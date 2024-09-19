Україна втілює військові інновації швидше за США, - слухання у Конгресі
Україна втілює інновації у військових технологіях зі швидкістю, значно більшою, ніж американський уряд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це під час слухань у Конгресі США заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман.
Спікери під час промови зазначили, що Сполучені Штати мають розпочати багаторічні інвестиції в національну безпеку та промислову базу, відкоригувати пріоритети та ефективніше використовувати кошти на національну безпеку.
"Потрібно стимулювати зміни. Україна та Росія впроваджують інновації на полі бою і це займає тижні, а не роки. Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні і переконалась в цьому на власні очі. Якщо Міністерство оборони не може рухатися з такою ж швидкістю та масштабами, воно програє. Цей комітет має допомогти очільнику Міноборони та його заступнику вирішити цю проблему", - зазначила Гарман.
За її словами, "треба запитати, чого Україна нас може навчити".
"Ми не можемо продовжити фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цього навчити, зокрема, того, що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це – в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів і йдеться про наше майбутнє", - наголосила Гарман.
Будь ласка, зачекайте...
Вже почали робити вкиди - склади пусті
Ніхто Вашингтон чи Нью-Йорк не бомбить...
Продовження історії з пейджерами.
Джерело : https://news.israelinfo.co.il/124879?utm_source=zamir.pro
тоді, чому саме, нас навчають, натовські інструктори?
бігати строєм, з оголеним торсом?
Вони на цьому живуть.
Навіщо їм прості рішення? Потрібно напхати купу непотрібних функцій, загорнути все це в дорогущу обкладинку і продати уряду США за сотні тисяч або за мільйони доларів.
Далі. Через Берингову протоку кацапи. Кацапські підводні човни з ракетами з ядерними боєголівками постійно чергують в атлантиці. Теж ніби ********* на певні роздуми.
Буквально днями хусити запустили гіперзвукову ракету невідомого виробництва, яку не змогли перехопити ізраїльскі системи ППО. А ще раніше китайці випробували саме таку і вона облетіла навколо земної кулі. Та ще й так, що американці її не помітили. Теж неважко здогадатися, чим це загрожує.
Щороку сотні тисяч чоловіків-нелегалів призовного віку з країн третього світу потрапляють на територію сша. Це, по суті, окупаційна армія. Вони вже про себе заявили низкою важких злочинів. І це лише квіточки.