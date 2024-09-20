Передача иранских баллистических РФ несет прямую угрозу европейской безопасности, - постпред Британии при ОБСЕ Голланд

Передача Ираном баллистических ракет России несет прямую угрозу не только Украине, но и общей безопасности Европы.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На прошлой неделе РФ созвала одно из самых лицемерных заседаний Совета Безопасности ООН - по "передаче западных вооружений Украине". Это было циничное использование Совбеза для критики поддержки суверенного государства в осуществлении им своего законного права на защиту от незаконной агрессивной войны России. Но, выдвигая эти обвинения, РФ преуспела лишь в освещении собственных двойных стандартов и дезинформации - характерных признаков ее злонамеренных действий на нашем континенте и за его пределами. Ведь всего за несколько дней до встречи мы узнали, что Россия получила иранские баллистические ракеты", - подчеркнул Холланд.

Он подчеркнул, что передача Ираном баллистических ракет России "представляет прямую угрозу европейской безопасности" - так же как и получение ранее Россией ракет от КНДР в нарушение Резолюций Совета Безопасности ООН.

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Также он заявил, что между предоставлением оружия западными союзниками и поставкой иранских ракет в РФ есть "критическая разница, которую Россия не хочет признавать".

"В одном случае оружие поставляется суверенному государству, Украине, чтобы дать ей возможность защитить себя в соответствии с международным правом. Во втором - оружие направляется России, которая ведет агрессивную войну против своего соседа, что нарушает Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт. Более того, это оружие используется для причинения страданий украинскому гражданскому населению", - добавил Холланд.

Глава британской миссии в ОБСЕ также самым решительным образом осудил обстрел российскими войсками сотрудников МККК 12 сентября в Донецкой области и атаку РФ на гражданское грузовое судно в Черном море 11 сентября.

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Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

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