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Велика Британія (5333) Іран (1973) ОБСЄ (3480) росія (63568) балістичні ракети (355)

Передача іранських балістичних РФ несе пряму загрозу європейській безпеці, - постпред Британії при ОБСЄ Голланд

Британія в ОБСЄ засудила передачу ракет Іраном Росії

Передача Іраном балістичних ракет Росії несе пряму загрозу не тільки Україні, а й загальній безпеці Європи.

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулого тижня РФ скликала одне з найбільш лицемірних засідань Ради Безпеки ООН - щодо "передачі західних озброєнь Україні". Це було цинічне використання Радбезу для критики підтримки суверенної держави у здійсненні нею свого законного права на захист від незаконної агресивної війни Росії. Але, висуваючи ці звинувачення, РФ досягла успіху лише у висвітленні власних подвійних стандартів та дезінформації – характерних ознак її зловмисних дій на нашому континенті та за його межами. Адже всього за кілька днів до зустрічі ми дізналися, що Росія отримала іранські балістичні ракети", - підкреслив Голланд.

Він наголосив, що передача Іраном балістичних ракет Росії "становить пряму загрозу європейській безпеці" – так само як і отримання раніше Росією ракет від КНДР в порушення Резолюцій Ради Безпеки ООН.

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Також він заявив, що між наданням зброї західними союзниками і постачанням іранських ракет в РФ є "критична різниця, яку Росія не хоче визнавати".

"В одному випадку зброя постачається суверенній державі, Україні, щоб дати їй можливість захистити себе відповідно до міжнародного права. У другому – зброя надсилається Росії, яка веде агресивну війну проти свого сусіда, що порушує Статут ООН і Гельсінський заключний акт. Більше того, ця зброя використовується для заподіяння страждань українському цивільному населенню", - додав Голланд.

Очільник британської місії в ОБСЄ також найрішучішим чином засудив обстріл російськими військами співробітників МКЧХ 12 вересня на Донеччині та атаку РФ на цивільне вантажне судно в Чорному морі 11 вересня.

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Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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Топ коментарі
+13
Сьогодні Ізраїль підірвав в Ірані завод балістичних ракет!
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20.09.2024 00:23
+6
Не вiдкладай на завтра те, що можно підірвати сьогоднi!
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20.09.2024 00:33
+2
Й шо?
Бла...бла...бла..... порожні. млять я теж можу працювати поспредом при ООН. Який сенс всіх цих розмов? ООН перетворилась у "сумний цирк" , нікчемна організація.
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20.09.2024 01:26
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Сьогодні Ізраїль підірвав в Ірані завод балістичних ракет!
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20.09.2024 00:23 Відповісти
Не вiдкладай на завтра те, що можно підірвати сьогоднi!
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20.09.2024 00:33 Відповісти
Де така новина є?
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20.09.2024 01:18 Відповісти
-- Дочко, ти навіщо ляльці півголови відрізала?
-- Я хотіла подивитися, що там усередині.
-- І що там?
-- Немає нічого...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fkk3zz/ua_national_guards_15th_brigade_karadag_drone/
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20.09.2024 00:33 Відповісти
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20.09.2024 00:57 Відповісти
Й шо?
Бла...бла...бла..... порожні. млять я теж можу працювати поспредом при ООН. Який сенс всіх цих розмов? ООН перетворилась у "сумний цирк" , нікчемна організація.
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20.09.2024 01:26 Відповісти
Ракети з московії, уже принесли Смерть
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20.09.2024 01:27 Відповісти
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва ( - це вона написала у соцмережі Х.
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20.09.2024 08:17 Відповісти
Обеспокоенность сильная или очень сильная?
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20.09.2024 10:19 Відповісти
 
 