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Украина воплощает военные инновации быстрее США, - слушания в Конгрессе

У Конгресі США заявили, що Україна впроваджує військові інновації швидше за Штати

Украина воплощает инновации в военных технологиях со скоростью, значительно большей, чем американское правительство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом во время слушаний в Конгрессе США заявила председатель Комиссии по стратегии национальной обороны США Джейн Гарман.

Спикеры во время речи отметили, что Соединенные Штаты должны начать многолетние инвестиции в национальную безопасность и промышленную базу, откорректировать приоритеты и эффективнее использовать средства на национальную безопасность.

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"Нужно стимулировать изменения. Украина и Россия внедряют инновации на поле боя и это занимает недели, а не годы. Я была в Киеве на прошлой неделе, до этого была в апреле и убедилась в этом воочию. Если Министерство обороны не может двигаться с такой же скоростью и масштабами, оно проигрывает. Этот комитет должен помочь главе Минобороны и его заместителю решить эту проблему", - отметила Гарман.

По ее словам, "надо спросить, чему Украина нас может научить".

"Мы не можем продолжить финансировать вещи, которые продемонстрировали, что они не имеют такой ценности как новое программное обеспечение. Просто надо спросить, чему Украина нас может научить. Украина нас может этому научить, в частности, потому что можно построить дрон за 350 долларов. Мой комментарий об этом - в Пентагоне чашку кофе нельзя купить за 350 долларов и речь идет о нашем будущем", - подчеркнула Гарман.

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Топ комментарии
+6
Є у влади США тверезі... але
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19.09.2024 16:49
+4
ахаха якби б Ви ще знали як швидко втілюються схємкі і мутітся лавєшка-Ви б взагалі о"уїли
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19.09.2024 16:51
+3
Звісно що швидше! І краще! Бо іншого вибору в нас нема!
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19.09.2024 17:00
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Правила форума Совет форумчан
Є у влади США тверезі... але
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19.09.2024 16:49 Ответить
Якби їх так пропікало. А так разслабон.
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19.09.2024 16:59 Ответить
Що нас повинно «пропікати»??
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19.09.2024 17:36 Ответить
А поки є залишок 5.8млрд PDA котрий згорає в кінці місяця

Вже почали робити вкиди - склади пусті
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19.09.2024 17:50 Ответить
А куди США поспішати?
Ніхто Вашингтон чи Нью-Йорк не бомбить...
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19.09.2024 16:50 Ответить
Прямо в ці хвилини ВПС Ізраїлю завдають масованих ударів по цілям на півдні Лівану.
Продовження історії з пейджерами.
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19.09.2024 17:10 Ответить
І з радіостанціями, яки си зірвали.
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19.09.2024 22:23 Ответить
Як виявилось, Моссад ще й продав Хесболі партію пейджерів за 1.6 млн євро.
Джерело : https://news.israelinfo.co.il/124879?utm_source=zamir.pro
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20.09.2024 00:05 Ответить
ахаха якби б Ви ще знали як швидко втілюються схємкі і мутітся лавєшка-Ви б взагалі о"уїли
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19.09.2024 16:51 Ответить
Розкажи нам як. Ти ж знаєш
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19.09.2024 17:37 Ответить
знову не зрозумів!
тоді, чому саме, нас навчають, натовські інструктори?
бігати строєм, з оголеним торсом?
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19.09.2024 16:59 Ответить
Звісно що швидше! І краще! Бо іншого вибору в нас нема!
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19.09.2024 17:00 Ответить
Ахиллесова пята Пентагона это дорогие игрушки, которые съедают половину триллионного бюджета. Все заточено под бизнес, вместо разработки реальных средств войны. Уже не говоря о коррупции.
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19.09.2024 17:03 Ответить
А хто в США (маю на увазі ВПК) дозволить будувати щось дешеве, хоч і ефективне???
Вони на цьому живуть.
Навіщо їм прості рішення? Потрібно напхати купу непотрібних функцій, загорнути все це в дорогущу обкладинку і продати уряду США за сотні тисяч або за мільйони доларів.
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19.09.2024 17:04 Ответить
Доходить поступово... Без цієї війни ви б ще років з тридцять собою милувалися і продовжували роззброюватися та скорочувати витрати на армію. Ідіоти рожеві...
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19.09.2024 17:14 Ответить
Для чого Америці напружуватись? Кількість ідіотів в Україні просто вражає! Хто на Америку танковими колонами нападе? Канада чи Мексика?
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19.09.2024 17:39 Ответить
У них під боком куба та венесуела. У кндр вже є міжконтинентальні балістичні ракети. У ірана теж. Все це складається в одну дуже просту формулу.

Далі. Через Берингову протоку кацапи. Кацапські підводні човни з ракетами з ядерними боєголівками постійно чергують в атлантиці. Теж ніби ********* на певні роздуми.

Буквально днями хусити запустили гіперзвукову ракету невідомого виробництва, яку не змогли перехопити ізраїльскі системи ППО. А ще раніше китайці випробували саме таку і вона облетіла навколо земної кулі. Та ще й так, що американці її не помітили. Теж неважко здогадатися, чим це загрожує.

Щороку сотні тисяч чоловіків-нелегалів призовного віку з країн третього світу потрапляють на територію сша. Це, по суті, окупаційна армія. Вони вже про себе заявили низкою важких злочинів. І це лише квіточки.
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19.09.2024 17:53 Ответить
Зате в Пентагоні щосили впроваждуються новітні ідеї з призначення на посади за привілегійований колір шкіри, стать, та сексуальні збочення.
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19.09.2024 18:23 Ответить
пігулки забув прийняти?
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19.09.2024 20:11 Ответить
Байден, але це йому вже не допоможе.
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19.09.2024 20:51 Ответить
 
 