого виробництва, яку не змогли перехопити ізраїльскі системи ППО. А ще раніше китайці випробували саме таку і вона облетіла навколо земної кулі. Та ще й так, що американці її не помітили. Теж неважко здогадатися, чим це загрожує.

Щороку сотні тисяч чоловіків-нелегалів призовного віку з країн третього світу потрапляють на територію сша. Це, по суті, окупаційна армія. Вони вже про себе заявили низкою важких злочинів. І це лише квіточки.
показати весь коментар
19.09.2024 17:53 Відповісти
Зате в Пентагоні щосили впроваждуються новітні ідеї з призначення на посади за привілегійований колір шкіри, стать, та сексуальні збочення.
показати весь коментар
19.09.2024 18:23 Відповісти
пігулки забув прийняти?
показати весь коментар
19.09.2024 20:11 Відповісти
Байден, але це йому вже не допоможе.
показати весь коментар
19.09.2024 20:51 Відповісти
 
 