Украина воплощает военные инновации быстрее США, - слушания в Конгрессе
Украина воплощает инновации в военных технологиях со скоростью, значительно большей, чем американское правительство.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом во время слушаний в Конгрессе США заявила председатель Комиссии по стратегии национальной обороны США Джейн Гарман.
Спикеры во время речи отметили, что Соединенные Штаты должны начать многолетние инвестиции в национальную безопасность и промышленную базу, откорректировать приоритеты и эффективнее использовать средства на национальную безопасность.
"Нужно стимулировать изменения. Украина и Россия внедряют инновации на поле боя и это занимает недели, а не годы. Я была в Киеве на прошлой неделе, до этого была в апреле и убедилась в этом воочию. Если Министерство обороны не может двигаться с такой же скоростью и масштабами, оно проигрывает. Этот комитет должен помочь главе Минобороны и его заместителю решить эту проблему", - отметила Гарман.
По ее словам, "надо спросить, чему Украина нас может научить".
"Мы не можем продолжить финансировать вещи, которые продемонстрировали, что они не имеют такой ценности как новое программное обеспечение. Просто надо спросить, чему Украина нас может научить. Украина нас может этому научить, в частности, потому что можно построить дрон за 350 долларов. Мой комментарий об этом - в Пентагоне чашку кофе нельзя купить за 350 долларов и речь идет о нашем будущем", - подчеркнула Гарман.
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Джерело : https://news.israelinfo.co.il/124879?utm_source=zamir.pro
тоді, чому саме, нас навчають, натовські інструктори?
бігати строєм, з оголеним торсом?
Вони на цьому живуть.
Навіщо їм прості рішення? Потрібно напхати купу непотрібних функцій, загорнути все це в дорогущу обкладинку і продати уряду США за сотні тисяч або за мільйони доларів.
Далі. Через Берингову протоку кацапи. Кацапські підводні човни з ракетами з ядерними боєголівками постійно чергують в атлантиці. Теж ніби ********* на певні роздуми.
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